打麻將、買福袋，沒做你的年白過！十大過年不做手會癢的事

2019-02-09 07:59 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



過年期間許多民眾到彩券行排隊購買大樂透試手氣。記者林伯東／攝影 分享 facebook

沒做這些事就不算過年！

家家戶戶的過年習俗不完全相同，不過有些事情已經演變成習慣，成為過年必做的儀式，買樂透、刮刮樂、打麻將，甚至是放鞭炮，沒做好像就怪怪的！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友認為過年不做手會癢的事，你今年做了幾件呢？

No.10 買樂透、刮刮樂

每年過年，大樂透都會有新春過年加碼，刮刮樂也會推出新春特別版本。許多人拿到紅包以後，當然會想要買個樂透、刮刮樂試試手氣，如果能賺到一個更大的紅年，整年就好過啦！

No.9看電影

過年期間家人聚在一起，但是一直待在家中也很膩，不知道去哪裡，就只好去電影院走春囉！久而久之，過年時不去電影院好像怪怪的，過年期間電影院的人潮也總是大爆滿！

No.8 吃大餐

只要拿到紅包就會很想花錢，很多平常覺得昂貴奢侈的料理，在過年紅包的加持下好像都不算什麼了！除了拿到紅包，也有人是年夜菜的料理吃太多天，想換換口味，用美食開啟新的一年。

No.7 買福袋

同樣也是試試手氣的概念，現在不只百貨公司，連便利商店都有推出各式各樣的福袋！抽中3C產品已經不算什麼，最豪華的獎項，連汽車、房子都有機會帶回家！

No.6 追劇

年假這麼長，不如一次把看不完陸劇、影集全部追完！放假在家真的不知道要幹嘛，看劇是最好的選擇，反正看到沒天沒夜一集接一集也沒人會管你！

No.5 走春

其實走春的習俗，是指要在初一的早上選擇時辰，往吉利的方位走，討個吉利。不過現在大家多半沒有注意時辰、方位，哪個地方可以拍網美照打卡就往哪邊去啦！

No.4 廟裡拜拜

一年的開始，當然要到廟裡走走，開運祈求好運氣，更多的人會到廟裡求發財金。靈到出名的財神廟，包括竹山紫南宮、中和烘爐地、北港武德宮和板橋慈惠宮等。

No.3 逛街買新衣服、包包

過年一定要穿新衣，代表新年新氣象，不過到現在，這已經成為逛街買衣服的最好理由，沒添購新行頭好像就不是過年！當然，拿到紅包就想花錢，也是原因之一。

No.2 熬夜賭博、打麻將

拿到紅包以後，許多人通會想要小賭一下試試手氣，當然其中一個原因，也是因為過年大家聚在一起，要找件事同樂，賭博、麻將當然是最好的選擇！許多平常根本不打牌的人，到了過年期間手就會特別癢，想摸個幾圈！

No.1 狂吃餅乾、零食

「吃甜甜，過好年」，過年吃點糖果餅乾其實是討個吉利，沒吃到零食好像怪怪的！不過年假期間整天坐在沙發上，看電視電影嘴巴閒著沒事就一直吃巧克力、嗑瓜子，還有擺滿桌的牛軋糖、鳳梨酥、棗仁核桃糕，當心放假回來以後的體重！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年02月02日至2019年02月04日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『過年不做手會癢的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」