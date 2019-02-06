刮中5000元…彩券行只給3880元？ 「100元是走路工」

2019-02-06 14:45 聯合新聞網 綜合報導



許多民眾到彩券行買樂透彩券或刮刮樂試手氣，盼望新年開始有個好彩頭。記者林伯東／攝影 分享 facebook

過年買彩券求財運，刮刮樂中獎結果立馬見真章，頗受民眾青睞，一名網友刮中5000元，直接跟店家兌獎，扣除稅金後可拿3980元，但卻只拿到3880元，店家說「100元是走路工」，令網友不滿po文質疑。

一名網友在「爆怨公社」po文表示，在嘉義新港的彩券行買了刮刮樂中獎5000元，直接跟店家兌領獎金，扣除20%的稅金及千分之4的印花稅後，應可實領3980元，但店家只給了3880元，質疑為何少了100元，彩券行老闆回答「100元是走路工」，網友po文詢問「刮刮樂也有走路工嗎？」

貼文一出，令多數網友大感驚訝，直呼「被唬了」、「第一次聽到」、「吃紅就吃紅還走路工」、「什麼錢都有人賺」，也有人回應自己也被收過。多數人建議原PO直接向台彩檢舉店家，不然到別家換好了，原PO回應，有嘗試拿到隔壁店家兌獎，結果被告知不能換錢，只能換彩券，最後不換直接走人。

跟彩券行兌獎真的要被收100元「走路工」費嗎？依台灣彩券公告的兌獎規定，中獎金額在2000元以下，可直接向彩券經銷商兌領且免稅；超過2000元至500萬元的獎項，則須自行持相關證件至指定金融機構兌領，以現金或轉帳方式支付者，還需另扣千分之4的印花稅。

所以，原PO刮5000元依規定須自行持證件前往指定金融機構兌獎，多數彩券為方便顧客，都願意提供代兌獎服務，先扣除應繳20%的所得稅及千分之4的印花稅，至於「100元走路工」應是店家自行設立的名目，為了避免紛爭，建議中獎人還是依規至各兌領機關兌獎較好。