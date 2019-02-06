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真是好狗運！牠叫了幾聲 高雄男下秒竟刮中100萬

2019-02-06 14:59聯合新聞網 綜合報導

高雄一名彩券常客表示，店內的狗若叫個幾聲，他就買一張刮刮樂，沒想到狗狗立刻就叫出...
高雄一名彩券常客表示，店內的狗若叫個幾聲，他就買一張刮刮樂，沒想到狗狗立刻就叫出聲，客人也依約買了一張，竟然就幸運刮中了100萬元。聯合報系資料照
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春節過年期間，許多民眾都會買樂透或刮刮樂求財，台灣彩券連續幾年推出的「2000萬超級紅包」尤其受到青睞。高雄一名彩券常客想趁過年買張刮刮樂討個吉利，剛好看到店裡的狗，就開玩笑的表示，如果狗狗現在叫個幾聲，他就買一張刮刮樂，沒想到狗狗立刻就叫出聲，客人也依約買了一張，竟然就刮中了100萬元，讓他開心直呼太神了！

據ETtoday新聞雲報導指出，高雄中億彩券行的店員表示，這名刮中100萬的中獎者是一名年約40歲的彩券行常客，趁著過年想討個吉利，因此老闆就向他推薦今年台彩為春節特別推出的「2000萬超級紅包」刮刮樂，試試看能不能刮中賓士車加200萬元。

當時客人猶豫了一下，剛好看到店裡面的狗狗，就開玩笑的說，「只要你家狗狗現在叫個幾聲，表示可以買我就買」，沒想到狗狗像似聽懂客人的話，立馬就叫了幾聲，因此，客人就依約買了張2000元的刮刮樂，還跟老闆說，如果我中獎了，就包個紅包給你們。沒想到，客人一刮開，竟然就中了100萬元，讓他簡直不敢相信這般好運氣，確認了幾次才開心歡呼，看到這樣的情形，老闆也驚訝表示，店裡的狗狗居然這麼準，誇讚自己養了一隻命帶福氣的狗狗。

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