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春節長假讀好書 比爾蓋茲推薦《這一生，你想留下什麼》

2019-02-09 10:12聯合新聞網 文／遠見提供

春節期間天氣好，彩券買氣也大增，大批民眾排隊購買彩券試手氣。 記者林伯東／攝影
春節期間天氣好，彩券買氣也大增，大批民眾排隊購買彩券試手氣。 記者林伯東／攝影
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春節放假來讀書，沒聽錯吧？其實，現代人平時太忙碌，休假時反倒能在家好好充實自我。

《遠見》整理出專家推薦的六本書，有成功企業家的生命反思、如何管理人生、練習關係相處，也有談心靈、圖文並茂的遊記、大人小孩都愛的繪本等。類型多元，讓你徜徉書海，享有充實假期！

每逢農曆春節，必定會與親友團圓歡聚，但也有不少人選在此時，回顧過去展望未來，設定目標、擬定年度計畫等。大家肯定想問：面對新的一年，如何讓自我成長、愈活愈好？

如果自己苦尋不到答案的話，那就靠閱讀吧！由思考帶來靈感，或許書中的一句話，就是你人生的好導師。

不知道怎麼選書的人，別擔心！《遠見》邀請國內兩大出版社，天下文化資深行政副總編輯吳佩穎和大塊文化總編輯湯皓全，為讀者分別推薦三本優質好書。

首先，天下文化資深行政副總編輯吳佩穎推薦三本書，《這一生，你想留下什麼》《OKR：做最重要的事》《能自處，也能好好跟別人相處》，都是兼顧可讀性和實用性的作品。

《這一生，你想留下什麼》

本書作者約翰‧漢尼斯（John Hennessy）擁有橫跨產業和學界的經驗。曾任史丹佛大學校長達16年，也是高科技公司創辦人，在矽谷科技界地位崇高，有著「矽谷教父」美譽，Google更邀請過他擔任母公司Alphabet的董事長。

漢尼斯以在產、學界超過25年的領導經驗，淬鍊出10項核心原則，點出在數位浪潮下，如何從管理自己開始，進而領導人生。本書內容等於集結他一生的故事與智慧，堪稱實用指引。

本書還深獲《賈伯斯傳》作者華特．艾薩克森（Walter Isaacson）讚賞。

艾薩克森評價漢尼斯，與蘋果創辦人賈伯斯、微軟的比爾‧蓋茲、以及亞馬遜的貝佐斯，都是「當代有創造力的領導人」。比爾‧蓋茲亦將本書評為「各階層領導人必讀指南」。

吳佩穎認為，漢尼斯提醒著我們，面對21世紀挑戰，必須做比生命更長久的志業，思考如何善用有限的時間、精力、資源以及地位，發揮影響力，留下長遠的貢獻。

圖／遠見提供
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《OKR：做最重要的事》

作者約翰‧杜爾（John Doerr）是頗具盛名的創投家，亦是凱鵬華盈（Kleiner Perkins）董事長，他所慧眼投資的企業都相當成功，如Amazon、Google、Intuit、網景（Netscape）和推特（Twitter）。

1975年，杜爾在英特爾實習時，從共同創辦人安迪‧葛洛夫（Andy Grove）身上，學到OKR這套管理方法，指的是「目標」（Objectives）與「關鍵結果」（Key Results）。目標代表希望完成的事，關鍵結果則是達成目標的方法。只要把這兩項搞定，便能造就世界級的執行力。杜爾自此成為OKR的忠實信徒，長年推廣、落實這套制度。

最經典的例子，就是Google。1999年，杜爾將OKR引入當時剛創立的Google，造就它從40人的新創公司，成長為超過7萬員工、市值高達7000億美元的科技巨擘。

Google創辦人賴瑞•佩吉（Larry Page）自己都說，「OKR一次又一次幫助我們，實現10倍的成長。它幫助我和其他員工，在緊要關頭總是按部就班，準時完成任務。」如今，OKR落實在矽谷內外數百家類型、規模不同的公司，如Dropbox、LinkedIn、推特、YouTube與迪士尼和三星。

吳佩穎補充，OKR不只是用在企業商管，即使是你我上班族，這也是一套可以用來管理人生的具體方法。

圖／遠見提供
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《能自處，也能跟別人好好相處》

本書為心理學專家劉軒的最新力作，他在書中分享如何透過33個心靈練習，放慢內心，梳理內在，安放情緒。

書中點出一項重要觀點：成熟與幼稚之間的差別不在年齡，而在安放情緒的能力。

學會「和自己相處」是所有人都必要的能力，因為當我們能自處，也能與別人好好相處時，才能從「我」進而了解「我們」，讓各種好的關係隨之而來。

吳佩穎認為，當外在世界步調變得愈來愈快，這本書能夠幫助大家放慢心思。

大塊總經理湯皓全所挑選的三本書，《聆聽寂靜》《十載遊記》《山中》各具特色，主題平易親近，即使是假期中、腦袋放空之餘，翻開這幾本書也不會覺得有負擔。

圖／遠見提供
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《聆聽寂靜》

作者厄凌‧卡格（Erling Kagge）是挪威探險家、作家、出版人，也是登山家、律師、藝術收藏家、勞力士錶代言人、以及三個青春期女兒的老爸。他的人生經歷很特別，是唯一征服過三極（南極、北極與珠穆朗瑪峰）的探險家，也是獨自踏入南極的第一人。

作為征服三極的探險家，特別能了解寂靜，甚至對他而言，「寂靜就像深藏在每個人內心深處有待克服與探索的另一個極地。」作者嘗試導引出三個重要問題：什麼是寂靜？哪裡找得到？以及寂靜為何如此重要？

法國思想家巴斯卡（Blaise Pascal）曾說：「人類的所有問題，都源自於人無法獨自一人安靜地待在房間裡。」也有人說，人類的所有問題，其實都源自人對寂靜的抗拒。

現今你我活在充斥噪音的年代，寂靜幾乎絕跡，需要把它找回來。本書要談的，正是如何在最囂鬧的外在世界，找出內心最安靜角落的方法。

湯皓全透露，卡格的另一本新書《Walking》（中文譯名未定）也即將在2019年在台出版，卡格到底會如何書寫「走路」帶給自己的人生啟發？值得讀者期待。

《十載遊記》

這是一本近150歲的老書，1875年就於倫敦和紐約出版。今年在台灣首度出版中譯本。

作者是英國攝影師約翰‧湯姆生，1862年他從新加坡開始，展開10年的亞洲居遊，以新加坡為起點，到東南亞、南亞諸國旅行、攝影，足跡遍布現今的馬來西亞、泰國、柬埔寨、越南、斯里蘭卡、印度等國，據信是最早拍下吳哥窟古蹟的攝影師。

本書創作之時，還是攝影技術剛起步的年代，湯姆生扛著笨重的相機旅行，翻山越嶺、遠渡重洋，記錄各地人民、村落、建築與人文景觀，將遊歷亞洲諸國時拍攝的影像與手繪圖配上文字，讓這本《十載遊記》成為集回憶錄與攝影集為一體、文圖並茂的精彩作品。

湯皓全強調，本書內頁圖片是另一個吸引人的賣點。

由於《十載遊記》首次出版，印刷技術尚不足以於報刊書籍中印製照片，因此書中一張張圖片，皆是由木刻師傅以湯姆生的照片、繪圖為樣本，刻製成的木口木版畫印刷。

閱讀本書，彷彿是跟著歷經一段古代人的異國壯遊。此外，也透過書中與臺灣有關的篇章，例如第十一章描繪到，諸如打狗港、楠仔坑、臺灣府、客家墾荒者、平埔番村落、中央山脈、荖濃村、六龜里村等，讀者能透過書中的圖文，見到19世紀福爾摩沙的神祕面貌。

《山中》

本書由馬努葉爾・馬爾索、卡門・奇卡兩人合著。

聽到繪本，多數會以為讀者一定是小孩。《山中》卻是一本給大人讀的繪本。

故事主角是位每日開車上山的貨運司機，一天因為內急，偶然停下貨車走進森林，卻迷了路，而進入一趟未知且迷魅的超自然旅程。

讀者可以藉由進入角色，從沿路風景想像在山林中尋找湖泊、樹洞、魚蟲、鳥獸、花香、奇岩、鷹隼，甚至期待白馬的出現，進入一座萬物有靈的奇幻世界。他以豐富想像力和精采的圖像造型能力，描繪出一場山林奇幻經驗。

故事的文字描述不多，反而更能讓讀者發揮想像空間。令人彷彿就像是在夏夜聆聽爵士樂曲，或者在山林中搖擺靈魂和飄浮身體

作者已出版過《巨人的時間》、《亞哈與白鯨》繪本，他的繪畫技法令人驚豔，作品深具原創性，獲得2018年西班牙飛龍插畫獎、2017年波隆那書展SM基金會國際插畫獎，被評審稱讚「擅長運用象徵性語言和鮮明圖像，勾起讀者對接下來情節發展的好奇心」。

你是否常常覺得沒有時間閱讀呢？今年有九天的春節假期，嘗遍大魚大肉、滿足口腹之慾，不妨趁機補充一下精神糧食，多多閱讀好書，整理思緒、放慢腳步，用嶄新心態迎接「豬」事如意的一年！

（文／林珮萱 本文出自2019.2.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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