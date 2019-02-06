媳婦睡覺婆婆幫準備午餐 溺愛之情讓老公直喊不公

2019-02-06 14:28 聯合新聞網 綜合報導



別人家的婆婆總是不會讓人失望！春節期間，媳婦們總為了過年大小事忙進忙出，但有網友表示，自己睡覺睡到了中午，婆婆不但不催她起床，還準備她愛吃的食物，甚至叫她吃飽後一起去髮廊弄頭髮，讓人看了直呼羨慕！

一名馬來西亞媳婦在臉書「爆廢公社」發文表示，今天睡覺睡到中午12點時，突然聽到婆婆在房門外敲門，小聲的問「媳婦，你睡醒了嗎？」她睡眼惺忪的表示自己剛要起床，婆婆一聽就說，如果太累可以多睡一下沒關係，「媽媽準備你喜歡吃的在桌上，要記得去吃」、「媽媽出門去洗頭髮，你如果待會有時間也一起來吧！」婆婆種種貼心舉動，讓這名媳婦非常感動。

這名媳婦起床準備要去吃東西時，碰巧聽到婆婆和老公的對話，聽到老公發現桌上的食物，是婆婆幫她準備而不是幫自己兒子準備而大喊不公時，婆婆卻顯露溺愛語氣說，「媳婦平日在家辛苦了，要上班、要顧小孩，做家務，還要把老公當皇帝來照顧」，之後轉過頭對兒子說，你只不過會工作而已，有什麼了不起，說完後婆婆就大笑離開了。

PO文一出後，吸引到網友羨慕的眼光，紛紛表示，果然別人家的婆婆不會讓人失望，也有人留言「上輩子燒好香」、「真的是個好婆婆」、「會體諒人的人值得尊敬」，還有人一看到照片就直說，「這是檳城的laksa，我之前在檳城住了10多年，現在嫁來台灣後最想念的就是這道食物」。

有網友表示，自己睡覺睡到了中午，婆婆不但不催她起床，還準備她愛吃的食物。圖／擷自臉書「爆廢公社」 分享 facebook

有網友表示，自己睡覺睡到了中午，婆婆不但不催她起床，還準備她愛吃的食物。圖／擷自臉書「爆廢公社」 分享 facebook

有網友表示，自己睡覺睡到了中午，婆婆不但不催她起床，還準備她愛吃的食物。圖／擷自臉書「爆廢公社」 分享 facebook