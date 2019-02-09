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完全無心上班？輕鬆克服收假症候群的5種方法

2019-02-09 10:05聯合新聞網 文／遠見提供

圖為街頭的上班族。 圖／聯合報系資料照片
圖為街頭的上班族。 圖／聯合報系資料照片
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放了9天的年假，相信許多人在開工後無法馬上收心、將精神全部投入於工作。明明人在辦公室，心卻還飄在九霄雲外，想著過年期間的渡假旅行、牌桌上的豪賭廝殺、以及闔家歡聚的團圓樂──這「收假症候群」的苦難，相信許多上班族與學生都完全無法招架。

更有許多「患者」，會在剛開工時感到頭暈目眩、四肢無力、注意力無法集中等憂鬱症狀，也由於頓時的心態轉換與作息更改，這當中的差異是最令人難熬的。

外媒提供了5種不同收心的方式，也許在收假前與收假後適時的調適心態，能夠讓落差感不那麼大，也能更閒適的迎接上班的心情。

1、收假前2天調整回正常上班作息

在過年期間，許多人都會與親朋好友歡聚，打麻將打通霄，或是喝酒聊天到半夜，往往起床時已是午後。日夜顛倒的作息，成了許多人年假期間的最佳寫照。

大多數人在收假時最大的問題，就是無法將生活習慣調整回來，因而導致遲到、精神不濟的狀況。最好的辦法，是在收假前2天早睡早起，將上班的步調正確調適，如此一來，不僅能讓生理時鐘回到最正確的狀態，也在心理上面對工作更蓄勢待發。

2、收假前1天不要安排遠程出遊

為了充分利用假期、不要浪費每一個珍貴的放假時刻與昂貴機票，許多人會選擇在假期的最後尾聲才歸國。但通常回到國內後，還要調適時差，舟車勞頓、整理行李等麻煩問題，讓身心更疲累。

最好的方式，應該是要安排開工前2天就到家，預留1天整理心情，也夠更有時間處理日常的家務。從容的面對上班，比玩到最後一課卻累個半死工作還來的有效率。

3、上班時喝提神飲料、閉目養神充電

開工後，精神不濟是常態，建議可以喝杯提神飲料（如咖啡或茶），來讓精神更加振奮，如果真的無法恢復元氣，不妨可以試試閉目養神，或稍微小睡片刻。雖然只是短暫的休息，但對精神上卻有很大的幫助。

而在睡前飲一杯牛奶，也有助於睡眠，避免因為憂慮而導致失眠。

4、頭2天別安排太重的工作

如果你的工作可以依進度自由安排內容，那在合理的情況下，你應該在頭幾天上班時，把簡單、例行性、輕鬆的工作先完成；要運用太多大腦、思考規劃的工作，可以在工作精神步上軌道時，再一股作氣完成即可，這對職務較有幫助。

如果你是主管，不妨再開工當天請員工吃個飯、減少工作量的安排，不僅可以讓員工壓力減輕，適度休息的結果，也容易凝聚向心力，讓整體工作更有效率。

5、做收心操、運動，增進腦內啡

放假時，大部分民眾的生活都過得特別糜爛，不僅酒足飯飽、日夜顛倒，甚至也缺乏運動，讓人體代謝變的緩慢，這也是導致收假症候群更嚴重的關鍵。

在上班前與上班後，不妨可以多做做運動，刺激大腦腦內啡的產生，這有讓心情更穩定、愉悅的效果。

放假，應該是徹底讓人放鬆，好好享受人生與生活的時刻，假期當然也要過的健康、愉快。如果因為放假導致身心變得更累、上班更提不起勁，那便是本末倒置，失去休假的意義了。

（文／魯皓平 本文出自2019.2.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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