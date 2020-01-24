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NG年菜別亂吃 新年添好運靠6道菜餚

2020-01-24 08:30聯合新聞網 綜合報導

示意圖。 圖／聯合報系資料照片
示意圖。 圖／聯合報系資料照片
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台灣農曆新年期間，家家戶戶都會準備許多美食與菜餚，有些人會準備開運食物來為新的一年增添喜氣，不過有些食物則是要在過年期間避免，以免會為新的一年帶來壞運氣。

過年可以吃這些：

雞：諧音即是「家」，過去台灣社會就算家中經濟不好，過年也會吃全雞，亦能保佑全家平安。

魚：象徵「年年有餘」的意思。通常為求圓滿多是有頭有尾的上桌，不可以切片、塊代替。

年菜：意指「長命百歲」，也就是芥菜或刈菜，過去有吃一整顆長年菜能達到長壽目的的說法，而在吃長年菜時，需要從頭吃到尾不能咬斷，這樣才會長長久久。

餃子：又名「交子」，有新舊交替之意。另外因為餃子外型像元寶，代表財源滾滾、招財進寶，代表來年會發財。

年糕：音同「年高」，有「步步高升」之意，也指長壽與象徵發大財，是過年必吃的甜點。

髮菜配豬手：即為「發財就手」的意思。豬手的寓意為發財就手，不過豬的左手被視為「阻手阻腳」表示是不吉利的意思，因此在購買時需要選購豬的右手，否則就不能用來做「發財就手」。

過年避免吃這些：

稀飯：初一避免吃稀飯，由於稀飯被視為貧窮，習俗裡傳言初一吃稀飯會窮一整年。

魚頭、魚頭：過年時吃魚能開運，大多只會吃魚身，並保留魚頭和魚尾，這樣代表新的一年不需憂愁吃穿還能剩餘，象徵年年有餘。

雞頭、雞腳：過年吃雞時，雖是全雞上桌，但要將頭尾的部分留下，表示有頭有尾。

春節年菜開運

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