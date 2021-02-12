春節旅遊／過年去哪走春？ 全台展覽特搜 文青網美必拍、家長帶小孩能玩得夠嗨又知性！

農曆春節到來，還在煩惱不知道去哪玩嗎？雖然疫情影響還是不能出國，但國內仍有許多有趣的展覽活動，相當適合大朋友、小朋友一起去走春，大家不妨利用過年連休期間，去逛展拍照打卡，留下美好回憶吧！

文青、網美們看過來 拍照pose這樣擺

色廊展2.0-夢境製造所

時間：2020/12/26 - 2021/04/05

地點：華山1914文化創意產業園區 中四B館

票價：NT320元

主題：「色廊Color Gallery」打造12個顏色X 12個夢境，每個場景不論站著、躺著、或坐著都超好拍，繽紛奇幻還有色廊專屬的色彩心理測驗，探索各年齡階段的不同夢境，結合視覺創意、裝置藝術、心理測驗及療癒語錄。

即日起至2/28，凡生肖屬「牛」、星座「金牛座」或姓名中有「牛」者於現場票亭購票即享活動優惠價270元。

購票網址：https://pse.is/3bfybm

I LOVE BANKSY特展

時間：2020/12/25-2021/04/05

地點：中正紀念堂一樓1展廳

票價：NT350元。

主題：英國塗鴉藝術家Banksy以街頭噴漆聞名，其作品常出現在各大樂團的專輯封面上。這次的展覽用黑色幽默手法呈現他對社會議題的觀察與反諷，題材充滿爭議，具有高度批判性，因此在網路上引發不小討論。

購票網址：https://wenk.in/14sYlK

許書豪、呂薔看「I LOVE BANKSY特展」紓壓。記者曾吉松／攝影

AUDIO ARCHITECTURE：聲音的建築展

時間：2020/12/25-2021/04/6

地點：華山1914 文化創意園區 東2AB館

票價：NT350元

主題：日本互動設計大師直接將在東京設計好的展覽空間搬來台灣，用不同的影像表現音樂，重新融成視覺和聽覺的聲音建築空間。民眾透過策展人的細膩手法，體會每個影像與聲音交融的長相與姿態。

購票網址：https://reurl.cc/Xejoka

被設計雜誌評選為2全球必看的「聲音的建築展」，以聲音為經、影像為緯，透過一個動態空間，構建出一場視覺與聽覺融合的聲音建築展。（INCEPTION啟藝提供）

一筆入魂-張玉村手繪電影看板展

時間：2020/10/1-2021/2/28

地點：嘉義文化創意產業園區Q棟

票價：購買電影限量包一份50元（內含門票及特殊優惠禮）

主題：

六十五歲技藝精湛的畫師張玉村，將近千部電影用立體手繪及拼組技巧，創造獨具特色的新型電影手繪看板藝術，包含：懷舊傳奇人物、經典西洋片、港片、國片、日本片等多種類項，更有電影場景重現及作品互動拍照等區域。

相關網址：https://reurl.cc/qm5y3p

畫師張玉村提供上百幅作品給嘉義文創產業園區展出。記者李承穎／攝影

紙上奇蹟2-無所不彈

時間：2020/10/1-2021/6/15

地點：奇美博物館1F特展廳

票價：NT300元

主題：

結合了國內外摺紙藝術大師，呈現紙張從靜態到動態、平面到立體的神奇變化，呈現「一張紙，彈起無限可能」、「彈技術：掀開立體書的秘密」、「彈樣態：紙張變身術」、「彈創意：大師奇思妙想」，探索紙張彈起的各種可能！

購票網址：https://reurl.cc/Xejvb7

奇美博物館紙上奇蹟特展，看起來堅硬無比的雕像竟會伸縮扭曲，原來是紙藝與創意的加乘魔法。記者周宗禎／攝影

Keigo展-我的生活不可能那麼壞

時間：2020/12/31-2021/4/5

地點：華山文創園區 紅磚區西4館、西5-1、西5-2館

票價：NT350元

主題：

沒有文字卻能讓全球超過百萬人看懂的幽默正面力量！日本超人氣厭世插畫家Keigo首度來台，超過百張手稿、經典畫作以及展覽限定台灣特色新作品，立體呈現大家最熟悉的鱷魚先生及其他動物夥伴在生活中的無奈，除了幽默又好拍的場景，更有播放Keigo繪製動畫的電影院等。

購票網址：https://reurl.cc/o9QzXl

藝人邵雨薇朝聖「Keigo展-我的生活不可能那麼壞」特展。記者曾學仁／攝影

黏黏怪物研究所：登入計劃特展

時間：2021/01/08-2021/04/04

地點：松山文創園區一號倉庫

票價：NT280元

主題：

2020年，辛苦了。2021年，讓黏黏怪物療癒你的心！韓國大勢設計團隊帶來全新8大主題，你將慢慢變成黏黏怪物，學習Monster的聲音、變成Monster的外貌，進入Monster的城市、感受Monster的生活，看這世界的繁華城鎮、溫暖日常，感受最療癒的日落及照亮心靈的SML旋轉燈塔。

購票網址：https://reurl.cc/R6XnZg

《黏黏怪物研究所：登入計劃特展》，潮流藝人黃子佼分享觀展心得。記者林伯東／攝影

白爛貓五週年特展

時間：2020/12/25-2021/03/14

地點：松山文創園區5號倉庫

票價：NT300元

主題：

為了療癒現代生活中忙碌又苦悶的人們，此次展覽打造13大豐富有趣的場景區塊，包括爛爛里長感恩大會、噴水池公園、恐龍爛、郵局、教室、早餐店等，以及柑仔店風格的限定紀念週邊商品區、麻糬爸的插畫藝術展現等。

購票網址：https://reurl.cc/l0eL6d

AKB48 Team TP朝聖「嗨起來!白爛貓五週年特展」。圖／開麗娛樂提供

微縮人生

時間：2020/12/26 ~-2021/04/05

地點：華山1914文化創意產業園區 東二D館

票價：NT350元

主題：

日本微縮「情景王」山田卓司與台灣「微縮模型神人」鄭鴻展，各自以微縮技法，將生活中廢棄的材料製作出毫釐世界，作品不僅小而精妙卻仍保有可愛又濃厚的真實感，讓人在驚奇讚嘆聲中還有許多感動。

購票網址：https://reurl.cc/zbNeo7

「微縮人生特展」，感受微觀世界的驚奇。圖／聯合數位文創提供

親子同樂超有趣 互動體驗邊學邊玩

波隆納世界插畫大展

時間：2021/01/21-2021/04/05

地點：台北市新樂園文創館 (兒童新樂園2F)

票價：NT300元

主題：

發現童趣，創造想像力！「插畫界的奧斯卡」在台展出包括5位台灣之光在內77位插畫家、385件插畫作品，讓小朋友從觀察不同畫家對於不同經典故事的詮釋，學習不同文化的人的觀點，盡情發揮想像與獨立思考的能力，解讀繪本中的「輕鬆講，大道理」。

購票網址：https://reurl.cc/XejOmj

Snoopy70周年巡迴展

時間：2021/1/8-2021/3/7 依照百貨營業時間為主

地點：新光三越台北南西店一館9樓活動會館

票價：免費

主題：

台北最終場帶來全新展覽設計，有各年代角色樣貌，同時打造漫畫場景，宛如進入時光隧道，光影拍照區繽紛的圖案結合燈光造影，增添豐富性，另外，華麗耀眼的金色幾何史努比公仔是這次特展裡限量、限定款的「鑽石切面史努比」，也是網路討論度最高的亮點之一。

相關網址：https://reurl.cc/pmMn5Z

金色幾何史努比公仔。圖／新光三越提供

戽斗恐龍叢林樂園

時間：2021/01/08 ~-2021/02/28

地點：新光三越 台南西門店（西門廣場）

票價：NT150元

主題：

「戽斗恐龍叢林樂園」有可以盡情讓小孩玩樂的四大氣墊遊戲區、四大裝置藝術打卡點和限定商品區，包括巨無霸溜滑梯、叢林大迷宮、翼手龍的秘密基地，還有叢林列車，更有小朋友最愛的恐龍公仔，爸媽們帶小朋友來保證玩到嗨！

購票網址：https://reurl.cc/GdEmlD

新光三越台南新天地推出「戽斗恐龍叢林樂園」。圖／新光三越提供

粉紅豬小妹互動特展

時間：2020/12/24-2021/3/1

地點：高雄駁二藝術特區 蓬萊B3、B4倉庫

票價：NT350元

主題：

「玩泥巴、灌溉田園、跑步競賽…」，席捲全球的英國人氣學前動畫粉紅豬小妹，展覽最大的特色就是「五感體驗」，從互動遊戲中快樂學習，使用高科技感測模擬真實情境，不單考驗腦力，也訓練體力，使小朋友學習人與人的接觸，激發創意思維，也增進親子之間的感情。

購票網址：https://reurl.cc/o9QxQ3

「粉紅豬小妹互動特展」在高雄駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫。圖／寬宏藝術提供

格林童話－白雪公主與七矮人特展

時間：2020/12/31-2021/4/5

地點：中正紀念堂2、3展廳

票價：NT350元

主題：

重現童話故事經典場景，展場亮點包括：巨大童話故事書成為觀看播映的新體驗，進入超奇幻的矮人屋探索驚奇的生活，邪惡皇后的魔鏡室有更多秘密等著被發掘，以及搭上七矮人的採礦列車，前往尋找蘊藏寶石的神秘礦坑。

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品冠（右）帶一雙兒女前往「格林童話-白雪公主與七矮人特展」參觀兼放電。圖／寬宏藝術提供

時空探秘－滅絕、新生與未來幻境特展

時間：2020/07/22-2021/2/28

地點：台中自然科學博物館

票價：NT180元

主題：帶領觀眾穿梭橫跨1億4500萬年的時空，探索多達五十個物種及生物演化進程，了解地球過去與現在面臨生態浩劫的成因。展區融入智慧感應、行動學習和數位藝術等科技，並透過劇場式的互動展演設計，找尋遠古生物，及親身經歷生態浩劫的感官震撼。

購票網址：https://reurl.cc/pmMxvx

科博館推出「時空探秘：滅絕、新生與未來幻境」特展，以劇場式虛實融合光影，帶領觀眾穿梭時空。圖／科博館提供

侏羅紀X恐龍3.0

時間：2020/12/24-2021/3/1

地點：高雄駁二藝術特區P2倉庫

票價：NT350元

主題：

看展也能夠很刺激，除了逼真的恐龍與聲光效果，還有全新五大實境造景、數千個互動射擊標靶，此次以病菌威脅恐龍為主軸，呼應全球飽受疫情所苦，大朋友小朋友化身恐龍保育員，操控戰地越野車進入叢林世界，一同消滅病菌，拯救恐龍再進化！

購票網址：https://reurl.cc/7yp3Lb