春節何處去？3大橫貫公路加蘇花改 過年一次玩透透

許多人會利用春節放長假時攜家帶眷出遊，從去年（2020）開始受到新冠肺炎疫情影響，民眾無法出國旅遊，只能選擇在國內遊玩，不過台灣有眾多風景優美的景點不輸國外，聯合新聞網整理出台灣3大橫貫公路以及蘇花改周遭景點，讓民眾防疫期間也能放鬆心情散散心。

北橫公路

位於台灣北部，連接東、西兩岸，西起於桃園市大溪區，東迄於宜蘭縣大同鄉，全長約82公里。

大溪陵寢

為奉厝中華民國第6、7任總統蔣經國遺體靈櫬之處，2001年1月13日，桃園縣政府文化局公告為大溪地區歷史建築，2006年，桃園縣政府結合蔣公行館、角板山行館、慈湖陵寢、大溪陵寢、慈湖紀念雕塑公園為「兩蔣文化園區」。

慈湖紀念雕塑公園。 聯合報系資料照片／記者張雅婷攝影

慈湖陵寢

正式名稱為「先總統 蔣公陵寢」，與石門水庫、大溪老街、拉拉山等桃園市著名風景區不遠，桃園市政府因此在陵園旁開闢了一處「銅像公園」，用以放置台灣各地因去蔣化而移除的蔣中正銅像，形成特殊的裝置藝術主題公園。

桃園慈湖陵寢。 圖／聯合報系資料照片

石門水庫

是台灣北部的主要水庫之一，曾經是遠東最大的水庫，採土石堤岸型壩體，攔截大漢溪溪水蓄水而成，是台灣第一座多功能水庫。周邊景點有大溪老街、羅馬公路、慈湖陵寢。

石門水庫。 聯合報系資料照片／記者鄭國樑攝影

小烏來瀑布

位於桃園市復興區義盛里，因景觀和位於新北市烏來區的烏來瀑布相似而得名，為北部橫貫公路沿線著名的觀光旅遊景點。瀑布上方興建有小烏來天空步道，於2011年7月2日開放，可隔著玻璃俯視瀑布跌落的壯闊景觀。

小烏來瀑布。 聯合報系資料照片／記者楊孟立攝影

拉拉山

位於台灣桃園市復興區和新北市烏來區交界，海拔2,031公尺。拉拉山於1975年正式改名為「達觀山」。1986年行政院農業委員會林務局成立達觀山自然保護區於該山與塔曼山稜線南側地區，屬於國有林自然保護區。

拉拉山自然保護區所盛產的農產品除了水蜜桃之外，還有水梨、蜜李、甜柿與獼猴桃等水果。

復興鄉拉拉山千年巨木群吸引遊客，雲霧之美也常令人駐足。 聯合報系資料照片／記者劉愛生攝影

明池

臨近北部橫貫公路（省道台7線）的一個國家森林遊樂區，遊樂區海拔約在1150至1700公尺間，設有苗圃、森林步道等設施。區內有豐富的森林景觀，並有鳥類、蝶類、松鼠、鴛鴦、綠頭鴨等動物棲息，為北橫公路上的重要景點。

明池森林遊樂區。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

中橫公路

開通一甲子，是第一條橫越中央山脈，串連東西部的公路，橫跨台中、南投、花蓮3個縣市，與南橫公路、北橫公路並列為台灣三大橫貫公路，壯闊山勢與天險美景吸引不少旅客造訪。

台8線中橫公路栽種的山櫻花，成為中橫公路最美風景。聯合報系資料照片／記者王燕華攝影

谷關

位於台8線33.7公里處，地形受環山圍繞如關卡而得名，，並因大甲溪有溫泉露頭得以開發，後來中橫公路開通後，溫泉觀光業迅速發展。

谷關溫泉。 圖／聯合報系資料照片

梨山

梨山風景區位在中部橫貫公路48公里處，以西銜接台中，以北通往宜蘭，以東沿著中橫公路可達花蓮，以南行經大禹嶺、合歡山至霧社、南投，東西全長約89公里，總面積約31,300公頃。地處中高海拔，四季景觀優美，是中台灣頗負盛名的高山風景區。

梨山賓館，曾是蔣公行館之一。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影

福壽山

位於台中市和平區的福壽山，秋天可欣賞高山波斯菊，冬天還可賞楓，福壽山農場位處台中梨山南側5公里的山坡上，海拔高2,100至2,614公尺之間，合歡山與雪山等群峰環抱，佔地約八百多公頃。獨特的高山氣候環境，孕育出豐富的人文自然景觀，另有「台灣小瑞士」美名。

福壽山波斯菊。 聯合報系資料照片／記者陳秋雲攝影

九曲洞

九曲洞是太魯閣峽谷最精華的路段之一，步道全長700公尺，緊倚著高山深壑，向下俯瞰則是急湍的立霧溪水，兩岸山壁緊峙，鬼斧神工與險峻的地勢令人讚嘆震懾。

九曲洞步道原是中橫公路舊道，民國85年九曲洞隧道通車後，公路舊道改為步道，而後再加強步道安全及各項設施後，成為現今的九曲洞步道。

九曲洞步道。 圖／聯合報系資料照片

錐麓

太魯閣國家公園境內唯一的史蹟保存區，錐麓古道為合歡越嶺古道殘存遺跡，也是合歡越嶺古道遺留下最完整的一段。目前僅開放3.1公里，即錐麓吊橋至斷崖駐在所（東進東出）。由於該路線環境特殊，有承載量管制之措施，依規定需申請入園許可，平日96人，例假日增加至156人。

錐麓斷崖鑿闢於陡峭山壁之中。 聯合報系資料照片／記者楊德宜攝影

燕子口

燕子口對岸山壁有許多洞穴，這即是「壺穴」，是燕子口最具特色的地形景觀。壺穴的形成有兩種，一種是地下水的出口，地下水在飽和的狀態時，便會從岩縫中滲出，久而久之就將岩石裂縫溶蝕成一個個的洞穴，另一種形成的原因是立霧溪水侵蝕出來的。

太魯閣國家公園燕子口吊橋。 聯合報系資料照片／記者陳易辰攝影

南橫公路

為台灣的三條橫貫公路建設之一，在編號上屬於省道台20線，但一般僅稱台20線的山區段為南橫公路。起自台南市左鎮區，經高雄市甲仙、桃源，至台東縣海端、關山等鄉鎮，為台灣南部一條橫貫中央山脈的重要公路。

南橫公路東段雲海有如大海滔滔，心情自然海闊天空。 聯合報系資料照片／記者李蕙君攝影

天龍古道

南橫八景之一，在南橫公路尚未開通前，天龍古道是利稻等部落居民唯一聯外道路，直到現今也是除南橫公路外的唯一替代聯外道路。天龍古道所在的峽谷區蘊藏著「台灣山林原型」的峽谷岩生植被生態，沿途還可看到台灣特有種「天龍二葉松」，是充滿珍貴、豐富自然生態的古道，步道中也有解說牌，是充滿生態旅遊與人文教育的環境，也是南橫著名的健行道路之一。

霧鹿峽谷

經由霧鹿溪長時間的侵蝕沖刷，切割而成的大S型峽谷，景觀十分雄偉壯闊，由於中央山脈關山連峰在此形成一處斷崖，更顯得霧鹿峽谷氣勢磅礡。蜿蜒清澈的霧鹿溪湍急而下，雄偉壯闊的峽谷景觀媲美太魯閣國家公園，其中從霧鹿峽谷山壁夾縫中湧出鹼性碳酸泉，在溫泉長年洗禮下所產生的鐘乳石現象，黑黃交雜色彩斑斕的岩壁，也成為霧鹿峽谷的特殊奇景。

霧鹿峽谷風景深峻原始。 聯合報系資料照片／記者周立芸攝影

利稻部落

利稻是南橫公路東段的一個布農族聚落，從地勢平坦的河階台地上向下眺望，可望見排列有序的紅瓦房、青翠的田野以及雲霧繚繞的遼闊景色。在那裡還可以品嚐到在地的原住民風味料理，也可挑選到獨具特色的布農族藝品，由於是南橫公路東段的要站，因此往返南橫公路的途中，許多遠途經過的車輛會在此稍作休息。

利稻部落草莓園。 聯合報系資料照片／記者周永受攝影

向陽森林遊樂區

海拔約2320公尺，處於高雄與台東的交界處，區內生態資源豐富，當中以台灣二葉松和紅檜為中高海拔主要樹種。園區內共有五條森林步道分別為檜木林棧道（680公尺）、向陽（660公尺）、松陽（1,770公尺）、向松（800公尺）及松濤（1,560公尺），其中的松濤步道是前往嘉明湖的路線之一。

除了豐富的森林景觀，還可以看到壯麗的日出景致、雲海景觀，其中野生動物棲息地保存良好，於是平常罕見的帝雉與藍腹鷴，也有機會和他們在此相遇。

向陽森林遊樂區遊客中心。 聯合報系資料照片／記者羅紹平攝影

天池

天池為南橫公路梅山至埡口著名的高山湖泊地形景觀，海拔約2300公尺，約在南橫公路135公里處，是南橫東、西段客運班車交會處。湖泊終年不乾，深約2公尺，由於形狀如心臟，故又稱為心湖，亦有高山之心之稱。

因地處高海拔，經常有雲霧繚繞，宛若天上池畔。而台20線南橫公路梅山口至天池路段自2009年莫拉克颱風受損封閉超過10年，但已於2020年1月13日正式復通。

長青祠位於高雄市桃源區天池。 圖／讀者提供

栗松溫泉

擁有全台最美野溪溫泉秘境之稱的栗松溫泉位於標高1075公尺的新武呂溪支流峽谷，是一處尚未開發的野溪溫泉，溫泉源頭來自岩壁，屬於瀑布型溫泉。溫泉的水溫約45-65度，酸鹼值約pH7，屬於弱鹼性的碳酸泉。

但要到達栗松溫泉過程並不輕鬆，須徒步約40分鐘，其中除了前段緩下坡之外，有約900公尺的陡下切路段需要克服，下切至河谷後還須溯溪或攀爬石頭才能觀賞到翡翠色栗松溫泉的美景。前往栗松溫泉不容易而且需要注意自身安全，並建議於枯水期前往。

栗松溫泉流過的山壁，留下硫黃的礦物質結晶，整片山壁有如碧玉翡翠。 聯合報系資料照片／記者羅紹平攝影

蘇花改景點

台灣東部的聯外道路蘇花公路在日治時代開闢以來，一直未能維持長期穩定的安全度，交通部公路總局因而提出此改善計畫，以根本性的提升蘇花公路服務品質。自2010年蘇花公路遊覽車事故後，加速通過環境影響評估，於2011年1月29日開始動工。其中蘇澳－東澳段已於2018年2月5日通車，而南澳－和平段及和中－大清水段已於2020年1月6日下午4點通車。

崇德瑩農場

位在崇德沙灘旁，因蘇花改通車，這一處原本人煙稀少的秘境海灘變得相當熱鬧。農場裡有露營區可露營，還可以玩獨木舟、飛行傘、沙灘車等。

花蓮秀林鄉崇德瑩農場。 聯合報系資料照片／記者王燕華攝影

台泥DAKA

全台首個「開放生態循環工廠」，也是台灣唯一運轉中且開放參觀的水泥廠。園區裡可欣賞全台灣第一個大型戶外太陽能裝置藝術「和平花」、雨水循環的音樂噴水池的水舞廣場以及Daka市集。

台泥DAKA開放生態循環工廠開張，引進統一超商、星巴克，成為北花蓮旅遊新亮點。 圖／台泥提供

粉鳥林秘境

東澳粉鳥林，是位於烏石鼻的僻靜漁港，早期在港口有許多野生鴿子棲息，因為台語的鴿子稱為「粉鳥」，粉鳥林漁港因而得名。

這片隱身在粉鳥林漁港內的海灘並不大，但碧藍的海水配上湛藍的天空，每到假日依舊吸引著人們前來探訪。

宜蘭東澳寧靜的粉鳥林海灘讓人忘憂。 聯合報系資料照片／記者戴永華攝影

白米社區

白米社區周圍圍繞出產製作水泥原料的白色礦石的水泥廠，以及白米仔產量全國第一。而白米木屐文化館是由台肥宿舍改裝的舊館舍外觀，並保有當年居民就地取材，以當地石頭拼貼成的壁畫，相當具有當地特色。白米木屐文化館分為三館，一館展示各式木屐，二館是藝品店，三館則設有木屐教室，除了展示品外，也有訂做木屐的體驗。

蘇澳白米社區。 聯合報系資料照片／記者侯世駿攝影

東岳湧泉

東岳湧泉為北迴鐵路雙軌工程動工時所挖到的泉脈，自然湧出的泉水水溫約維持在14-16度左右，水深最高約50公分，由於當地政府並未在此做特別的規劃，不過附近仍有停車空間及公廁。

南澳鄉東岳湧泉吸引許多遊客前往放鬆遊憩。 聯合報系資料照片／記者吳佩旻攝影

南澳農場露營

周邊山林、溪流、海岸等自然景觀資源豐富的南澳農場位在蘭陽平原最南端，面積廣達44.6公頃，基地地勢平坦、幅員完整、氣候溫和宜人，設有露營營地、停車場等基礎服務設施，適合從事生態旅遊露營、團康等活動。

宜蘭縣南澳農場是台灣露營熱門景點之一，園區腹地廣大，開放民眾免費使用。 聯合報系資料照片／記者吳佩旻攝影

亞泥生態園區

位在太魯閣國家公園旁的亞泥生態園區，園區分為「蝴蝶」、「竹節蟲」及「原生植物」三大主題，而蝴蝶園區分為「戶外蝴蝶園區」及佔地約600坪隻「網室蝴蝶園區」，裏頭飼育數十種本圖土蝴蝶，及國家三級保育類黃裳鳳蝶。竹節蟲園區則佔地60坪，為封閉式竹節蟲展示區，此區則育有數十種台灣本土及國外竹節蟲。另外原生植樹園區佔地一頃，園區涵蓋全島低中高海拔台灣本土植物。