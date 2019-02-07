不怕漏看！刮刮樂藏「中獎密碼」彩券行店員親授必知6事

2019-02-07 09:37 聯合新聞網 綜合報導



許多民眾到彩券行買刮刮樂試手氣，盼望新年開始有個好彩頭。 本報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook 春節玩刮刮樂試手氣，是許多民眾過節必做之事，各大彩券行人潮絡繹不絕，但每次玩刮刮樂都很怕眼花，總要反覆好幾次確認到底有沒有中獎，家裡開彩券行的女網友在《Dcard》透露玩刮刮樂要知道的六件事，避免吃虧。

1.刮刮樂被黑色框框圍起來的部份都可以刮

通常一張刮刮樂為了豐富有趣，都會設計有三、四區不同的小遊戲，可能有人以為只是圖案裝飾就會不小心忽略了，所不定剛好裡面有獎項，這樣就漏掉就太可惜了。

2.刮刮樂上有隱藏的三個英文字母

另外怕數字看錯的人，也不想等待給店員掃QR CODE，可以參考刮刮樂的隱藏中獎「英文代碼」，用他來判斷中了多少獎金，也是一個快速的方法。不同字母代表著不同獎項，只要將三個字母組合起來就可以迅速得知獲得了多少獎金，以下提供代號供參。

中獎的英文代表號

中獎代碼 中獎金額 HUN 新臺幣100元 TWO 新臺幣200元 THR 新臺幣300元 FOR 新臺幣400元 FIV 新臺幣500元 SIX 新臺幣600元 SEV 新臺幣700元 EGT 新臺幣800元 NIN 新臺幣900元 THO 新臺幣1,000元 TWL 新臺幣1,200元 TFH 新臺幣1,400元 FTN 新臺幣1,500元 STN 新臺幣1,600元 SEN 新臺幣1,700元 EGN 新臺幣1,800元 TTH 新臺幣2,000元 TRT 新臺幣3,000元 FCH 新臺幣4,500元 FVT 新臺幣5,000元 SXT 新臺幣6,000元 SVT 新臺幣7,000元 SCH 新臺幣7,500元 ETT 新臺幣8,000元 NIT 新臺幣9,000元 TEN 新臺幣10,000元 TOP 該類型刮刮樂的頭獎，可能有30-2000萬不等。

3.想玩200元沾喜氣的民眾

店員也透露，今年推出的刮刮樂「金喜大禮包」、「大三元」的中獎率比較高，因為大三元有同名賀歲片贊助，所以獎項比較多，想參與又不想花太多錢的你，可以從這兩款下手玩玩看。

4.中獎率%的500元彩卷

台彩今年有推出中獎率100%的「金豬獎」、「財神發紅包」，最少都會中 100 元，另外兩款「黃金娛樂城」、「大富翁」，雖然不是一定中，但如果中獎都會有500元起跳，也可以試試看。

5.什麼數字中獎率最高

之前就有不少網紅拍過類似如何挑號碼的影片，傳聞是尾數3、6、9中獎率最高，但店員則認為運氣成分還是比較重要，張張都有希望，有客人挑了看似不吉利的「44號」，照樣有中獎，不過也有一說是特別挑不吉利的數字，反而中獎率更高。

6.獎金超過多少需要課稅

只要獎金超過2001元，就需要課20%所得稅和千分之四的印花稅，可以參考這個算式「中獎金額 x 0.796 = 實際獲得的錢」，避免被店家多收錢。