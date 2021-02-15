春節尾聲現人潮 蓮潭春節市集啟動交通管制

春節假期進入尾聲，不少民眾把握時間出遊，高雄市蓮潭春節市集今天下午人潮擁擠，啟動管制措施，哈瑪星、駁二、旗津預期湧現車潮，高市府提醒民眾注意防疫，避開壅塞時段。

高雄市政府下午發部訊息通知，左營區蓮潭春節市集人流達容載量8成，實施交通管制措施，規定只出不進。針對已在現場民眾，市府也呼籲維持社交距離，並全程配戴口罩、勿飲食；身體不適請撥打衛生局防疫專線轉介就醫。

同時，高雄鼓山區哈瑪星、鹽埕區駁二藝術特區、旗津地區也預計出現車潮，易出現回程壅塞。高雄市政府提醒出遊民眾注意回程時間，以避開壅塞時段。

旗山地區也吸引遊客走春。高市警察局旗山分局表示，春節期間老街300格停車場約6成停放率，810停車場250格車位有9成以上停車率，另外旗山國中校內停車場約40格每日也有7、8成停放率，其他私有停車場約有4處近230格的停車位置，也有近9成以上停放率。

旗山分局表示，因應春節疏運工作，提前規劃4條往六龜美濃替代道路，沿途除有交通局設置指引牌面外，旗山分局自行再增加53面讓用路資訊更清楚，提升使用率，部分交通節點設有交通崗哨，並實施分流等措施，疏散旗山、橋頭車流壓力。