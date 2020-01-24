破解謠言！春節歡聚小酌 醫師教你4招拯救宿醉痛苦

春節期間，許多朋友會趁機和好久不見的親友聚聚、寒暄，同時也不忘小酌幾杯，炒熱氣氛。然而，在暢飲的隔天，卻常常遇到宿醉的問題，反而毀掉早晨起床的好心情。日本媒體Mylohas採訪了慶應義塾大學醫療看護學院的加藤真三教授，提供了幾個可以預防宿醉的小撇步，供各位讀者們參考。

日本大學教授提供宿醉的預防與舒緩方法。示意圖／Ingimage 分享 facebook

1.飲酒前後進食可預防宿醉

為降低胃中酒精濃度、減緩酒精吸收、加速代謝，在飲酒前後進食是有效的方法。不過，要注意的是，一說喝牛奶可以防止宿醉，這其實是沒有經過證實的說法。

2.注意酒品種類，避免混飲複數酒類

清酒、紅酒、紹興等釀造酒，以及威士忌、白蘭地等深色的蒸餾酒，在釀造過程中夾帶了許多非酒精物質。倘若不慎混合之下，可能會有引起各種症狀的風險。此外，如果喝下了各種不同的酒類，也會變得很難估測是否超出自己的酒量。

醫生建議，一般而言，建議男性總攝取乙醇量不要超過60克。這個數量約莫是大罐啤酒三罐／清酒三杯／水果酒三罐／紅酒四分之三瓶的量。而女性則以不要超過40克，也就是男性的三分之二為原則。

3.攝取充足水份

由於宿醉主要是由脫水所引起，充分攝取水份可以防止脫水症狀，同時也可以降低喝下的酒精數量。水也可以有效地稀釋胃中的酒精濃度。不過水若攝取過量也對身體不好，醫生提醒民眾務必小心。

4.緩慢啜飲

喝酒時應注意不要貪杯，避免一口氣喝完，應適量、緩慢地飲用。

5.兌水飲酒

除了在飲酒過程中喝水稀釋之外，將酒兌水飲入更能夠有效降低身體所吸收的酒精濃度，防止醉吐。不僅如此，兌水飲酒也能夠防止濃度過高的酒精傷害食道、導致食道癌。

6.睡眠不足、生理期、因病服藥時避免飲酒

宿醉在身體虛弱時特別容易出現，因此身體不舒服時要盡量避免飲酒。長期累積疲勞、或是精神不安定的時候也應該避免飲酒。

以上是喝酒期間預防隔天早晨宿醉可以進行的措施。然而，倘若隔天真的發生了宿醉的症狀，加藤醫生也提供了緩解宿醉症狀的四個重點。

1.攝取水或果汁

這是為了減輕脫水症狀所採取的必要措施。有些人會提倡在宿醉時再飲酒來緩解症狀，但醫生提醒各位民眾，宿醉時千萬不要再喝酒，這只會造成噁心，甚至會有導致酒精依存症的風險。

2.攝取輕食

醫生建議，宿醉時可以吃一些飯糰、醃菜、麵線、土司、蘇打餅等容易消化的食物，在補充血糖的同時也能減緩胃部的症狀。

3.服用止痛藥

大多數市售的止痛藥都可以減緩頭痛的症狀。不過要注意的是，阿斯匹靈和洛索洛芬、NSAIDS等藥物會刺激胃、可能導致胃痛或胃炎惡化。反之，乙醯胺酚雖然對胃而言是安全的，對於長期大量飲酒的人，卻有引起重度肝臟問題的風險。

另外，雖然坊間有許多傳言，不過服用維他命對於紓緩宿醉症狀是沒有幫助的。

4.上床睡覺

有些宿醉和患者的睡眠不足有關，倘若清楚自己有睡眠不足的問題，那麼便可以透過攝取睡眠來紓緩宿醉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康