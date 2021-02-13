走春好去處 1秒到異世界

受到疫情影響，今年春節假期期間，民眾多僅能在台灣旅遊。所幸近期新興的旅遊景點中，可見到眾多海洋生物的「海底世界」，或是在夜晚璀璨無比的「光之世界」，都能帶來不同的感官體驗；甚至是原汁原味登台的日式賣場「DON DON DONKI」，也能創造出一秒到日本的旅遊感，不失為春節出遊的好選擇。

海底世界 XPARK

日本橫濱八景島海島樂園於桃園所打造的「八景島水族館 Xpark」，開幕後就成為超高人氣的打卡出遊點。Xpark館內共規畫有珊瑚潛行、暖海生機等13個室內外展區，展出共約300種的水陸生物，並且透過光影、音樂等方式，打造出沉浸式的體驗。「福爾摩沙」展區中的最大亮點，就是高約8公尺、寬約12公尺的「台灣大水槽」，內有6,000隻的銀鱗鯧魚，還可見到大尾虎鮫、雪花鴨嘴燕魟等魚種。

另外在「企鵝奇遇」館內，可以見到國王企鵝、麥哲倫企鵝的療癒模樣，讓人一看就上了癮；「癒見水母」展區則是透過水母池、鏡面牆壁、燈光的結合，營造出充滿奇幻風采的視覺饗宴，可以讓民眾慢慢觀賞多種水母緩慢又優雅的泳姿，也是館內最具人氣的打卡之地。

針對春節出遊，Xpark也推出新春驚喜福袋活動，除了門票外，還可獲得一系列週邊產品，增添豐富性。

兒童世界 巧虎夢想樂園

「巧虎繽紛大球池」裡規畫有迷宮樂園、潛艇夢想號、冒險球池等10種遊樂項目。 圖／國泰飯店觀光事業提供

全台首間的「巧虎夢想樂園」，位於桃園高鐵站旁的置地廣場，標榜是首間「有故事」的室內遊樂園，適合家長帶著小朋友們來趟放電之旅。故事敘述巧虎與好朋友們接獲任務，要去營救被鯊魚攻擊的小藍鯨，因此搭乘潛水艇展開一連串的冒險與考驗。

以此故事為發展核心，館內邀請幼教專家規畫不同的劇場活動。例如「故事船長」是由大哥哥、大姊姊說故事給小朋友聽，讓孩子在故事中體會人物、場景與語言的運用；「海洋動滋動」是進行跑、跳、抓、爬、翻、滾等互動遊戲，引導孩子進入有趣的體能遊戲；「海洋派對秀」則是由巧虎出場，搭配巧虎主題曲以及不同主題的音樂，一起和小朋友唱唱跳跳。

館內規畫有5大場區，「巧虎繽紛大球池」即有迷宮樂園、潛艇夢想號、冒險球池等10種遊樂項目。「琪琪夢想體驗城」提供花店老闆、冰淇淋店長、加油站長等職業體驗，讓小朋友進行多項職涯探索。「桃樂比互動遊戲區」有攀岩、畫布積木、趣味桌遊。至於「妙妙未來實驗室】的足球機器人、魔法實驗室等遊戲，可讓親子體驗科技數位互動。在「海洋世界舞台」，小朋友也能近距離與巧虎互動、唱跳，滿足與偶像見面的心情。

購物世界 DON DON DONKI西門店

琳瑯滿目的零食區，是許多哈日族的最愛。 圖／DON DON DONKI提供

甫於1月19日正式登台的日式賣場「唐吉訶德」（DON DON DONKI），堪稱是今年以來最令哈日族興奮的大事，甚至也被視為西門町商圈重生的關鍵要角。位於西門町商圈的DON DON DONKI，在日本主要大城市均有分店，以價格低廉、產品眾多著稱，是許多赴日旅客必去的觀光及購物景點之一。首度登台的DON DON DONKI，樓高3層，店舖總面積達1,615平方公尺，並採24小時營業，方便民眾隨時前往購物。

身為台灣首間門市，DON DON DONKI原汁原味地呈現「挖寶式」產品陳列型態，並搭配大量的手寫促銷海報、浮誇宣傳字眼，確實有著置身日本一般的錯覺。3樓以食品、零食、美妝、家用品、服飾為主；2樓則是陳列生鮮食品、飲品，不單可以買到麝香葡萄、蜜富士蘋果等日本進口的當令水果與蔬菜外，另外還販售有活貝類、日本和牛與多種海鮮。其他如壽司、大阪燒、麻糬等熟食，也能讓民眾的味蕾重回日本。

DON DON DONKI開幕以來，動輒需排隊數小時才能入內購物，甚至有許多外地觀光客特地前來朝聖。在日本旅遊圈尚未恢復之前，DON DON DONKI估計仍將會是日本旅遊愛好者在春節「返鄉」、揮霍壓歲錢的人氣之選。

光之世界 台南龍崎空山祭

透過多種塑膠模具堆構而成的「陽台城市文明」。 圖／台南市文化局提供

2019年首度舉行就驚豔眾人、被譽為全台最美燈節的「台南龍崎空山祭」，今年再度於虎形山登場。本屆活動以龍崎古老傳說「窩鏡窗」為靈感，發展主題故事「大地迴生」，敘說一段人們踏上旅程，經歷旅途上的酸甜苦辣，最終返家的故事，呼應「返鄉」潮流。12組藝術家、動畫師、社區居民與在地學校，共同於虎形山公園周邊設置14件大型光景藝術作品、1個寓言動畫故事「大地迴生」，作品較首屆更多，整體規模更大。

本屆空山祭延續去年寓言式策展，14件作品環環相扣，逛完一圈展場就像經歷一場傳說故事。作品「窩鏡迴生」以當地竹材及鏡面構成，在虎形山入口草地上重現故事起點「窩鏡窗」景象；「化蛇織影」則透過編織及燈光，將吊橋化為一條懸空騰飛的彩色大蛇；「怹食蛇」則是以竹材構築成長達200公尺的大蛇，並透過燈光幻化投影，色彩炫目；「流光樹林：團聚」以螢光絢麗的流光樹組合成巨大的光之森林，在故事中成功召喚大蛇「返鄉」；至於「回歸」則是將與當地居民共同彩繪的燈泡懸掛展區長梯，藉由在黑暗中向上延伸、匯聚於長梯盡頭的點點黃光，象徵返鄉、回歸的溫暖意象。

2020台南龍崎空山祭門票採每日限額發售，展期將至2月28日落幕。

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