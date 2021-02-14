新樂街市集破6000人 高捷鹽埕埔站管制

高雄市鹽埕區新樂街趕集活動今天最後一天，現場人流突破6000人，讓高市府下午到晚間啟動交通管制措施，各出入口只出不進；高捷也管制橘線鹽埕埔站僅開放大勇路1號出口離站。

鹽埕區七賢路、新樂街口這項「新年限定」趕集活動，從除夕持續至今晚，由於是活動最後一天，不少民眾趕在市集結束前趕來走春，大批民眾湧進鹽埕區，下午人潮突破6000人，超過人潮容載量8800人的8成，讓高市府啟動人流管制。

高雄市政府表示，這項「趕集活動」及蓮潭春節市集人潮擁擠，下午啟動交通管制後提醒民眾暫勿前往。如已在現場，要維持社交距離、全程戴口罩、勿飲食；身體不適撥打衛生局防疫專線轉介就醫。

高市府也提醒，駁二、旗津地區預計有車潮出現，易出現回程壅塞，呼籲民眾注意時間，避開回程壅塞時段。

由於許多民眾湧入新樂街，高雄捷運公司表示，時間自下午2時至晚間10時，位於趕集市集內的捷運橘線鹽埕埔站2、3、4號出口啟動管制「只進不出」，僅開放民眾從大勇路的1號出口離站。

由於市集人潮擁擠，高雄市衛生局表示，確保落實防疫工作，也加派人員舉牌宣導，除了各市集出入口噴酒精消毒，也提醒民眾得保持社交安全距離，並全程配戴口罩，不可邊走邊吃，多數違規民眾經勸導後都有所改善。