初九玉皇大帝生日快樂 你知道怎麼拜才對嗎？

2019-02-12 22:38 聯合新聞網 綜合報導



初九拜天公。聯合報系資料照片 分享 facebook 農曆正月初九，是俗稱的天公生，也就是玉皇大帝的生日。道教稱之為「元始天尊」，祂是統領三界十方諸神以及人間萬靈的最高神，代表至高無上的「天」，所以誕辰分外盛重。

國立政治大學台灣文學碩士黃彥昇撰文指出，台灣祭拜天公大多在初八晚上就開始準備，只要進入子時，就會開始一連串的祭拜儀式。民眾可以選擇到家附近的大廟祭拜，也可以在自己家門外擺供桌祭拜。

祭拜天公的供品也會因地區而不同，但大致上可以歸納出以下幾種：清茶、鮮花、水果、牲禮、壽桃、紅龜粿，而且有頂桌與下桌的分別。

頂桌為長凳上疊高八仙桌，下方另外鋪設下桌，有一種說法是頂桌是給玉帝的供品，下桌是給隨著玉帝出巡的部屬，所以牲禮等葷食必須放在下桌。

而拜天公時使用的金紙是「四色金」，為天金、壽金、刈金、福金四種金紙的統稱。

有些地方在祭拜天公時會使用兩枝帶著青色葉子的甘蔗，以紅線連在一起，中間放上三個或五個代表天公的燈座（天公座）。

等到祭拜的時辰一到由家中最大的長輩帶頭上香，接著祈福，等到儀式全部結束後，就開始燒金紙、天公座，並放鞭炮恭送天公回天庭。

另外，根據台灣性平教育會官網介紹指出，民間對於祭拜天公都十分重視，因此祭拜時有些禁忌得避免，包括所獻的全雞，必須是閹過的公雞，白毛雞和母雞則不可。不可曝曬女性內褲、不可以隨便傾倒便桶、口出穢言……等等，以免褻瀆了祂。供桌上的水果不可有楊桃、李子、西紅柿、番石柳、榴槤等。

而閩南地區也流傳了一則傳說。傳說中在唐朝，黃巢的軍隊曾在新年間從北方到南方（也有人說是宋朝楊宗保，又有人說是唐代開漳聖王陳元光），北方軍隊在遇到服飾與語言不同的福建居民時，由於聽到這些居民自稱是「狼」（閩南音「人」的讀音），而大開殺戒。