盤點春節10大禁忌：不要睡過中午、別掃地倒垃圾

2019-02-01 12:55 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

春節是華人社會的大節日，想在過年期間求得好運兆嗎？有哪些民間習俗需要注意呢？有遵守有保庇，現在就讓科技紫微網的十項叮嚀，陪你一起安心過好年！

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1、避免打破碗碟

以免新的一年不順。如果真的不小心打碎了，就趕快說「歲歲平安」來討個吉利化解，講究一點的會將碎片用紅紙包好，放置於神桌，初五清掃時一同處理。

2、避免掃地、倒垃圾

要在除夕前清掃完畢，用乾淨的環境迎接新的一年，過年期間就別打掃，以免掃走運氣，倒了福氣，難以聚財。但到了初五「送窮」日時，垃圾污水一定要倒出去。

3、不討債不借錢

民間有「債不過年」的常例，象徵新的一年有新開始。因此過年向人討債、借錢，不僅觸對方霉頭，自己一年的財運也會受影響。

4、不打罵小孩

主要避免小孩哭鬧，以免對祖先、神靈不敬。從現代角度來看，闔家團圓的過年期間若充滿怒氣，的確會影響全家人的情緒，所以記得要保持好心情唷！

5、米缸不能空

米缸象徵家中財庫，米缸若空暗喻財運不濟，因此保持米缸滿滿，避免來年有斷炊的時候。很多人會在米缸上貼個「滿」的春聯，祈求財源滾滾。

6、避免白天睡過午

上午起床不宜太晚，也不宜午睡，以免整年懶惰無作為。但是大年初三是口舌不斷的「赤狗日」，另有一說是老鼠要娶親，所以初三這天就放心睡到飽吧！

7、避免殺生

尤其初一不能殺生，以免招致災禍。盡量在年夜飯之前，就將要處理的雞鴨魚肉先處理好，而初一在習俗上也是要用素食祭拜，祈禱未來一整年的祥和。

8、避免唉聲嘆氣

傳統認為是氣運不順、面露愁容才會唉聲嘆氣，而過年時拜拜，把眾神請到家裡，這時說話一定要吉利，以免嚇跑財神、福神，影響來年的財氣與福氣。

9、避免動針線刀剪

忌動針線，以免對孩子，尤其是胎兒不利；忌刀剪（菜刀除外），以免財去不回。用現代角度來看，過年時親友來訪特別忙碌，急著使用針線、刀剪，很可能不小心受傷。

別人還在睡覺時去拜年是極不禮貌也不吉利，彷彿在祝福對方來年「纏綿病榻」，還是等到對方起床再拜年吧！

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