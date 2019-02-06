初二回娘家「6大禁忌」別犯 小心帶衰家運一整年

2019-02-06 11:36 聯合新聞網 綜合報導



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大年初二是出嫁女兒回娘家的日子，女兒帶著丈夫、孩子一起回娘家拜年，也稱為「迎婿日」，但在初二這天也有不少禁忌，若不小心觸犯，恐怕會帶衰家運一整年。

過年求好運，長輩常告誡有些習俗一定要遵守，例如初一不要催人起床、不要吃粥，當然年初二也有六大禁忌要避免：

一、不洗衣服：初一、初二是水神生日，盡量別洗衣服，免得打擾了祂，讓水神好過年。

二、不要睡午覺：大過年的睡午覺，會讓人覺得整年懶散，事業運恐會受影響，如果剛好又碰上客人來訪拜年，也是相當失禮的。

三、忌諱單數：初二回娘家絕不能空手，而且包紅包和帶伴手禮一定要雙數，因為單數被認為不吉利。

四、宴請女婿一定要在中午：傳統上認為嫁出去的女兒是「客人」，宴客選在中午，且女兒必須在傍晚前離開，若留到晚餐時間，傳統上認為是把娘家「吃到底」，會影響娘家家運。

五、岳母送禮眉角多：新娘一年的女兒回娘家，岳母通常會準備兩隻雞送給女兒女婿，期盼早生貴子，若是第一次帶孫子回來，則會送雞腿，再用紅線繫古錢掛在孫子脖子上，象徵結彩帶。

六、若初二不能回娘家：習俗中出嫁的女兒不宜在初一、初四及初五回娘家，免得分走娘家的福份，若因故連初二都無法回娘家團圓，則可選在農曆二月二日時再回去，在此之前可先寄回穿過的衣服當代表。

其實，對於初二回娘家的禁忌，現代觀念進步，許多人早已拋開成見，嫁出去的女兒並不是潑出去的水，思念親人想回家隨時都可以，毋須過份受限於傳統習俗觀念，過年全家開開心心最重要