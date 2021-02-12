春節旅遊／過年去哪走春？ 全台展覽特搜 文青網美必拍、家長帶小孩能玩得夠嗨又知性！
農曆春節到來，還在煩惱不知道去哪玩嗎？雖然疫情影響還是不能出國，但國內仍有許多有趣的展覽活動，相當適合大朋友、小朋友一起去走春，大家不妨利用過年連休期間，去逛展拍照打卡，留下美好回憶吧！
文青、網美們看過來 拍照pose這樣擺
色廊展2.0-夢境製造所
時間：2020/12/26 - 2021/04/05
地點：華山1914文化創意產業園區 中四B館
票價：NT320元
主題：「色廊Color Gallery」打造12個顏色X 12個夢境，每個場景不論站著、躺著、或坐著都超好拍，繽紛奇幻還有色廊專屬的色彩心理測驗，探索各年齡階段的不同夢境，結合視覺創意、裝置藝術、心理測驗及療癒語錄。
即日起至2/28，凡生肖屬「牛」、星座「金牛座」或姓名中有「牛」者於現場票亭購票即享活動優惠價270元。
I LOVE BANKSY特展
時間：2020/12/25-2021/04/05
地點：中正紀念堂一樓1展廳
票價：NT350元。
主題：英國塗鴉藝術家Banksy以街頭噴漆聞名，其作品常出現在各大樂團的專輯封面上。這次的展覽用黑色幽默手法呈現他對社會議題的觀察與反諷，題材充滿爭議，具有高度批判性，因此在網路上引發不小討論。
AUDIO ARCHITECTURE：聲音的建築展
時間：2020/12/25-2021/04/6
地點：華山1914 文化創意園區 東2AB館
票價：NT350元
主題：日本互動設計大師直接將在東京設計好的展覽空間搬來台灣，用不同的影像表現音樂，重新融成視覺和聽覺的聲音建築空間。民眾透過策展人的細膩手法，體會每個影像與聲音交融的長相與姿態。
一筆入魂-張玉村手繪電影看板展
時間：2020/10/1-2021/2/28
地點：嘉義文化創意產業園區Q棟
票價：購買電影限量包一份50元（內含門票及特殊優惠禮）
主題：
六十五歲技藝精湛的畫師張玉村，將近千部電影用立體手繪及拼組技巧，創造獨具特色的新型電影手繪看板藝術，包含：懷舊傳奇人物、經典西洋片、港片、國片、日本片等多種類項，更有電影場景重現及作品互動拍照等區域。
紙上奇蹟2-無所不彈
時間：2020/10/1-2021/6/15
地點：奇美博物館1F特展廳
票價：NT300元
主題：
結合了國內外摺紙藝術大師，呈現紙張從靜態到動態、平面到立體的神奇變化，呈現「一張紙，彈起無限可能」、「彈技術：掀開立體書的秘密」、「彈樣態：紙張變身術」、「彈創意：大師奇思妙想」，探索紙張彈起的各種可能！
Keigo展-我的生活不可能那麼壞
時間：2020/12/31-2021/4/5
地點：華山文創園區 紅磚區西4館、西5-1、西5-2館
票價：NT350元
主題：
沒有文字卻能讓全球超過百萬人看懂的幽默正面力量！日本超人氣厭世插畫家Keigo首度來台，超過百張手稿、經典畫作以及展覽限定台灣特色新作品，立體呈現大家最熟悉的鱷魚先生及其他動物夥伴在生活中的無奈，除了幽默又好拍的場景，更有播放Keigo繪製動畫的電影院等。
黏黏怪物研究所：登入計劃特展
時間：2021/01/08-2021/04/04
地點：松山文創園區一號倉庫
票價：NT280元
主題：
2020年，辛苦了。2021年，讓黏黏怪物療癒你的心！韓國大勢設計團隊帶來全新8大主題，你將慢慢變成黏黏怪物，學習Monster的聲音、變成Monster的外貌，進入Monster的城市、感受Monster的生活，看這世界的繁華城鎮、溫暖日常，感受最療癒的日落及照亮心靈的SML旋轉燈塔。
白爛貓五週年特展
時間：2020/12/25-2021/03/14
地點：松山文創園區5號倉庫
票價：NT300元
主題：
為了療癒現代生活中忙碌又苦悶的人們，此次展覽打造13大豐富有趣的場景區塊，包括爛爛里長感恩大會、噴水池公園、恐龍爛、郵局、教室、早餐店等，以及柑仔店風格的限定紀念週邊商品區、麻糬爸的插畫藝術展現等。
微縮人生
時間：2020/12/26 ~-2021/04/05
地點：華山1914文化創意產業園區 東二D館
票價：NT350元
主題：
日本微縮「情景王」山田卓司與台灣「微縮模型神人」鄭鴻展，各自以微縮技法，將生活中廢棄的材料製作出毫釐世界，作品不僅小而精妙卻仍保有可愛又濃厚的真實感，讓人在驚奇讚嘆聲中還有許多感動。
親子同樂超有趣 互動體驗邊學邊玩
波隆納世界插畫大展
時間：2021/01/21-2021/04/05
地點：台北市新樂園文創館 (兒童新樂園2F)
票價：NT300元
主題：
發現童趣，創造想像力！「插畫界的奧斯卡」在台展出包括5位台灣之光在內77位插畫家、385件插畫作品，讓小朋友從觀察不同畫家對於不同經典故事的詮釋，學習不同文化的人的觀點，盡情發揮想像與獨立思考的能力，解讀繪本中的「輕鬆講，大道理」。
Snoopy70周年巡迴展
時間：2021/1/8-2021/3/7 依照百貨營業時間為主
地點：新光三越台北南西店一館9樓活動會館
票價：免費
主題：
台北最終場帶來全新展覽設計，有各年代角色樣貌，同時打造漫畫場景，宛如進入時光隧道，光影拍照區繽紛的圖案結合燈光造影，增添豐富性，另外，華麗耀眼的金色幾何史努比公仔是這次特展裡限量、限定款的「鑽石切面史努比」，也是網路討論度最高的亮點之一。
戽斗恐龍叢林樂園
時間：2021/01/08 ~-2021/02/28
地點：新光三越 台南西門店（西門廣場）
票價：NT150元
主題：
「戽斗恐龍叢林樂園」有可以盡情讓小孩玩樂的四大氣墊遊戲區、四大裝置藝術打卡點和限定商品區，包括巨無霸溜滑梯、叢林大迷宮、翼手龍的秘密基地，還有叢林列車，更有小朋友最愛的恐龍公仔，爸媽們帶小朋友來保證玩到嗨！
粉紅豬小妹互動特展
時間：2020/12/24-2021/3/1
地點：高雄駁二藝術特區 蓬萊B3、B4倉庫
票價：NT350元
主題：
「玩泥巴、灌溉田園、跑步競賽…」，席捲全球的英國人氣學前動畫粉紅豬小妹，展覽最大的特色就是「五感體驗」，從互動遊戲中快樂學習，使用高科技感測模擬真實情境，不單考驗腦力，也訓練體力，使小朋友學習人與人的接觸，激發創意思維，也增進親子之間的感情。
格林童話－白雪公主與七矮人特展
時間：2020/12/31-2021/4/5
地點：中正紀念堂2、3展廳
票價：NT350元
主題：
重現童話故事經典場景，展場亮點包括：巨大童話故事書成為觀看播映的新體驗，進入超奇幻的矮人屋探索驚奇的生活，邪惡皇后的魔鏡室有更多秘密等著被發掘，以及搭上七矮人的採礦列車，前往尋找蘊藏寶石的神秘礦坑。
時空探秘－滅絕、新生與未來幻境特展
時間：2020/07/22-2021/2/28
地點：台中自然科學博物館
票價：NT180元
主題：帶領觀眾穿梭橫跨1億4500萬年的時空，探索多達五十個物種及生物演化進程，了解地球過去與現在面臨生態浩劫的成因。展區融入智慧感應、行動學習和數位藝術等科技，並透過劇場式的互動展演設計，找尋遠古生物，及親身經歷生態浩劫的感官震撼。
侏羅紀X恐龍3.0
時間：2020/12/24-2021/3/1
地點：高雄駁二藝術特區P2倉庫
票價：NT350元
主題：
看展也能夠很刺激，除了逼真的恐龍與聲光效果，還有全新五大實境造景、數千個互動射擊標靶，此次以病菌威脅恐龍為主軸，呼應全球飽受疫情所苦，大朋友小朋友化身恐龍保育員，操控戰地越野車進入叢林世界，一同消滅病菌，拯救恐龍再進化！
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