高市迎春節 點亮愛河再推線上提燈遊亞灣

農曆春節將至，高雄市政府除謹慎防疫，也在愛河沿岸以光環境燈飾佈置，並首度與中華電信合作，推出「新春提燈遊亞灣」虛擬實境線上提燈趣，讓市民能感受濃濃節慶氛圍。

防疫期間，各地新春燈會活動紛紛取消或暫停，為讓返鄉市民仍能與親朋好友走春踏青，高雄市觀光局在高雄橋至中正橋的愛河沿岸，以及愛河之心周邊掛上環境燈飾，鼓勵市民利用連假，到愛河邊漫步賞燈，更可拍照打卡分享給遠方親友。

另外，為讓旅居外地無法如期返鄉的民眾，也能欣賞南台灣風光，觀光局與中華電信攜手5G AIoT團隊成員愛實境iStaging與AECOM，邀請大家春節透過「新春提燈遊亞灣」網站來高雄走春，可以踏訪亞洲新灣區新興熱門景點。

觀光局也提醒，高雄市風景區採用電信數據人流管控，景區若達安全容留上限80%，即派員管制遊客禁止進入，並同步在警廣及高雄旅遊網即時提供人流管制訊息，春節期間人潮聚集處，務必戴口罩，戶外活動則保持社交安全距離，一同安心過好年。