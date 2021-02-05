走春到北海岸 石門觀光地圖景點手繪更吸睛

農曆春節假期即將到來，受到新冠肺炎疫情影響，避免室內群聚，民眾走春也首要選擇戶外景點，近來石門區公所印製最新的觀光地圖，一改以往地圖格線搭配照片模式，新版觀光地圖每一個景點都是採用手繪風格，讓民眾從地圖上找到觀光景點一目瞭然。

石門區長林俊宏說，不只是繪圖風格討喜，另外地圖的背面還將觀光旅遊景點分門別類，從山線、海線到人文特色，民眾在旅遊規劃時，也可以透過景點分類來挑選安排，不論是一日遊或是多日遊都有很多景點可以搭配，還有市長侯友宜也手寫推薦信，要推薦民眾到石門旅遊。

不僅是地圖的設計風格有創新，就連索取的方式都從被動拿取外再新增主動的郵件寄送方式，對象針對個旅遊服務中心、機關學校以及公司職福會，希望藉由主動出擊的方式讓更多人看見石門的觀光景點，促進石門的觀光產業發展。