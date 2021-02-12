過年不想人擠人要去哪玩？ 全台療癒系私房景點口袋名單大公開
過年想出去玩又不想人擠人？戶外景點是不錯的選擇，台灣自然景觀豐富，全台各地都有許多值得一看的美景，以下精選出多個縣市的私房景點、口袋名單，來一場小旅行讓你的身心靈療癒一下吧！
北部：
新北 銀河洞瀑布
由登山口走到銀河洞瀑布約30分鐘，瀑布如簾子般一傾而下，一旁的廟宇彷彿崁入在峭壁岩洞內，像是仙境。
地址：新北市新店區銀河路(新店銀河仙境福德祠)
新北、桃園 三角埔頂山
三角埔頂山是看夕陽、夜景的好地方，位於新北市樹林區、桃園市龜山區交界稜線上，可開車/騎車前往，樹林防尖降雨雷達站，約步行5分鐘即可抵達山頂；乘坐大眾交通運輸從登山口約步行45-50分鐘到達山頂，若要看夜景建議開車前往。
地址：新北市樹林區三角埔頂山
新北 水牛坑
林口水牛坑特殊地形宛如大峽谷，不時還有水牛現蹤，也是越野車愛好者的秘境。
地址：新北市林口區西部濱海公路625號
中部：
新竹 香山濕地
香山濕地有賞蟹步道及生態館，是台灣沿海招潮蟹最繁盛的泥灘濕地，而香山沙丘隱身其中，遊客可在自行車道欣賞遼闊的沙丘景致。
地址：新竹市香山區中華路五段320巷55-1號
苗栗 三灣落羽松
落羽松已經開始轉紅，可以看到紅、橙、綠漸層色交織而成的夢幻景色。
地址：苗栗縣三灣鄉台三線101K
三灣落羽松秘境是私人園區，讓遊客免門票入園，酌收100元停車費。
台中 大雅麥田
大雅小麥文化節已舉辦十幾年，去年因疫情取消，今年尚未公布資訊。小麥到3月底就收割完畢，可以趁收割前一覽金色小麥田隨風搖曳之景。
地址：台中市大雅區神林路一段231巷
彰化 農村仙人掌園
有多肉小植栽、仙人掌牆，最特別的是還有200公分以上的巨大仙人掌，滿滿的沙漠意境。
地址：彰化縣田尾鄉民生路一段347巷17號
門票：50元，可全額折抵
南部：
雲林 成龍溼地
成龍濕地國際環境藝術節每年5至6月舉辦，佔地廣達50公頃的成龍濕地，是沿海地區適合賞鳥的地點。
地址：雲林縣口湖鄉成龍村135號
嘉義 白水湖壽島
白水湖壽島是潮間帶，也是金馬獎最佳影片《消失的情人節》中「水沒」的拍攝場景，造訪時要注意潮系的漲退。
地址：嘉義縣東石鄉掌潭村白水湖
台南 井仔腳鹽田
地址：台南市北門區西南郊復育鹽田
是現存最古老的瓦盤鹽田遺址，也成為遊客體驗曬鹽、挑鹽、收鹽樂趣的地方。
高雄 月世界
地址：高雄市田寮區崇德里月球路36號
田寮月世界以「惡地」地形著稱，經年累月由雨、河水侵蝕，將泥沙堆積在泥岩上，泥沙與泥岩混合經由風化形成，景觀相當壯闊。
東部：
宜蘭 見晴懷古步道
森林的健行小徑，雲霧繚繞，沿途設有吊橋，可欣賞迷人景觀及森林鐵路遺跡。
地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號
花蓮 雲山水
雲山水生態園區為私人土地，夢幻湖也是由人工開鑿而成，沿著湖畔步道走可以看到牛奶湖，湖光山色像是來到國外，目前開放讓民眾參觀，不過園區內還是有許多私人住宅及土地不對外開放。
地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路二段2巷201弄18號
台東 金剛大道
被認為可和池上伯朗大道媲美，兩旁沒有電線杆，筆直且依山傍海，可以看到美麗的海天一線。
地址： 臺東縣長濱鄉東13鄉道(長光產業道路)
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