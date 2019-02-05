壞了放假好心情！過年最怕遇到的12件衰事

2019-02-05 10:00 聯合新聞網 綜合報導



農曆春節來臨，許多人都期待能度過一個美好、順利的假期。圖片來源／聯合報系資料照 分享 facebook

一年一度的農曆春節，是一家人難得團聚，一起大啖美食、出遊踏青的好日子。不過，過新年還是免不了遇到一些令人煩心的事，不管是旅遊景點人擠人、親戚連珠砲提問還是意外受傷生病，都是打壞放假好心情的罪魁禍首。以下便根據社群網路上的討論和貼文，整理出大家過年間最怕遇到的12件事。

1. 腸胃炎

過年期間絕對不會少的，就是相當豐盛的年菜以及各色各樣的零嘴，若不幸得到腸胃炎，那就只能一邊吃著清淡的食物，一邊看親朋好友將一盤盤佳餚吃下肚了。

過年期間感冒不僅壞了放假興致，想要看醫生還得特地到大醫院。圖片來源／聯合報系資料照 分享 facebook

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2. 染上感冒

春節期間除了害怕得腸胃炎、無法享受美食之外，感冒生病也是相當麻煩的事。大部份的醫院或門診，年假期間都不看診，若不幸染上感冒，就只能花錢、花時間到大醫院的急診排隊看病，相當掃興。此外，家人一同聊天、打麻將、出遊踏青的時候，病人也只能病懨懨地在一旁看，想起來就覺得十分可憐。

3. 親戚的十萬個問題

過年與家人團聚固然開心，但有些親戚一見到面，就連珠炮似地詢問私人問題，像是什麼時候結婚、工作薪水多少、什麼時候要生小孩、畢業之後打算要做什麼等，實在讓人倍感壓力。

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4. 做什麼親戚都有意見

長輩不斷提問已經讓人很困擾了，若是遇上聽完回答之後，還要發表自己的意見、不斷碎碎念的親戚，更是令人難以招架！

過年期間出遊人潮眾多，走到哪裡都塞車的窘境，相當考驗大家的耐心。圖片來源／聯合報系資料照 分享 facebook

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5. 塞車

過年出遊或回娘家，不管開山路、市區道路還是高速公路，都免不了「車擠車」，街道宛如「大型停車場」。結果，假期的大半時間都卡在路上，讓人有種「浪費光陰」的空虛感。

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6. 去哪裡都要人擠人

過年連假若遇上好天氣，民眾大多會攜家帶眷出去玩。因此，不管到哪個景點都是人山人海，玩樂前還必須要先穿越重重人牆，或者排上大半天的隊伍，導致大家遊玩的興致和品質都大大降低。

7. 禁忌習俗傻傻記不清

春節期間要注意的禁忌非常多，每一天都有必須遵守的習俗，像是大年初一、初二應避免洗衣服，年節期間忌用剪刀、針線，初三需早早熄燈就寢等，相當繁雜瑣碎，若不慎觸碰禁忌，還免不了被家人念一頓，帶給大家不少困擾。

8. 拜拜講究多

許多家庭會在大年初一拜拜、祭祖，除了要早起準備菜餚和牲品之外，蠟燭、碗筷的擺放位置、祭拜的時辰和順序都相當講究，導致不少人在拜拜結束後，往往已經筋疲力盡，無心玩樂。

9. 大掃除

農曆春節是一年之中難得的長假，大家都希望可以好好放鬆休息，但是，家中的大掃除工作卻馬虎不得。光是想到要將家中成堆的雜物整理打包，還要將一年來積累的灰塵清乾淨，就讓不少人相當頭痛。

「紅包要包多少」是大家過年常面臨的困擾，不管包太多或包太少都容易造成尷尬的局面。圖片來源／聯合報系資料照 分享 facebook

10. 紅包要包多少

除了爸爸媽媽、祖父母、自家兒子女兒之外，親戚朋友的小孩來訪時，大部份的人都會包個紅包討喜氣。但是，紅包包得太多會擔心荷包吃不消，包太少又怕別人說話，因此「紅包究竟要包多少」是不少人過年時都遇過的世紀難題。

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11. 美食太多，擔心身材走樣

過年期間雖然有吃不完的美食，但很多人在大快朵頤的同時，也會擔心吃太多導致發福、身材走樣，過完年後又得花時間和精力減肥。

12. 賭博輸錢

過年大家聚在一起，打麻將、玩撲克牌不僅可以增進感情，還有機會賺到一小筆意外之財。但賭博本來就是幾家歡樂幾家愁，若自己不幸成為輸錢的一方，實在讓人嘔氣。

人人都希望過年期間能夠事事順遂，讓往後的一整年都能夠延續好運，但若真的遇上讓人煩心的事，也不用太沮喪，迅速忘掉不如意的事，把握剩下的年假和家人聊聊天、出去走走，讓一年的開始能夠留下更多美好的回憶。

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