走春就去賞櫻！北中南東一網打盡 精選全台22處免費櫻花勝地

疫情未了，去不了日、韓沒關係，台灣也有很多賞櫻名所。聯合新聞網整理出北、中、南、東共22處免門票的櫻花景點，春節吃多了，不妨走出戶外，就近感受屬於春天的粉紅浪漫。溫馨提醒，雖然賞櫻是在戶外，請儘量避免在人潮過多時前往，並且戴上口罩、做好防疫工作。

※台北市

陽明山國家公園

陽明山國家公園櫻花品種多、分布廣，整個花季都能看到不同的櫻花盛開，春節期間可鎖定山櫻花和八重櫻，228連假則輪到昭和櫻現身。2021年陽明山花季原訂於2月5日～3月21日登場，但受疫情影響，已確定取消相關活動，雖不會禁止民眾上山，但若人流過多，北市府就會標註為紅區警戒，除了透過網路警示，也會進行交通管制。

花期：

★山櫻花 2月上旬至2月中旬

分布地點：陽明山公園櫻花林區、前山公園、第二停車場、仰德大道、格致路、花卉試驗中心。

★八重櫻 2月中旬至2月下旬

分布地點：陽明山公園花鐘周圍、梧篤亭、花鐘廣場、蔣公銅像區、水濂洞區。

★昭和櫻 2月下旬~3月上旬

分布地點：陽明山公園噴水池旁、花卉試驗中心。

★吉野櫻 3月中旬至3月下旬

分布地點：陽明山公園服務中心前、公車總站綠地、噴水池對面綠地。

大眾運輸：北捷淡水線劍潭站下車，轉乘公車紅5、127至終點；台北車站下車，轉乘公車260至終點；北投站下車，轉乘公車小9、129至終點。花季期間另開闢花季專車124、130（2月5日起）、131（2月17日起），預計服務到6月20日，公車路線資訊可前往「大台北公車網」查詢。

地點：請見Google地圖，北市交通局自2月5日至3月21日實施交通管制。

官方網站│臉書粉專

陽明山花季總是人潮滿滿。 聯合報系資料照

平菁街42巷

陽明山的櫻花季由平菁街42巷的寒櫻打頭陣，由於櫻花距離近、好拍攝，每年1月中下旬就會湧進大批民眾，將這個狹小巷弄擠得水洩不通。因此處不好停車，建議搭公車上山。

花期：1月下旬至2月中旬

大眾運輸：北捷淡水線劍潭站下車，轉乘公車303至倫仔尾，或搭小19至平等里。

地點：請見Google地圖

平菁街42巷。 聯合報系資料照

內湖樂活公園

台北市區交通最方便的賞櫻景點，只要搭捷運就可抵達，寒櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻、福爾摩沙櫻、墨染櫻輪流沿著內溝溪綻放。2021樂活夜櫻季原訂於1月30日至2月28日舉行，但受疫情影響，已取消開幕式、市集等現場活動，夜櫻也一併取消，粉專將進行花況更新直播，邀民眾線上賞櫻，避免群聚。

花期：1月下旬至2月下旬

大眾運輸：北捷文湖線東湖站下車，步行15分鐘，或轉乘公車281至東湖社區。

地點：請見Google地圖

官方網站│臉書粉專

內湖樂活公園。 聯合報系資料照

文山騰龍御櫻

位於北市文山區與新北新店區交界處，為窯烤PIZZA餐廳老闆免費開放參觀的私人土地，園內種植20多品種、約千株櫻花樹，花期可從1月持續到4月。此處不但能賞櫻，還可遠眺台北101，將台北盆地盡收眼底。

花期：1月下旬到4月初

大眾運輸：北捷文湖線萬芳社區站或新店線七張站下車，轉乘公車小11至大春山莊站，再往山上步行15分鐘。

地點：請見Google地圖

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※新北市

烏來櫻花季

烏來不僅是泡湯勝地，每年2、3月櫻花季也是重頭戲，可以捕捉山櫻花與瀑布、空中纜車同時入鏡。除了泡湯、賞櫻，烏來風景區還能逛老街、坐台車、山中步道健行吸收芬多精，相當適合一日遊。

花期：2月至3月

大眾運輸：北捷新店線新店站下車，轉乘公車849到烏來總站。

地點：請見Google地圖

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烏來櫻花季。 圖／新北市農業局

三芝櫻木花道

總長近70公里的三芝櫻木花道，種植多達1萬7千棵櫻花樹，以台灣原生種山櫻花為主，2月就會陸續綻放，另有花期較晚的八重櫻與吉野櫻開到3月底，在沿著山邊的道路兩旁迎接訪客，最佳賞櫻地點為青山路和大湖路。

花期：2月至3月

大眾運輸：在北捷淡水線淡水站轉乘公車876到圓山頂站，或從捷運淡水站、基隆火車站搭乘公車862到後厝站，下車後沿大湖路及青山路(鄉道北7線) 步行。

地點：請見Google地圖

官方網站│臉書粉專

淡水無極天元宮&滬尾櫻花大道

淡海輕軌開通後，滬尾櫻花大道成為平易近人的賞櫻景點，出站即可漫步長達4公里的山櫻花隧道，享受夢幻的散步時光。天元宮為大台北最富盛名的賞櫻勝地，主要品種為後山的三色櫻和前殿天壇周圍的吉野櫻，每年都吸引大批人潮。由於近期出現本土疫情，天元宮繼去(2020)年後再度呼籲民眾不要前往群聚，改為線上賞櫻，賞櫻專車也停駛，請大家期待明年的櫻花美景。

花期：滬尾櫻花大道2月中到3月初；天元宮後山三色櫻1月底到2月中，天壇周圍吉野櫻3月中到4月底。

大眾運輸：

滬尾櫻花大道─淡海輕軌V03淡金鄧公站步行100公尺。

天元宮─淡海輕軌V05淡金北新站轉乘公車866、875、876、877、893、F103，或在北捷淡水站轉乘往北新莊方向的公車，至天元宮站下車。

地點：請見Google地圖 滬尾櫻花大道、天元宮

官方網站：滬尾櫻花大道、天元宮

臉書粉專：（非官方）淡水天元宮花況報導

滬尾櫻花大道。 聯合報系資料照

汐止康誥坑溪

康誥坑溪沿岸種植200多株台灣山櫻花樹，由汐止區公所和文化里共同維護，綿延數百公尺的河畔櫻花搭配潺潺溪流，即使人在火車上也能從車窗大飽眼福，為都市生活帶來悠閒氣息。

花期：1月下旬至2月中

大眾運輸：台鐵汐科站下車，步行約5-10分鐘。

地點：請見Google地圖

康誥坑溪。 聯合報系資料照

※桃園市

拉拉山觀雲休憩山莊

位於上巴陵的休閒渡假農莊，花季期間可免費入園欣賞成片的昭和櫻，停車場也不收費。園區內木屋旁的小徑種滿了密集的櫻花樹，相當容易取景，若遇到滿開，風輕輕一吹就能享受浪漫的櫻花雨。

花期：2月中至3月初

交通方式：建議自備交通工具前往，若有預約住宿，可搭桃園客運或中壢客運到上巴陵站下車後，連絡山莊接送。

地點：請見Google地圖

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中巴陵櫻木花道

私人土地上種植的大片昭和櫻，為翠綠山林間帶來一抹粉色浪漫，在步道兩側粉櫻簇擁下，認真拍出美照之際，也別忘了大口呼吸深山裡的新鮮空氣。

花期：2月中至3月中

大眾運輸：搭乘桃園客運或中壢客運至中巴陵站下車。

地點：請見Google地圖

中巴陵櫻木花道。 圖／桃園市府風管處

※台中市

后里泰安派出所

有「台灣最美派出所」之稱的泰安派出所是熱門觀光景點，冬天看落羽松，春天賞八重櫻，還可順遊泰安舊火車站，每到櫻花季期間便人潮洶湧、熱鬧如市集，晚上也會打上燈光供民眾欣賞夜櫻。不過受到疫情影響，台中市政府已宣布今年停辦泰安櫻花季。

花期：2月中旬至3月上旬

大眾運輸：台鐵泰安站下車，步行17分鐘，或轉乘公車211、214到泰安派出所站。

地點：請見Google地圖

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泰安派出所。 聯合報系資料照

中科崴立櫻花公園

由崴立機電公司所規劃出來的公園，大片綠地上種植了包含河津櫻、八重櫻、吉野櫻、綠萼櫻、富士櫻等數百棵櫻花樹，輪流在公園裡綻放，滯洪池畔的環池櫻花林更是絕不能錯過的美景。步道周圍並設置許多厚重大石，供遊客歇腿休息，相當適合闔家走春。

花期：2月中旬至3月中旬

大眾運輸：搭公車155副線、211、214、226延、811到三豐九甲路口站下車。

地點：請見Google地圖

中科崴立櫻花公園。 聯合報系資料照

芬園花卉休憩園區

位於台中與彰化交界，園區內櫻花品種眾多，花季可從2月一直延續到4月。由台灣早櫻與日本染井吉野櫻授粉育種的洲府枝垂櫻隧道是園內招牌景點，在粉色枝條的搖曳簇擁下，感受櫻花的夢幻魅力。

花期：2月至4月初

交通方式：建議自備交通工具前往

地點：請見Google地圖

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※南投縣

萬大電廠

萬大電廠為台電十大秘境之一，近年開放參觀之後成為新賞櫻勝地，進入廠區前必須先在管制站登記換證。重瓣山櫻點綴在員工居住的黑木瓦屋日式宿舍旁，散發出濃濃日本風情，從保和宮觀景台眺望整座電廠被櫻花粉林圍繞的景致，彷彿置身世外桃源。

花期：2月

大眾運輸：在埔里搭乘南投客運至萬大下車。

地點：請見Google地圖

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暨南大學

暨南大學於2003年起陸續栽植700株台灣山櫻和300株日本八重櫻，擁有國內大專院校最大的櫻花林。每年與日月潭國家風景區管理處合作舉辦賞櫻茶會，廣邀各地民眾前往校園席草地欣賞錯落櫻景，成為當地盛事。2021年櫻花季活動期間為2月2日至3月14日。

花期：2月上旬至3月中旬

大眾運輸：在高鐵台中站搭乘台灣好行日月潭線至暨南大學站下車。

地點：請見Google地圖

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暨大櫻花季。 聯合報系資料照

※高雄市

寶山二集團櫻花公園

海拔約1500公尺的桃源區寶山里櫻花公園，種植約5千株櫻花，品種涵蓋山櫻花、河津櫻、八重櫻與吉野櫻等，1月起陸續綻放。寶山社區發展協會今年櫻花季期間，於1月16日至2月21日舉辦「綻放河津櫻」活動，現場同時販售部落農特產品。

花期：1月底至3月上旬

交通方式：建議自備交通工具前往

地點：請見Google地圖

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※屏東縣

霧台櫻花

平均海拔在1000公尺以上的霧台鄉，鄉內櫻花始自日治時期，近年來鄉公所在台24線沿線增種數百株山櫻花和八重櫻，打造「櫻花鄉」不遺餘力。賞櫻熱點以霧台鄉公所為起點，其中名氣最大的是往阿禮部落的台24線40至44公里間，霧台部落杜姓村民庭院中一棵樹齡約60年的「櫻花王」，每年綻放的茂盛「粉紅花傘」甚為壯觀，若想坐在花傘下近距離感受櫻花浪漫，則需20元入場清潔費。

花期：1月底至3月初

交通方式：建議自備交通工具前往

地點：請見Google地圖 (櫻花王)

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霧台櫻花王。 聯合報系資料照

※宜蘭縣

台7甲櫻緣青邨

大同鄉台7線沿線種植了上萬棵櫻花樹，花季期間整條公路上的粉紅花朵隨風搖曳，讓過客一路上都有好心情。其中台7甲2公里處的「櫻緣青邨」是許多人會停車駐足的賞櫻景點，公路總局在大片的八重櫻花林下規劃了景觀池、步道、木棧橋、涼亭等，供用路人放鬆休息。

花期：2月初至3月初

交通方式：建議自備交通工具前往

地點：Google地圖

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宜蘭縣大同鄉台7線櫻花公路。 聯合報系資料照

羅東羅莊櫻花步道

羅東鎮公所10年前陸續在十六分圳水岸種下1200株櫻花，打造出長達1公里的羅莊櫻花步道，台灣山櫻、八重櫻、吉野櫻及墨染櫻等輪番開花爭豔，其中又以300多株紅白相間的墨染櫻最為罕見。羅莊不僅能在平地、直線河岸賞櫻，同時可欣賞到水面櫻花倒影，夜間點亮河岸燈光後還能賞夜櫻。

花期：2月中旬至4月初

交通方式：羅東轉運站搭乘羅東鎮免費社區巴士，至慈安寺下車，步行約8分鐘。

地點：請見Google地圖

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羅莊櫻花步道。 聯合報系資料照

※花蓮縣

壽豐玉山神學院

位於鯉魚潭風景區上方的玉山神學院，是台灣唯一為原住民族設立的學校，近年種植了數千棵櫻花，包括山櫻、八重櫻、福爾摩沙櫻等，盛開時道路被粉櫻包圍，山坡上還能眺望鯉魚潭的湖光山色，成為花蓮熱門賞櫻勝地。

花期：1月中至2月中

大眾運輸：台鐵壽豐車站搭花蓮客運1139到玉山神學院站下車，或在花蓮車站搭台灣好行「縱谷花蓮線」到鯉魚潭潭北遊客中心站下車，步行6分鐘。

地點：請見Google地圖

玉山神學院。 聯合報系資料照

壽豐樹湖社區

與玉山神學院同樣位於壽豐鄉，社區內廣植3萬多株櫻花，品種包含山櫻、霧社櫻、福爾摩沙櫻、八重櫻、富士櫻、粉紅佳人、柳櫻、吉野櫻等，還有約40棵日治時期留下來的百年櫻花王，花期長達2個多月。除了必走的櫻花步道之外，還可順路到荖山樹湖瀑布觀景台欣賞縱谷景致。

花期：1月底至4月中

交通方式：建議自備交通工具前往

地點：請見Google地圖

樹湖社區櫻花步道。 圖／樹湖愛鄉協進會

※台東縣

太麻里金針山

金針山不僅以夏天的金針花聞名，更是南迴唯一賞櫻景點，每年1到3月包含山櫻、八重櫻、富士櫻、吉野櫻等上千株櫻花先後綻放，在上山途中，即可看到山林間妝點的粉彩。金針山上也有數家農場、民宿各自打造櫻花林，入內參觀酌收清潔費。

花期：1月底到3月初

大眾運輸：建議自備交通工具前往

地點：請見Google地圖

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