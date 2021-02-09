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走春新去處 台中火車站「鐵鹿大街」好康好玩通通有

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
軌道上鋪設枕木，民眾可走進並穿過花燈，走到鐵軌上歇坐，享受閒情。記者宋健生／攝影
軌道上鋪設枕木，民眾可走進並穿過花燈，走到鐵軌上歇坐，享受閒情。記者宋健生／攝影

走春新選擇！2020年12月開幕的台中火車站新站商場「鐵鹿大街」，今年第一次陪民眾過年，除提供全年無休的餐飲和購物服務，新春期間還準備限量優惠、鐵鹿大街專屬好禮，以及可愛的貓小姐插畫特展、舞龍舞獅等活動，陪大家熱鬧過年。

交通部台鐵局辦理指標性促參案「台中車站鐵道文化園區」，由台中在地企業德昌營造（5511）子公司經典國際公司營運，園區命名為「台中驛鐵道文化園區」，依開發時程分階段營運。

首波開幕的「鐵鹿大街」共計約40家商店，乘客不必出站，就可享有便利的餐飲和消費服務。

經典國際副總經理林宛玄說，台中車站是全台唯一「三代同堂」的車站，交通方便，舊站台中驛歷史超過100年；去年12月「鐵鹿大街」開張，透過改造空間、引進商業、舉辦活動等方式，為台中車站在旅運功能外、增添遊逛功能。

新春期間，「鐵鹿大街」舉辦熱鬧活動，即日起至3月1日有「鐵道躲貓貓－貓小姐Ms. Cat插畫特展」，展出各式可愛的貓咪插畫、貓咪組成的抬轎隊伍、野台戲、充滿懷舊氣息的雜貨鋪等，貓奴們千萬別錯過。

喜愛鐵道氛圍的粉絲們，「鐵鹿大街」旁的台中車站造型花燈「光之記憶」是絕佳景點，這座具穿透性的創意花燈，以光的線性流動描繪出舊站本體，門口巧妙銜接古蹟車站的舊鐵軌，軌道上鋪設枕木，民眾可走進並穿過花燈，走到鐵軌上歇坐，享受閒情。

此外，「鐵鹿大街」各店家也端出春節優惠。伴手禮區有新春禮盒推薦價；美食街和主題餐廳分別推出春節限定版；另有冬季暖心甜品，現點現做雞蛋仔、浪漫草莓甜品、巧克力、手工霜淇淋等，滿足甜點控的胃和心。

即日起至2月16日，在鐵鹿大街消費不限金額，可加價購買鐵鹿限定版商品，包括抱枕、杯墊、造型紀念胸章、造型原子筆等。

台中驛鐵道文化園區的「鐵鹿大街」，約40家商店可提供餐飲和消費服務。記者宋健生／攝影
台中驛鐵道文化園區的「鐵鹿大街」，約40家商店可提供餐飲和消費服務。記者宋健生／攝影

鐵道 花燈 貓咪

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