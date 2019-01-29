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流感肆虐 春節154家門診不休診

2019-01-29 14:26聯合晚報 記者李樹人／台北報導

流感病毒肆虐，上周類流感就診人數超過十萬，為今年新高。值得注意的是的，這一波流感疫情以H1N1病毒為主，較易引發腦炎，迄今已有三例幼兒學童死於流感重症合併腦炎。疾管署提醒家長，孩子如有類流感症狀，且出現肢體抽搐、意識不清，就應立即轉至醫學中心。

疾管署預估下周過年期間類流感就醫人次將多達13萬，為了解決民眾就醫需求，春節連假九天，全國共有154家醫療院所開設類流感門診、不休診，專治流感病人。

疾管署疫情調查顯示，上周（1月20日至1月26日）門急診類流感達到10萬1809人次，為近五年來的次高，且新增55例流感併發重症病例；累積流感重症個案達349例，更是創下五年新高記錄。

羅一鈞指出，上周新增55例流感併發重症病例，均檢出A型流感，以H1N1為主，65歲以上有28例，50至64歲則有19例。另新增六例經審查與流感相關死亡病例，年齡介於12歲至84歲，其中四有慢性病史，五例感染H1N1、一例感染H3N2。

該名12歲死亡個案為中部小女生，1月12日出現發燒咳嗽等症狀，21、21日才至附近診所就醫，22日晚間突然抽搐、意識不清、缺氧狀況，緊急轉至大型醫院加護病房，但隔天死亡，死因為腦炎併發急重症。

羅一鈞建議，一般流感症狀患者最好不要直接至大醫院急診，以免增加感染風險。

類流感疫情患者流感流感病毒

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