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新春博好運 年輕人瘋福袋試手氣

2019-02-03 00:29聯合報 記者江佩君／台北報導

排隊搶福袋，是春節熱門的活動之一。圖／聯合報系資料照片
排隊搶福袋，是春節熱門的活動之一。圖／聯合報系資料照片
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過年許多人喜歡博個好彩頭，於是許多人喜歡大年初一到百貨買福袋、試手氣，看看自己能否花個千元就把汽車、鑽石帶回家。統計今年百貨福袋大獎，仍以汽車、鑽石大獎為主流，百貨業者觀察，愛排福袋的族群以卅歲以下年輕人居多，最愛排隊買福袋的百貨區域為大台北地區、高雄、花蓮，新竹則偏愛採預購模式。

今年共有六家百貨福袋大獎以「汽車」為號召，以高雄大魯閣草衙道推出價值八十六萬元的汽車「最高價」；遠東百貨春期檔期全台將送出十二輛汽車，汽車陣容「最龐大」。七家百貨大獎主打「鑽石」，以新光三越台中中港店送出超過四十二萬鑽戒「最高貴」，京華城大獎送現金五十萬元「最有感」。遠東SOGO福袋初一到初三天天賣，開賣天數「最多天」。

遠東SOGO包括台北店、天母店、中壢店的福袋從初一到初三天天販售，光是台北店福袋就超過三萬袋，全台各店上看六萬袋，是全台福袋賣最多天、數量也最多的百貨。以去年初一至初三，台北店的來客數近三十萬人，可見福袋號召力。SOGO販促部經理曹春輝表示，每年最搶手的福袋為台北忠孝館四樓的黃金福袋，今年初一限定販售一千元福袋，每袋價值六千元起，最大獎將送出超過七萬三千元的周大福純金擺件。另外，初一至初三到台北店買福袋還可再參加福袋抽獎，初一最大獎為價值超過十九萬元的地中海郵輪雙人行。

遠東百貨除了初一福袋板橋大遠百、花蓮店共推出兩輛汽車大獎，今日起展開的過年檔期，全台十店再各別加碼消費滿兩千就可抽汽車，等於全台將送出十二輛汽車。福袋最大獎為花蓮店近七十萬的FORD汽車。

新光三越今年初一福袋僅有高雄左營、三多店為現場販售，其他分店採預購，民眾只要等待大獎開出即可，各店大獎囊括「海陸空」，包括汽車、機車、鑽石、機票、頂級郵輪等。桃園站前店福袋大獎超過五十五萬的LUXGEN汽車、台中中港店為價值超過四十二萬的一克拉鑽戒。

福袋SOGO郵輪
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