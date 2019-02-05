麥當勞福袋驚見「母親節圖卡」他怒罵 網友：福袋基本都垃圾

2019-02-05 10:51 聯合新聞網 綜合報導



原PO買麥當勞福袋，裡面有母親節字樣圖卡。 圖／取自PTT 分享 facebook 新年春節，不少人會趁著好時節買福袋試試手氣，但有PTT網友PO文抱怨，自己在麥當勞花了400元買了兩個福袋，結果裡面「一樣吃的」都沒有，甚至有圖卡上還印著「母親節快樂」，讓他相當傻眼，直呼都是一些「庫存玩具和垃圾」，對此麥當勞則回應，福袋內容物價值感依顧客喜好有所不同，也感謝顧客意見。

原PO發文表示自己到麥當勞買早餐時看到了福袋，就決定買看看「買的時候正妹店員一直對我笑，我還以為是看我帥，原來是笑我蠢」，他買了300元、100元各1個福袋回家，雖然本來就沒太大期待，但覺得至少有吃的可以換，沒想到拆開後傻眼，內容物是給小孩的紙玩具、貼紙，甚至有圖卡上還印著「Happy Mother’s Day」，從5月留到過年，他直呼「可以不要這麼坑嗎？」

陸續他又開到「貼紙」、「空的紅包袋」、「L型資料夾」、「150公分身高量尺紙」，原PO傻眼到大罵，表示自己大概知道福袋價值很爛，但至少以為有點吃得可以換，沒有大麥克至少來個4塊麥克雞塊、冰淇淋，最差也有飲料。

網友看到也紛紛回應「福袋基本上等於垃圾」、「去年評價這麼差幹嘛還買」、「台灣福袋9成都是清庫存，意外嗎？」、「還有人買福袋這種東西？」、「我也被騙」、「哇哇有勇者開箱文！本來要買還好沒買」。對此麥當勞回應，表示福袋銷售是單店的行銷活動，內容物的價值都高於福袋售價，但價值感會因顧客的喜好不同，感謝顧客的回饋和意見。