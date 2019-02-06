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婆婆分祖產讓夫和姐共有 媳怨：是怕落入我手中吧

2019-02-06 10:00聯合新聞網 綜合報導

有網友在網路上發文抱怨，表示老公老家的祖產竟然是姐弟共同持有，但婆婆平時大小事都只依賴老公，甚至家中拜拜還說是「媳婦的工作」，讓她替自己叫屈。

示意圖。一名女網友上網抱怨婆婆將祖產讓她老公與其姊姊共同持有。ingimage
示意圖。一名女網友上網抱怨婆婆將祖產讓她老公與其姊姊共同持有。ingimage
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一名女網友在mobile 01上發文，表示自己的老公是獨子，上面只有一個姐姐，但婆婆在分家產時，卻將田地登記在兩姐弟的名下共同持有，這讓該名女網友非常不滿的抱怨表示，「財產均分，但什麼事都要靠獨子，田裡的粗活他姐也不可能去做，拜拜他姐也不想用，我說我也不想用，但老公說這是媳婦的工作。」

接著女網友又表示「娘家沒分到，婆家也有分等於沒分，早知道獨子連基本房子都共有，誰要嫁？」更指出自己對婆婆其實很感冒，表示自己與婆婆基本上已經沒什麼在講話了，「婆婆什麼事都要靠老公，看病吃東西借錢都找老公，出去玩也要跟，祖產卻是姐弟聯名，是怕以後落入我手中吧？嫁他家兒子不如娶他家女兒，兩頭分！」

女網友表示覺得自己真的很命苦，因此想上網討安慰，但不少網友持反對意見，紛紛表示「原來嫁給對方都是為了家產啊，可怕」、「婆婆分家產關你什麼事，那本來就不是你的錢」，但也有人認為「他家的祖先當然自己去拜，這男人竟然說是媳婦的工作，憑什麼是媳婦做？既然什麼好處都分不到，妳也別客氣，顧好自己及孩子就好。」但更多網友認為「計較越多，煩惱就越多，有得分就是祖上有德，現在沒得分的還很多。

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