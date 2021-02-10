春節何處去？ 由北到南 全台花海輪番賞

春節將屆，全台櫻、梅花季也將陸續登場，不過受到北部醫院群聚感染事件不斷擴大的影響，大型活動不是停辦，就是改變方式，花季所在區域居民憂心人潮聚集恐成防疫破口，尤其是開放空間更難執行實名制管理。有鑒於此，有主辦單位表示將會再評估是否要取消活動或是縮小規模，至於活動期間也會要求民眾戴口罩、量體溫和噴酒精，加強防疫，同時也希望民眾留意各活動官網公告。

北部：內湖、北投花海最親民

台北最親民櫻花地 內湖「樂活夜櫻季」1月30日登場

台北市樂活公園內溝溪可謂台北最親民的賞櫻亮點，而「樂活夜櫻季」活動將於1月30日在內湖樂活公園正式開跑。樂活公園延綿3公里的櫻花大道，除了有望賞見浪漫寒櫻，八重櫻、昭和櫻等櫻花更是接力綻放，打造粉白交織的櫻花河岸。「樂活夜櫻季」賞花期預計可至3月上旬，櫻花大道夜間亮燈時更是必拍場景。

「台版富良野花海」 北投三層崎花海毯1/27登場

有台版「迷你富良野花海」美名的北投社三層崎公園花海，預計1月27日登場。圖／讀者提供

有台版「迷你富良野花海」美名的北投社三層崎公園花海預計1/27登場，台北市工務局今年計畫擴大展區規模，讓它成為春節期間台北年度打卡熱點。北投社三層崎公園位於北投區的坡地公園，台北市工務局公園處往年以日本北海道富良野花海為視覺概念規劃，透過四季海棠、銀葉菊等交叉鋪成各色花海，成為台北市民隱藏版的賞花打卡祕境。

花季重頭戲緊接來 陽明山花季2月5日開幕

陽明山花季緊接著2月5日開幕，陽明山最早的賞櫻秘境平菁街42巷「櫻花巷」，目前已見櫻花悄悄綻放，而格致國中櫻花樹也陸續開花，另花卉試驗中心寒櫻也進入花期，仰德大道中段以下都陸續有花況。除了陽明山之外，士林區公所旁的士林120號綠地，也有櫻花美景，以寒櫻最多數，和陽明山平菁街的櫻花同種，花色初開呈淡淡的粉白色，再轉為粉紅，最後呈深紅色，又名「三色櫻」。

春節到苗栗 銅鑼「炮仗花公園」等你來賞花

銅鑼炮仗花公園盛開時的美景。聯合報系資料照

苗栗縣銅鑼鄉著名的「炮仗花公園」已漸進入花期，銅鑼鄉公所、代表會宣告自1月13日起到3月初都是賞花期。銅鑼炮仗花海綿延數百公尺，遊客可由國道一號銅鑼交流道下接新興路後，右轉550公尺即可到達，也可搭乘高鐵轉台鐵由銅鑼火車站下車後，直行1公里，交通極為便利。

銅鑼鄉公所表示配合花期，在炮仗花公園入口南側新闢之區域內，將有在地小農推出農特產品及各種小吃，讓供遊客賞花之際，有多樣化消費選擇。

中部：木棉花、梅花 還有九族櫻花祭

彰化7大花海開幕免費看 延續到春節

彰化二期稻作收割後，各地種植冬季裡作作物，各地都可看到花海。聯合報系記者林敬家／攝影

農業大縣的彰化縣今年整合7個鄉鎮市公所與農會共同辦理「春遊彰化賞花海」系列活動，除了大波斯菊、黃波斯菊、向日葵等景觀作物，還有百日草可選擇。

彰化縣芬園鄉農會「2021花現芬芳佳園」於嘉興村嘉東街率先登場，埔鹽鄉南新社區「2021南新農村花海藝術節」接棒開花，接下來1月16日和美鎮公所的「2021花漾和美-牛年鴻運迎新春」。花壇鄉公所，也在1月16日舉辦「焢吧焢焢~花海音樂會」，秀水鄉公所的「LOVE在金陵風車花海節」，1月30、31日在秀水鄉金陵村舉辦，彰化市公所1月30日於彰草路123巷舉辦「彰化300花漾ing kids,party童樂會」，而埤頭鄉農會「彰化百寶村花海裝置藝術展」也將從1月20日至2月7日在彰化百寶村舉辦。

彰化縣「春遊彰化賞花海」系列活動，預計1月盛開後，一直延續到農曆春節。

彰化埤頭鄉木棉花節 今年報名踴躍

彰化縣埤頭鄉木棉花節年年吸引上千民眾觀賞美景。圖／埤頭鄉公所提供

彰化縣埤頭鄉今年預定在228連假前的2月27日，在東螺溪沿中溪橋到鹿島橋之間的3公里木棉花道舉辦木棉花節，不過木棉花節需要事先報名。埤頭鄉公所表示，今年為了防疫，將落實參加者佩戴口罩等規定，而木棉花下用餐也改為當天活動結束後，鄉公所發送餐盒。

九族櫻花祭最佳賞花期 直到3月初

依據台版櫻花最前線情報，九族櫻花祭今年花期從1月30日至3月7日，都是推薦的賞花期。聯合報系記者黑中亮／攝影

南投縣魚池鄉九族文化村今年首度與中央氣象局、農委會合作預測九族櫻花祭何時開始，九族的八重櫻始花日期約2月1日開始，最佳賞花期2月12日到26日，適逢春節假期，所以1月30日到3月7日都推薦來賞花，實際花況可關注「九族櫻花祭」活動網站即時花況。

南投縣信義鄉六大梅區賞梅 進入高峰

南投信義鄉六大賞梅區。聯合報系記者黑中亮／攝影

拜幾波寒流所賜，南投縣信義鄉內20萬棵梅樹催花進入高峰期，信義鄉主要賞梅景點包括外坪頂、烏松崙、風櫃斗、土場、卅甲等地，也因海拔高低不同，開花率也不同，日前以外坪頂蔡家梅園、牛稠坑柳家梅園花況最好。

考量到假日有不少外地遊客開車進入賞梅區，為避免乘興而來敗興而歸，信義警分局建請遊客務必在信義鄉公所前，轉進投91線（原投59線）從烏松崙往風櫃斗，一直進到牛稠坑等傳統賞梅區，賞梅後，統一從牛稠坑循新鄉路接往省道台21線離開。

中部賞梅區接力 台中武陵農場梅花漸綻放

台中市和平區武陵農場梅花逐漸綻放中。圖／武陵農場提供

中部各大賞梅區，不僅南投縣信義鄉外坪頂、烏松崙、風櫃斗、土場、卅甲等地梅花綻開，台中武陵農場的梅花也逐漸綻放。武陵農場範圍主要為南谷醒獅園及松林大道附近，上千株的紅白梅花綻放中，相當美麗，預計梅花盛開期到1月底。武陵農場場內除了梅花之外，著名櫻花「紅粉佳人」花況，最漂亮時間落點在2月15日到25日。有鑒於每年櫻花季都會有大量人車湧入影響賞遊品質，每年都會進行人車總量管制。今年人車總量管制時間自110年2月12日(星期五)至110年3月1日(星期一)止，詳細情況可參考武陵農場官網。

玉山腳下櫻花季開始啦 信義鄉草坪頭櫻花盛開至3月

草坪頭櫻花季宣告開始盛開到三月，目前櫻花已開始綻放中。聯合報系記者黑中亮/攝影

南投縣信義鄉除了梅花盛開外，玉山腳下的草坪頭櫻花也將在月底陸續綻放。南投縣信義鄉公所表示，位於台21線新中橫這處種植4000多棵櫻花樹的景點，櫻花預計在1月底陸續綻開，春節期間將是遊客放鬆心情的好去處。

信義鄉公所表示，今年1月23日至3月1日止，賞櫻期間同樣進行交通控管，小型車自行開車前往的民眾，可將車輛停於桐林道路或台21線的合法道路區域停車，如需開入園區則酌收每輛100元整停車清潔費用，但今年度無提供交通接駁車輛。

南部：高雄「綻放河津櫻」 1月16日粉嫩登場

高雄桃源區2大賞櫻區 1月16日粉嫩登場

高雄桃源區2大賞櫻花區，1月16日粉嫩登場。圖／高雄市桃源區公所臉書專頁

不想跑遠的南部人，想賞櫻也非難事，高雄桃源區寶山里櫻花公園也有專屬櫻花季，「綻放河津櫻」活動將於1月16日開始。民眾不僅能漫步寶山櫻花茶園步道，在櫻花公園欣賞淺粉紅的河津櫻，現場還有其他活動。另梅山里梅山青年活動中心也有「南梅橫綻 桃櫻花源」活動，同為春節期間賞花的好去處。

東部：山豬窟下梅雪 文天祥公園看得到

台東縣最南端賞梅景點 山豬窟下「梅雪」

連續兩波冷氣團報到，台東縣山豬窟梅花陸續綻放。聯合報系記者尤聰光／攝影

台東縣大武鄉山豬窟山區因當地居民早期種梅樹、採梅子，成為台東最南端的賞梅景點，園區中栽種約300棵梅樹，園外也有100棵左右。台東除了大武鄉山豬窟之外，包括海端鄉新武、延平鄉鸞山、太麻里鄉金針山、卑南鄉利嘉林道都是賞梅景點，花況除了山豬窟已在1月中開花，利嘉林道及金針山也有部分開花，範圍最大的鸞山要再等看看。

花蓮太魯閣梅花開 文天祥公園看得到

太魯閣布洛灣台地的梅花盛放。圖／太管處提供

太魯閣國家公園管理處表示，往年在元旦時梅花花況就不錯，今年因氣溫的關係開花略遲，太魯閣園區內的梅樹不少，包括文天祥公園、山月村、布洛灣、天祥派出所、天祥梅園等地都看得到，民眾可以把握機會上山賞花。太魯閣國家公園管理處也提醒上山賞花的遊客要注意禮節，遠觀就好，不要隨便攀折花木，以免受罰。