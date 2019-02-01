花蓮9醫院 春節開設類流感門診

2019-02-01 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／花蓮報導



春節9天連假，花蓮縣衛生局協調縣內9所醫院開設類流感門診。 圖／衛生局提供 分享 facebook

國內今年有22人因流感併發重症死亡，而花蓮近日急診流感就診率12.71％，略高於全國的12.45％，春節9天連假，花蓮縣衛生局已協調縣內9家醫院開設類流感門診因應。

衛生局表示，9天連假，預估有大量返鄉潮、觀光潮湧入花蓮，人與人接觸互動加速，增加各類病菌、病毒傳播機會，屆時流行性感冒、病毒型腸胃道疾病傳染機率將上升。

由於春節連假，許多醫院未開設門診，衛生局協調花蓮慈濟醫院、慈濟醫院玉里分院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院、花蓮醫院、花蓮醫院豐濱原住民分院、玉里醫院、台北榮民總醫院玉里及鳳林分院，於春節開設類流感門診，民眾若有發燒、咳嗽、頭痛等症狀，可到9所醫院就醫。

衛生局長朱家祥說，近日縣內急診流感就診率12.71％，略高於全國的12.45％，門診類流感就診率1.16％，低於全國的1.6％；流感症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛及咳嗽等。

另外，病毒性腸胃炎也是春節發病高峰期，朱家祥說，常見為諾羅病毒，症狀多為腹瀉、嘔吐、腹痛、痙攣與發燒等，民眾飯前洗手、只喝煮沸的熱水，可降低感染機率。

花蓮目前公費流感疫苗0.5mL劑型剩近千劑，0.25mL劑型剩約百劑，衛生局提醒，若民眾符合施打公費流感疫苗資格卻尚未施打，可電洽當地衛生所。