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懶人包／超神準線上求籤 新春免排隊算出豬年運勢

2019-02-05 10:00聯合新聞網 綜合報導

各大廟宇結合網路，紛紛推出線上求籤、點光明燈的服務。 聯合報系資料照片
各大廟宇結合網路，紛紛推出線上求籤、點光明燈的服務。 聯合報系資料照片
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許多人會過年時到廟裡求籤詢問整年運勢，但如果沒時間到大廟祭拜，或是不想去廟裡人擠人，那不妨參考近年最熱門的線上求籤，因應時代潮流，傳統廟宇結合網路，紛紛推出線上求籤的功能，讓不少想知道新年運勢又沒辦法的現場求籤的民眾也能知道自己的新年新運勢。

求籤這麼做：

1.對著螢幕上的神明敬拜，先說明無法親自前往的原因。
2.向神明稟明您的姓名、生辰、住址與所求之事。
3.請示是否可求籤（有些宮廟無此步驟）
4.開始求籤
5.擲筊請示 (若是聖意，請賜聖杯三杯)
6.觀看籤詩

《聯合新聞網》整理出以下8個線上求籤的網站，供民眾參考。

1.宜蘭礁溪協天廟

礁溪協天廟供奉關聖帝君，香火鼎盛，為考慮部分信徒無法親駕協天廟，特為出門在外的遊子，提供線上求籤、消災法會、點光明燈、安奉太歲、信徒捐獻的服務，讓您不用親至協天廟，亦可如親駕協天廟。

線上求籤：https://sttemple.org/index/index-07-2.php

線上點光明燈：https://sttemple.org/index/index-07-1.php?Flag=2

2.新北蘆洲湧蓮寺

湧蓮寺為蘆洲之公廟，亦台灣北部主祀觀音佛祖之百年古寺，自清同治元年，大機、咸林二師奉觀音佛祖蒞降，迄今已逾百三十七年矣，提供線上求籤、解夢、算命的服務。

線上求籤：http://temple.lujou.com.tw/note_system/index.php3

線上解夢：http://temple.lujou.com.tw/web/p06-01dream-01.html

3.新竹都城隍廟

城隍為兼管陰陽的神。在陽間司懲兇罰惡導正社會風氣之職；在陰間則專司人間善惡之記錄、通報、審判、移送之職，似人間之警察、檢查官及法官的綜合體。

線上求籤：http://www.weiling.org.tw/xPoem/Poem

線上點光明燈：http://www.weiling.org.tw/xOnLine/OnLineDefault

4.彰化鹿港天后宮

國定古蹟的殿宇鹿港天后宮，創建於明末1591年，創建迄今已逾四百餘年，是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，現被列為國定古蹟。由於坐落在早期貿易興盛、文化薈萃的鹿港，故寺廟建築，一樑一柱、木雕、石雕、彩繪皆出自於名匠之手。

線上求籤：http://www.lugangmazu.org/ask.php

線上點光明燈：https://lights.lugangmazu.org/lamp-index.php

5.嘉義新港奉天宮

奉天宮為一座歷史悠久，古蹟紛陳，除了珍貴交趾陶，廟裡保留歷代文化與珍貴的民間信仰文化資產。

線上求籤：http://www.hsinkangmazu.org.tw/services1.asp

線上點光明燈：http://www.hsinkangmazu.org.tw/services3.asp

6.高雄左營 蓬萊仙山-濟公財神廟

蓬萊仙山濟公財神廟，廟內供奉主神濟公禪師。另供王母娘娘、劉海禪師、奉註生娘娘、財神爺、田都元帥、鍾馗天尊、文昌帝君、月老星君、觀音菩薩、三清道祖、三姑娘媽等神尊，香火鼎盛。

線上求籤：http://jigong.baibai.com.tw/cast_htm/index.asp

7.高雄北海觀音明善堂

本堂主祀南海觀音及北海觀音，北海觀音俗稱「北海老娘」或「老母娘」，自古曾是大陸及日本沿海地區的主要信仰，與南方的南海觀音齊名。

線上求籤：http://www.mstn.org/k0.html

求月老籤：http://www.mstn.org/m100.html

線上結緣：http://www.mstn.org/kun.html

8.屏東東港鎮海宮

本宮主神「蘇府七代巡」，為玉帝欽點代天巡狩，恩加二甲進士（為七省巡按，故稱七王爺），鎮守鎮海宮。

線上求籤：https://www.8327777.com.tw/service.php

線上點光明燈：https://www.8327777.com.tw/lighting.php

線上求籤為新趨勢，民眾不想花時間排隊只要到網站上求籤，就可以知道新年運勢。圖...
線上求籤為新趨勢，民眾不想花時間排隊只要到網站上求籤，就可以知道新年運勢。圖擷自鹿港天后宮
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除了線上求籤，隨著電子支付日益普及，國內各主要宮廟已有提供信用卡、一卡通、Line Pay、超商代繳、銀行線上轉帳、郵局匯款等各種電子支付方式，民眾可免到廟與親自點燈，只要匯款就可以完成祈神求好運，民眾可以上網搜尋常去的宮廟，用更安全方便的方式點光明燈保平安。

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