金門點亮平安燈 邀民眾農曆春節遊石雕公園
金門縣長楊鎮浯今晚視察金城鎮石雕公園燈飾景觀時表示，受疫情影響，今年春節許多活動被迫取消或縮小舉辦，歡迎民眾到石雕公園欣賞充滿年味應景燈飾，紓解防疫緊繃神經。
今年因受新冠肺炎（2019冠狀病疾病、COVID-19）疫情影響，台灣各地農曆春節相關活動都有所調整，金門縣政府定調今年春節為「防疫平安年」，楊鎮浯指示在石雕公園等戶外休間空間場域，以去年耶誕節燈飾為基礎增添應景燈飾點綴，增添年節氛圍。
楊鎮浯晚上與金門縣政府秘書長陳朝金、工務處長許鴻志、養工所所長吳志偉及金城鎮長李誠智等人視察石雕公園燈飾，看到現場充滿濃厚溫馨年味，楊鎮浯肯定養工所的用心。
小名「阿牛」的楊鎮浯也特別在金牛燈飾前拍照，同時提醒民眾過年期間，要注意防疫。
吳志偉表示，農曆春節以「賀（HOPE）！牛轉運」為主，在去年利用廢棄物打造的耶誕樹上串上中國結，並在入口光廊添加多盞小紅燈籠，燈海後方增設摩天輪，讓整個公園洋溢著喜氣和歡樂氣氛。
此外，養工所發想運用汰換下來的水銀、鈉光燈罩，讓垃圾變藝術品，除在石雕公園內增加應景燈飾，同時擴大在莒光環湖步道、北堤老人會步道等強化燈飾，帶動周邊場域意象布置，形成人潮賞燈分流。
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