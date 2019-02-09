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新年勵志一下！讓近10年最受讚譽的10部電影啟發人心

2019-02-09 10:26聯合新聞網 文／遠見提供

很多時候，電影的存在不僅僅有娛樂效果，它還在許多的潛移默化間，傳遞溫暖人心的意義所在。你我能從劇情的脈絡中咀嚼發人深省的感動，更陶醉於一段段經典台詞，有著更正面積極的力量。

《IMDb》日前統計了近10年內最受觀眾盛讚的250部電影，讓我們精選出前10名介紹，如果覺得過年期間閒來無事，不妨從這些近乎完美的作品中，挖掘屬於自己的凝聚力，畢竟能從這廣大的電影海中脫癮而出，肯定有它極致的堅持。

10、《瓦力》（WALL-E）

2008年由皮克斯動畫工作室製作，這部動畫電影也成了前10名榜單中唯一的動畫作品，它不僅是小孩子熱愛的絕佳經典，大人們更能從故事的啟發中，探討許多隱喻和暗諷的社會現象。整體故事完美、劇本傑出、幽默詼諧，鮮明的設定更有著令人反思的魔力，本片還獲得第81屆奧斯卡最佳動畫長片獎肯定。

9、《三個傻瓜》（3 Idiots）

由「印度的良心」阿米爾罕（Aamir Khan）主演，2009年上映的寶萊塢喜劇片，它不僅成了印度電影打響國際知名度的傳奇，故事中所傳遞的真理，至今還深深影響無數人，特別是在那追求夢想的過程中，人們都該有的堅持和突破。除了反思印度當局的僵化與窠臼，朗朗上口的〈All Is Well〉主題曲，還是令人無法忘懷。

8、《決殺令》（Django Unchained）

昆汀塔倫提諾執導「決殺令」。圖／索尼提供
昆汀塔倫提諾執導「決殺令」。圖／索尼提供
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昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）執導、2012年上映的美國西部片，敘述一名非洲裔奴隸與冒充著牙醫名號的賞金獵人的旅程。頗具創造力的鏡頭和反思傳統刻板印象的突破，不僅剪接流暢、音樂完美，集結傑米福克斯（Jamie Foxx）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、山繆傑克森（Samuel L. Jackson）的強大卡司，更令本片加分不少。它也獲得奧斯卡最佳原創劇本與最佳男配角的肯定。

7、《心中的小星星》（Like stars on earth）

阿米爾罕第二部入選10大電影的傑作，這部建立於教育本質上的作品，傳遞「每一個天資獨特的孩子，都需要一個懂他的老師」之核心信念，在精采的畫面設計和安排中，令人更加關懷、體貼生活周遭的事物，整部電影充滿生命力，成了無比鮮活的感動。

6、《進擊的鼓手》（Whiplash）

2014年一部描繪夢想成為優秀鼓手的青年，在苦練和孜孜不倦的打拚過程中，有著扣人心弦的努力和精神，鼓手麥爾斯泰勒（Miles Teller）和魔鬼教練J·K·西蒙斯（J. K. Simmons）碰撞的火花，成了全片最震撼的篇章，它節奏明快、饒富內涵，看似殘忍的訓練過程中，卻滿懷著無比深刻的啟發。影片獲得奧斯卡最佳男配角、最佳剪輯、最佳混音三項大獎。

5、《黑暗騎士：黎明昇起》（The Dark Knight Rises）

克里斯多夫諾蘭成功打造「黑暗騎士」三部曲。圖／華納兄弟提供
克里斯多夫諾蘭成功打造「黑暗騎士」三部曲。圖／華納兄弟提供
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名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）在《黑暗騎士》系列中的第三部，也是描繪蝙蝠俠篇章的最終結局，本片除了在商業上的表現非常成功，饒富意境的轉折和讓人讚歎的畫面勾勒全劇最引人入勝的澎湃，也由於諾蘭兄弟獨特的劇本和世界觀，他幾乎是塑造了後人難以超越的英雄電影經典。

4、《逆轉人生》（The Intouchables）

凱文哈特（左）與布萊恩克蘭斯頓合演「逆轉人生」的英語版「活個精彩」。圖／摘自im...
凱文哈特（左）與布萊恩克蘭斯頓合演「逆轉人生」的英語版「活個精彩」。圖／摘自imdb
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法國電影《逆轉人生》，改編自一名法國富翁的自傳《第二次呼吸》，描繪的也是真實經歷，在跳傘運動事故後，富有的大亨頸部以下身體癱瘓，只能坐在輪椅，因此他雇了黑人青年德里斯來當作看護。兩個世界相互碰撞、融合，於是一段不可思議的、奇妙的友情誕生了。本片更是成為法國電影史上第二賣座影片。

3、《星際效應》（Interstellar）

克里斯多夫諾蘭的「星際效應」曾被媒體譽為「一場美麗的太空旅行」。圖／華納兄弟提供
克里斯多夫諾蘭的「星際效應」曾被媒體譽為「一場美麗的太空旅行」。圖／華納兄弟提供
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克里斯多福諾蘭電影再增一部，透過導演的瑰麗想像，讓觀眾認識現在未知宇宙的奧妙，什麼是黑洞、什麼是蟲洞，時間與空間的衝擊、相對論的體現等等，合理推斷出未來人類會了解的知識，再透過愛的羈絆、愛情與親情的溫暖，這絕對是一部劃時代的傑作。

2、《全面啟動》（Inception）

喬瑟夫高登李維(左)與李奧納多狄卡皮歐(右)在「全面啟動」中有精湛演出。圖／華納...
喬瑟夫高登李維(左)與李奧納多狄卡皮歐(右)在「全面啟動」中有精湛演出。圖／華納兄弟提供
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克里斯多福諾蘭還是持續在榜單上，由李奧納多狄卡皮歐主演，這部從2010年至今還是充滿無限討論的作品，深刻描繪了夢境和盜夢者之間的神祕世界，不僅故事完全由他自己策劃撰寫，鬼才般的構思使這部作品達到前所未有的境界，加上完美的畫面、毫無瑕疵的剪輯，在奧斯卡獲得8項提名、4項獲獎。

1、《黑暗騎士》（The Dark Knight）

希斯萊傑在「黑暗騎士」中飾演反派「小丑」令人難忘。圖／華納兄弟提供
希斯萊傑在「黑暗騎士」中飾演反派「小丑」令人難忘。圖／華納兄弟提供
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還是克里斯多福諾蘭！在《IMDb》評分的榜單上，10大最佳影片中，克里斯多福諾蘭就囊括了4部，他的電影傳奇締造了無數紀錄。《黑暗騎士》為系列作的第二部，該片也是希斯萊傑（Heath Ledger）飾演的小丑，在電影中綻放其演技魅力的最終身影。該電影的成功不僅是一部充滿趣味的漫畫改編作品，更是一部極度驚悚的犯罪傳奇故事，希斯萊傑也以此部榮獲奧斯卡最佳男配角獎，令人無限懷念。

（文／魯皓平 本文出自2019.2.5《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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