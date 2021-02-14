來屏東走春 15條主題遊程深度體驗屏東

今天是大年初三也是西洋情人節，屏東縣府推出15條牛年走春主題遊程，從客家、原住民、自行車、自然生態、節慶活動至新穎觀光景點，深度體驗不一樣的屏東。

屏東新春亮點，屏東熱帶農業博覽會彩繪稻田、迎春花海、瓜果長廊等亮點特色與24個特色主題區，感受多元豐富的屏東農、漁、林、休閒觀光產業特色，傍晚可至屏東綵燈節欣賞繁花盛宴的燈景藝術。

車城四重溪溫泉季以桃花為主題，透過桃紅燈海、特色燈飾、桃花林及粉紅旋轉木馬，將溫泉公園打造成浪漫樂園，周邊還可參觀落山風藝術季，藉由地景藝術的呈現，進而與「風」展開一場美麗對話。

今年是客家六堆300年，搭配客家景點及可可產業，參觀最具代表性五溝水聚落及新開幕的可可Cacao跨域推廣所，鄰近屏185縣道且與重建的佳佐天主堂共構，是沿山公路新景點，認識屏東可可，一起品嘗甜蜜滋味。

屏東最新打卡景點融入，荒廢27年的台糖舊紙漿廠遺構活化再生的「縣民公園」，設計刻意保留斑駁牆面展現工業遺址的時間質感，讓民眾回溯屏東百年來的製糖風貌，創造銜古接今的全新地景，是春節迎新的好去處。

泰武鄉吾拉魯茲部落屏東咖啡園區，是屏185縣道中央樞軸，串連各區景點十分方便，在此可以品嘗屏東在地咖啡；霧台櫻花盛開，走趟谷川大橋感受浩大自然之美、欣賞櫻花美艷，再品嘗神山愛玉冰、小米甜甜圈，豐富多元的原民資產。