親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

別再說大學生英文差！ 戳破多益成績背後的焦慮假象

7歲童寫假條求老闆讓媽媽放假 理由讓董事長親回准假！

盤點春節10大禁忌：不要睡過中午、別掃地倒垃圾

2019-02-01 12:55聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

春節是華人社會的大節日，想在過年期間求得好運兆嗎？有哪些民間習俗需要注意呢？有遵守有保庇，現在就讓科技紫微網的十項叮嚀，陪你一起安心過好年！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

1、避免打破碗碟

以免新的一年不順。如果真的不小心打碎了，就趕快說「歲歲平安」來討個吉利化解，講究一點的會將碎片用紅紙包好，放置於神桌，初五清掃時一同處理。

　

2、避免掃地、倒垃圾

要在除夕前清掃完畢，用乾淨的環境迎接新的一年，過年期間就別打掃，以免掃走運氣，倒了福氣，難以聚財。但到了初五「送窮」日時，垃圾污水一定要倒出去。

　

3、不討債不借錢

民間有「債不過年」的常例，象徵新的一年有新開始。因此過年向人討債、借錢，不僅觸對方霉頭，自己一年的財運也會受影響。

　

4、不打罵小孩

主要避免小孩哭鬧，以免對祖先、神靈不敬。從現代角度來看，闔家團圓的過年期間若充滿怒氣，的確會影響全家人的情緒，所以記得要保持好心情唷！

　

5、米缸不能空

米缸象徵家中財庫，米缸若空暗喻財運不濟，因此保持米缸滿滿，避免來年有斷炊的時候。很多人會在米缸上貼個「滿」的春聯，祈求財源滾滾。

　

6、避免白天睡過午

上午起床不宜太晚，也不宜午睡，以免整年懶惰無作為。但是大年初三是口舌不斷的「赤狗日」，另有一說是老鼠要娶親，所以初三這天就放心睡到飽吧！

　

7、避免殺生

尤其初一不能殺生，以免招致災禍。盡量在年夜飯之前，就將要處理的雞鴨魚肉先處理好，而初一在習俗上也是要用素食祭拜，祈禱未來一整年的祥和。

　

8、避免唉聲嘆氣

傳統認為是氣運不順、面露愁容才會唉聲嘆氣，而過年時拜拜，把眾神請到家裡，這時說話一定要吉利，以免嚇跑財神、福神，影響來年的財氣與福氣。

　

9、避免動針線刀剪

忌動針線，以免對孩子，尤其是胎兒不利；忌刀剪（菜刀除外），以免財去不回。用現代角度來看，過年時親友來訪特別忙碌，急著使用針線、刀剪，很可能不小心受傷。

　

10、避免給睡覺的人拜年

別人還在睡覺時去拜年是極不禮貌也不吉利，彷彿在祝福對方來年「纏綿病榻」，還是等到對方起床再拜年吧！

　

【延伸閱讀】

批流年，解讀2019年開運關鍵！

真理占星論命，預測人生大事件

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

【春節開運大補帖】


‧新年拿紅包！小孟塔羅：2019年我的發財關鍵字
‧快收這篇！2019年賺正財求偏財 這5個生肖最在行
‧財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們
‧趨吉避凶！九大方位風水開運法 助你豬年行大運
‧春節想中獎快看這！12星座「提升財運寶地」公開

拜年科技紫微網財運

相關新聞

春節國道休息站還能這樣玩 必買必吃大整理

2019-02-01 10:33

籲民眾出國多用自動通關 內政部：10秒可完成

2019-02-01 12:37

做公益也試手氣！大樂透加碼10天 每期頭獎保證1億

2019-02-01 12:35

細數80部香港賀歲片 新春強檔是如何產生的？

2019-02-01 12:31

勞動部1955專線服務勞工 春節不打烊

2019-02-01 12:22

影／連假天氣變化大 小年夜回暖、除夕北部低溫15度

2019-02-01 11:33

過年期間大致溫暖 除夕、收假有東北季風報到

2019-02-01 11:20

放年假了！桃機湧人潮 總人次破14萬

2019-02-01 09:48

一張圖看春節連假天氣 彭啟明：北台灣天氣變化大

2019-02-01 08:10

迎春節／過年包紅包學問大 命理師分析五重點

2019-02-01 07:55

春節連假空氣品質 一張圖看懂！

2019-02-01 05:08

台彩2000元賓士刮刮樂 批售秒殺

2019-02-01 00:24

樂透百萬大紅包來了！台彩今起連10天開獎

2019-02-01 00:24

年節應景花卉價格實惠 百合落差大

2019-01-31 23:35

台彩春節加碼8億元 大樂透百萬紅包明天登場

2019-01-31 16:29

春節小心流感腸病毒 手機掌握十公里內開診資訊

2019-01-31 15:18

過年哪裡看醫生？ 雲嘉南春節期間各醫院看診表

2019-01-31 15:07

招財納福 來做護花人

2019-01-31 14:27

迎春花開好運來 風生水起靠植栽

2019-01-31 14:22

大膽玩色 過年寢室更具活力

2019-01-31 14:14

居家添年味 要紅不要俗

2019-01-31 14:14

除夕圍爐 一定要吃的吉祥開運菜

2019-01-31 13:25

春節就愛試手氣 台彩刮刮樂批售逾9成

2019-01-31 13:04

影／春節買氣旺 台彩2月1日起大樂透加碼360組百萬獎金

2019-01-31 12:46

新年想要心想事成？來求鎮海宮七王爺超神靈籤

2019-01-31 12:38

搭白牌車便宜缺保障 注意車禍受傷沒理賠

2019-01-31 12:30

紅色開運內衣 年前業績爆發成長一倍

2019-01-31 11:49

刮刮樂選號實測「3尾數」都中 網紅：一定要買

2019-01-31 10:18

春節出遊注意！ 留意4狀況讓你大破財

2019-01-31 09:00

流感肆虐 春節154家門診不休診

2019-01-29 14:26

刮刮樂「2,000萬超級紅包」搶手 批發率99%

2019-01-23 13:41
看更多

熱門文章

財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

2019-01-31 17:20

實測一整本2000元刮刮樂結果好慘 台彩這麼回應…

2019-02-01 09:14

快收這篇！2019年賺正財求偏財 這5個生肖最在行

2019-01-31 17:27

詹惟中解析豬年財運：「進得來，留得住」什麼生肖發大財？

2019-02-01 08:00

冷氣團來襲 明天氣溫驟降10度

2019-01-31 21:23

獎落嘉市！幸運兒買鞋獲千萬發票特別獎

2019-01-31 16:43

別拖了！國保保費3月再不補繳 你恐少領60幾萬

2019-02-01 09:00

紅背心事件延燒！林佳龍要台鐵立即停止勉強同仁的活動

2019-01-31 14:46

台彩春節加碼8億元 大樂透百萬紅包明天登場

2019-01-31 16:29

影╱反Uber！3千輛計程車包圍行政院 下次擬衝總統府

2019-01-31 16:02

春節大樂透加碼明起10天 準備好了嗎

2019-01-31 14:21

迎春節／過年包紅包學問大 命理師分析五重點

2019-02-01 07:55

冷氣團發威 中部以北低溫13度

2019-02-01 05:08

2月星座塔羅運勢：牡羊財運節節高升 雙魚得到貴人相助

2019-01-31 16:48

麻油、三杯、薑類好補 中醫師建議有這種症頭別吃

2019-01-31 18:04

一張圖看春節連假天氣 彭啟明：北台灣天氣變化大

2019-02-01 08:10

這個病過去常見藍領工作者 現在多是穿高跟鞋的粉領族

2019-01-31 22:44

放年假了！桃機湧人潮 總人次破14萬

2019-02-01 09:48

進公司9個月…總經理私給這包獎金 厚度讓他驚又喜

2019-02-01 11:50

常常罵閨蜜，但卻最可靠的星座TOP4　冠軍真的嘴超賤

2019-02-01 00:19

辣控必吃「酸辣油潑麵」！蔥月有2種湯、4種麵自由配

2019-01-31 17:34

今日星座運勢／雙子工作積極受肯定 有閒錢可投資

2019-02-01 00:00

不滿交通部回應 計程車業者：228前發動抗爭不會客氣

2019-01-31 22:33

AirAsia台北飛大阪首航 來回3千有找

2019-01-31 15:49

春節連假空氣品質 一張圖看懂！

2019-02-01 05:08

抗議Uber阻生計 計程車慢速繞行政院

2019-01-31 15:37

大阪新世界「串炸達摩」 2月底退出台灣

2019-01-31 15:01

美得不像話！Nike和adidas為女孩們打造夢幻配色跑鞋

2019-01-31 16:33

這種時尚你懂嗎？女星、超模瘋狂愛穿牛仔褲靴子

2019-01-31 16:04

太羨慕！這家手搖飲 年終上看8個月

2019-02-01 11:13

敢互虧才是真愛！研究：愛開另一半玩笑 感情能長久

2019-02-01 09:39

下個十年你在哪？ 10年10倍薪不是夢

2019-01-31 13:56

北市雙層觀光巴士新增圓山飯店站 2月1日首發

2019-01-31 13:47

新年拿紅包！小孟塔羅：2019年我的發財關鍵字

2019-02-01 10:23

【家人關係】邵慧綺／青絲結

2019-02-01 06:00

桃機16部X光機安裝完畢 2月2日起中港澳手提行李100％查驗

2019-01-31 18:14

南投特色飯店聯盟推超殺優惠 平日第2晚住宿只要1元

2019-01-31 18:02

獅子愛買精品、射手什麼都買 最快花光年終獎金星座公開

2019-01-31 16:55

樂透百萬大紅包來了！台彩今起連10天開獎

2019-02-01 00:24

台彩2000元賓士刮刮樂 批售秒殺

2019-02-01 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top