少看一個0…男子刮中百萬 開心回家卻秒哭

2019-02-05 14:12 聯合新聞網 綜合報導



台彩公司過年推出2000萬超級紅包，受到民眾青睞。聯合報系資料照 分享 facebook

過年期間許多人都會買張刮刮求財，台彩連續數年推出的「2000萬超級紅包」尤其受到青睞，一名男子砸錢連刮8張都沒中，在彩券行老闆鼓勵下，買了第9張終於讓刮中100萬元，原本興高采烈的好事，沒想到，男子在回家後結局卻讓他瞬間秒哭。

據「ETtoday新聞雲」報導，台中市一名男子在大里區的市威彩券行，前後買了8張2000元刮刮樂，花了16000萬幾乎血本無歸，心裡掙扎該不該繼續拚搏第9張，此時老闆再推一把，強調今年的2000萬刮刮樂與往年不同，還有賓士車加200萬，讓男子下定決心刮下第9張。

沒想到，一刮之後發現竟中了「10萬元」，這下可以拿回18000元本金了，趕忙拿給老闆確認，老闆發現男子少看了一個0，實際中獎是100萬元。男子開心到又叫又跳，說要趕快拿回家跟老婆炫耀一下。結果一到家中獎彩券立刻被老婆沒收，讓他感覺瞬間從天堂掉到地獄，中獎彷彿如夢一場，哭笑不得。

過年求財氣，台彩2000萬超級紅包今天刮出第一個2000萬，獎落雲林麥寮鄉八八八彩券行，一名女子花了16000元購買，第8張刮出2000萬頭獎，當時店中客人多，讓她只能裝鎮靜，不敢尖叫。