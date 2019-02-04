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除夕夜不想回婆家怎麼辦 呂秋遠一句突破盲點

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除夕夜不想回婆家怎麼辦 呂秋遠一句突破盲點

2019-02-04 10:00聯合新聞網 綜合報導

除夕闔家團圓時節，究竟該在婆家過年還是回娘家呢。圖／聯合報系資料照
除夕闔家團圓時節，究竟該在婆家過年還是回娘家呢。圖／聯合報系資料照
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除夕夜回娘家吃飯合理嗎？網友們看法大不同。近日有位已婚婦女向時常在臉書上評論時事的律師呂秋遠問問題，她問要如何跟老公溝通，偶爾一次過年出國旅遊或者是除夕夜不用回婆家，而律師直言「這位囚犯，不曉得你是關在監獄裡還是住在家裡，你的問題在於你有沒有老公」。

律師呂秋遠在他的《臉書》上提到，他認為這位小姐的問題在於，她的生活完全被制約了，甚至失去了自主性，連回娘家吃飯都不行還怎麼談除夕出國旅行呢？律師直言「這位妹子，家不治，何以治天下？你連平日都搞不定，怎麼談過年？」

他認為，女子結婚不代表就是潑出去的水，「你媽養你這麼大，結果到了婆家住，就因為某些不知名的原因從此不回家過夜，我要是你媽，肯定會覺得你應該被下蠱了。」為甚麼嫁人後女子不能有自己的時間，必須把時間都留給婆家，連回娘家都要看婆家臉色決定。

除了這點，女子的老公也是個關鍵。在女子的婚姻中，她老公完全是個隱形人，律師表示，「我完全看不到他在你生活裡的角色，只看到你不斷的壓抑自己，以為結婚以後就是失去自由，不能隨心所欲的做自己喜歡做的事。可是，事情不應該是這樣的。」

呂秋遠覺得，婚後與婆家同住就是寄人籬下，因為不論是婆家或是娘家，都不是他們夫婦二人一起建構的家，「就算孝順也應該是對你媽，自己的媽媽自己孝順，你為什麼要讓這個孝順的兒子把你拱出來當替身？孝順是不能替代的，你這麼做，只會讓他習慣性缺席」。

最後他指出，這位女性只能先戰勝自己的膽小及不孝，重新審視自己的自由之身。當你願意鬆綁在你身上的束縛，你才能真正的喜歡這段婚姻。最重要的不是除夕能不能出國，而是能自由的回娘家吃飯，「先別談過年了，談談你先生，該不該貼張尋人啟事了。」

而網友有不同意見，有些人認為娘家才是最應該孝順的，「本人膽大包天，結婚十年，只有第一年在婆家過年。不用太羨慕我，敢就行了」、「的確是老公的問題」、「老公家當然不會是妳家，自己婚後別失去自我才是為人媳婦要學習的，勇於拒絕讓婆家知道自我底線」；而有些人覺得「溝通才是根本之道，老公的角色最重要」、「是誰規定除夕夜只能在老公家吃的」。

網友看完文章後紛紛加入討論。圖／聯合報系資料照
網友看完文章後紛紛加入討論。圖／聯合報系資料照
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