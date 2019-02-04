過年長輩問候太轟炸 6大句型讓對方秒閉嘴

2019-02-04 09:00 聯合新聞網 綜合報導



除夕闔家團圓時節，年輕人最怕的就是長輩親戚一連串的各種「逼問」。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

過年又要到了，許多人都會回老家圍爐團聚，但每逢年節，年輕人最怕的就是長輩親戚一連串的各種「逼問」，其中不乏「有沒有男／女朋友？」、「何時結婚？」、「薪水、年終多少？」等問題。

面對長輩們的問候攻勢，該如何回話度過一段愉快的春節假期？以下整理出6大必備應對句型，和過年最討厭被問到的問題。

◎必備6大句型

以下根據臉書粉專「臨床心理師的腦中小劇場」，整理出各種應對長輩的實用句型。

1.「跟之前差不多吧。」：百搭句型首選，不僅能從容應付各種類型，即便放在每個問號後面都毫無違和。

2.「我可能還要再努力一下吧」、「沒辦法，我條件不夠好」等等：示弱句型，一旦願意放下身段使用哀兵政策，通常都能在極短時間內結束對話，甚至換得心靈雞湯一碗，爭取同情分。

3.「是是是，我會參考」：面對「指導型」長輩的必備句型，而且一定要注視對方雙眼，每隔幾秒點一次頭，雖然無法立即結束對話，但至少不用花心思回應。

4.「說得很有道理」、「表哥表姐這麼厲害喔」等等：面對「愛比較型」長輩的必備句型，既然對方喜歡競價，那就讓他得標，不斷地「褒」他，最好「褒」到他雙腳離地，你就當做在放風箏，賭的就是對方會因為害羞而稍加收斂（當然也有例外）。此類句型一出，印象分數保證加到破錶，但前提是要沉住氣，不能吐。

6.若是一些比較敏感的問題，不想回答的話可試著用：「這是很好的問題…但我目前沒有答案。」、「這個問題很有趣…我可能要再好好想想」，讓對話留一段空白，也是不錯的選擇。

◎過年最討厭被問到的問題

喜歡管閒事的親戚

1.課業：

學測考的怎麼樣？有要繼續考研究所嗎，還是先就業？

大學學測剛考完，許多高三生好不容易有個年假可以喘息，但總有些親戚特別「關心」！若親戚小孩又剛好考得不錯，家族間的比較與競爭，可能因此毀掉考生過節的心情。

生存指南 「照實回答問題」，可以對長輩說哪幾科比較拿手，哪幾科考得比較難沒把握，也可以講講考試的內容。若不想深聊考試的話題，可以回答「跟平常考試差不多吧」、「考得好阿姨叔叔會給紅包嗎？」、「考研究所或就業都有規劃了」。

2.感情：

有男／女朋友了嗎？

生存指南 無→「謝謝您的關心，感情的事寧缺勿濫」、「您擔心我會寂寞嗎？可是我一個人平常過得很充實很好」，可以說說平常都做些什麼，一個人也不無聊、也可以幽默地回「追求者太多很難選」，或是示弱句型，「沒辦法，我條件不夠好，所以沒有男／女朋友」。 有→親戚可能進一步問「對方在做什麼？薪水多少？」 這時候可以回說大概是哪類的產業，「一定没有您多，都不好意思說出口」、「還可以，薪水很夠用了」。

什麼時候結婚？

生存指南 「順其自然吧！有消息肯定會告訴您」、「時機成熟就結婚」。

有時也有熱心的親戚問你「阿姨幫你介紹好嗎？」

生存指南 若不排斥可以大方地答應，若想拒絕，「為什麼會想幫我介紹呢？能跟我說表哥/表姐結婚後的生活怎麼樣嗎？聽說我們這代人離婚率滿高的，你對此有什麼看法？」藉此把話題轉移到其他人身上。

3.事業：

月薪多少？年終幾個月？何時升主管？

生存指南 「跟之前差不多」、「一般般吧，還能包紅包給爸媽，平常也夠用」。

4.家庭：

有買房子了嗎？貸款貸多少？夫妻倆負擔得起嗎？何時生小孩？

生存指南 「不用擔心，都有在規劃中了」。

喜歡下指導棋的親戚

「有沒有考慮考公職啊？」、「我告訴你…這樣做才對嘛」、「怎麼看你最近都很悠閒，要給自己的生活訂一點目標啊」

生存指南 可以明確告訴長輩「您的建議也很對，但我有自己的想法和對人生的計畫」，或虛心地接受「謝謝您的建議，我會考慮看看」。

喜歡炫耀和比較的親戚

「我兒子喔！去年年薪200萬，才拿回來給我100萬而已」、「我們以前都是…你們這代太好命」

生存指南 「哇！阿姨您的兒子真的好孝順，您真是太幸福了！看來我也要好好加把勁了」。 「是啊，叔叔你們都是很辛苦走過來的我們都知道，我一定會好好努力，向叔叔您看齊」。

事實上不需要把過年時長輩的問候想成是一件很惱人、可怕的事，換個角度想，他們的問候是出於「關心」，不是他們想跟你聊隱私，而是他們沒有其他話題，畢竟一年可能才見這麼一次面，是真的不熟，而有些長輩人生歷練多，對人生建議也值得聽聽。

若是不喜歡長輩表達關心的方式，也可以借由那些問題引導他們談論其他議題。例如回答「考上哪裡」時討論的不是你的分數，而是台灣教育改革的變化和少子化的衝擊；回答「有沒有女朋友」時該討論的不是你是否是魯蛇，而是新世紀的性別概念以及社會對單身的歧視。

◎給長輩的建議

若不想當個惹小輩厭煩、避之唯恐不及的長輩，可以好好思考哪些問題可以問哪些不能問。舉凡有關家庭生活隱私的部分，即使是親戚，也沒有必要大大小小事都知道，更何況有些空洞的問題就算知道了，又能如何呢？

如果真的關心晚輩，就應該主動跨過代溝，認真去了解他們的生活，而不是沒事找事聊，自討沒趣。例如可以問問還在就學的孩子們，學習狀況如何啊，現在學校都在教什麼？學校有沒有哪些有趣的事？交了哪些朋友、老師的上課風格、最近網路都流行什麼……

若是成年待業或就業的晚輩，可以關心他們想要往哪些方向發展，給一些過來人的建議和鼓勵，對已成家的晚輩也可以給予經驗分享。

其實，有時候不是晚輩難聊、不理人，而是問題讓人太難回答。如果過年不想年年尷尬，想有個溫馨的新年，不妨改變問題的方式，相信晚輩都會很願意聆聽和討論。