台灣溫泉知多少？美容、紓壓、助血循 正確泡湯完美攻略

冬天有時即使已穿得厚重，手腳依然發冷，這時候泡入熱呼呼的溫泉裡，可謂一大享受。

「泡湯」自古以來就被人們視為具有療效的活動，現代醫學也證明，溫泉的溫度、水壓力、浮力和化學成分，都對身體有熱療、水療的效果，不僅能促進血液循環、放鬆肌肉、舒緩疼痛、排出疲勞物質，甚至能紓解鬱悶心情，好處多多。

台灣地處歐亞板塊與菲律賓板塊交界，除了地震多，地熱也遍布全島，而且泉質種類繁多，因此有「溫泉王國」之稱。台灣目前已知的100多處溫泉，遍及平地、高山、溪谷、海洋，其中有8成分布在中央山脈兩側。各地湧出的溫泉也因其所含礦物成分、濃度和溫度，形成多樣種類的泉質，各自帶有不同的功效。

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台灣溫泉3大地質

1. 沉積岩區

約占15%，因距離板塊交界處較遠，深度也較淺，多為35℃至49℃的低溫溫泉，僅關子嶺有高溫溫泉，泉質以氯化泉、碳酸泉為主。

分布區域：西部山麓、海岸山脈、蘭陽平原

2. 變質岩區

約占67%，台灣長年受板塊擠壓，造就廣大的變質岩區，此處多為最適合泡湯的50℃至74℃中溫溫泉，也有部分高溫和沸騰溫泉，泉質以碳酸氫鈉泉為主。

分布區域：雪山山脈、中央山脈

3. 火成岩區

約占18%，多為75℃至96℃的高溫溫泉，也有97℃以上的沸騰溫泉，分布於較年輕的火山群周圍，主要泉質為硫磺泉。

分布區域：北部大屯火山群、龜山島、綠島

台灣溫泉4大泉質

台灣因地質結構複雜，擁有相當豐富多元的溫泉資源，泉質各具特色，對人體也有不同的益處。

1. 碳酸泉

屬中性溫泉，幾乎遍布全台，因泉質內含有二氧化碳，皮膚浸泡時會冒出許多小氣泡，因此被稱為「氣泡湯」。由於皮膚吸收了二氧化碳後會加速血液循環，不但可以降低血壓，也能讓身體變暖和。其水溫不高的特性，可降低心臟的負擔，因此也有「心臟溫泉」之稱。

代表性溫泉：

中部─苗栗泰安、南投東埔

南部─高雄寶來不老

東部─台東知本

2. 碳酸氫鈉泉

屬鹼性溫泉，最大特色為無色、無臭，泉水內含碳酸氫鈉，有助於促進皮膚的新陳代謝，使其柔嫩、光滑，保養效果佳，如同天然的化妝水，所以俗稱「美人湯」。因有鎮痛、抑制發炎、加速組織修復等作用，且對身體刺激較少，因此很適合銀髮族。

代表性溫泉：

北部─宜蘭礁溪、新北烏來、新北金山萬里、竹縣清泉尖石

中部─苗栗泰安、台中谷關、大坑、烏日、南投北港溪、東埔

南部─高雄寶來不老、屏東四重溪

東部─花蓮瑞穗

3. 硫磺泉

屬酸性溫泉，聞起來有濃濃的硫磺味，因此有「臭蛋泉」之稱。泉水較濁，根據呈現的顏色可分為白磺泉、青磺泉、鐵磺泉和硫磺泉，具有軟化皮膚角質、止癢、解毒及排毒等效果，可改善慢性皮膚病，但刺激性強，膚質敏感、身體虛弱和高齡者需特別留意。

代表性溫泉：台北新北投、陽明山、紗帽山，新北金山萬里

4. 氯化泉

又稱鹽泉、食鹽泥溫泉，泉質如同海水般帶有鹹味，泡完湯後鹽分會附著在皮膚上，可減少汗水蒸發，具有保溫效果，還能強化骨骼與肌肉、提高新陳代謝，對於經常手腳冰冷者來說，是極佳的泡湯選擇。

代表性溫泉：台南關子嶺、花蓮安通

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泡湯必知5個技巧

1. 入池前進行「暖身浴」，舀一些溫泉水從腳淋起，再往上淋肩膀、頭部，預防腦部缺血。

2. 入池後先泡到胸口，等3至5分鐘全身暖起來後，再慢慢泡到肩膀，預防腦充血。

3. 泡湯時間不宜持續太久，最好每15分鐘起身休息5分鐘再續泡。

4. 長者或心臟較弱者，避免坐姿泡湯，應倚靠浴槽邊緣，以舒展手腳的浮漂方式入浴，避免發生心悸或胸悶情形。

5. 除非皮膚敏感，泡完溫泉後不必再用清水沖洗，直接用毛巾擦乾即可，才能幫身體持續保溫，整裝之後也要補充水分，避免脫水。

泡湯必知10個禮儀

1. 將換下的衣物放入置物櫃，入池前徹底洗淨身體、卸妝。

2. 患有傳染性疾病禁止入浴。

3. 女性生理期間禁止入浴。

4. 禁止攜帶寵物入浴。

5. 禁止將毛巾放入池水中，以免污染水質，必要時毛巾可摺疊後置於頭頂。

6. 出入池中放輕動作，避免水濺他人，勿在池內游泳、戲水。

7. 在池內勿搓洗身體，包括洗臉、洗頭。

8. 泡湯時勿帶進飲料及食物。

9. 泡湯時勿注視他人及其身材，尤其是裸浴和男女共浴池。

10. 進大眾池勿拍照、攝影。

（資料來源：台灣好湯網）