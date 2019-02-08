走春不限宮廟！一日網美走春路線 桃園必踩神點曝光

2019-02-08 15:19 聯合新聞網 文／網路溫度計



過年在家太無聊，又不想天天都跟爸媽去廟裡拜拜，該怎麼辦？小編幫大家整理好了桃園市的走春「期間限定」景點，讓你化身一日網美、一日文青！

說到走春，大家總是第一個想到去宮廟，祈求整年平安順利。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的熱門關鍵字分析，網友討論過年最常出遊的地方，包括公園賞花、地景藝術、古蹟博物館等，除了走出好運氣、好兆頭，最重要的是可以拍美照！難得有機會跟家人好友聚在一起，還有哪些地方可以去呢？小編就幫大家整理了IG熱門的桃園景點，一起來看看！

【期間限定路線】

今年桃園有不少「期間限定」的景點和優惠，錯過了就沒有啦，趕快把握年節休假時去踩點！

#朝陽森林公園

去年剛啟用的「朝陽水語教育園區」內的生態水池，有全桃園唯一一座的7米高的水中耶誕樹，周圍還有設置七十五米長的燈光廊道，相當浪漫！水中聖誕樹將設置到2月24日。園區內還有生態水池和歐式鐘樓，也有兒童遊樂區可以讓小朋友玩耍放電喔。

地址：桃園市桃園區三民路二段和民生路、朝陽街口。門票：免費。點燈時間：每天晚上18:00。

去年1月才開放的新溪口吊橋，美景相當壯觀。新溪口吊橋是全台最長的吊床式吊橋，在溪口上呈現一條唯美的微笑曲線，重點是在春節期間，新溪口吊橋的門票有半價優惠唷！

地址：桃園市復興區中正路20號。門票：全票100元，優待票70元，春節期間半價優惠。開放時間：9:00 ~ 16:00；2月4日除夕休園。電話：03－382－2323

角板山新溪口吊橋，全台最長的吊橋。記者許政榆／攝影 分享 facebook

#巴陵鐵塔

位在巴崚國小上方、海拔1314公尺上的巴陵鐵塔，有著代表一生一世的浪漫意義！巴陵鐵塔主體採用紅色，鐵塔加上塔尖的避雷針高度約十層樓高，入夜後，鐵塔搭配LED光雕投射，很適合情侶來此拍照！

地址：桃園市復興區馬崙砲台門票：免費開放時間：2月14日情人節點燈

在桃園復興拉拉山中巴陵櫻木花道、上巴陵中興路的可以見到櫻花盛開，通常花期會從1月至3月初，山櫻花、八重櫻、吉野櫻、昭和櫻、富士櫻、霧社櫻等會陸續盛開。

地址：桃園市復興區巴陵道路59號門票：免費

桃園市拉拉山區各品種櫻花綻放花嬌，復興中巴陵到上巴陵山區、高義、比亞外部落各種櫻花盛開美麗，吸引民眾上山出遊賞櫻。圖／市府風管處提供 分享 facebook

今年的桃園燈會共有四個燈區，包括三民、蘆竹、龜山、水汴頭，都有不同的主題可以參觀，想當網美絕對不能錯過！三民燈區的主燈「桃園魔法師」以阿拉丁和發條豬為創意發想，龜山燈區的AI智慧城有鋼鐵擂台巨大機器人鎮守；另外蘆竹燈區則以愛麗絲夢遊仙境為主題，水汴頭燈區結合藝文氛圍打造歡樂音樂城，少女們絕對心花怒放！

地址：三民燈區（三元街、三民路一段）、蘆竹燈區（大正街、南竹路一段）、龜山燈區（陸光路、同心二路）、水汴頭燈區（春日路）展出期間：2月12日至2月24日

2019桃園燈會將於2月12日至2月24日舉行。記者許政榆／攝影 分享 facebook

2019桃園燈會結合著名童話元素，融入桃園在地特色，規劃超過40組的特色燈組、共500萬顆LED燈，將桃園打造成為絢麗璀璨魔法童話城。記者許政榆／攝影 分享 facebook

【一日懷舊路線】

在過年期間，和家人一起來到古意盎然的地方，更有傳統年節氛圍，當然也可以當個假文青囉！

#大溪老茶廠

大溪老茶廠建於1926年，是一座融合台、日、英式風格的綠建築，近百年歷史的大溪老茶廠，曾在1956年經歷大火，後來努力重建下，才保存到現在。裡面不但可以參觀舊機具，還可以吃下午茶。

地址：桃園縣大溪鎮復興路二段732巷80號門票： 100元（可折抵消費，120公分以下及身障人士免費。）營業時間：10:00~17:00/17:30(平日/假日)春節期間：小年夜、除夕休，初一正常營運。電話：03－3825089

桃園市大溪老茶廠。圖／桃園市觀光旅遊局提供 分享 facebook

#馬祖新村眷村文創園區

馬祖新村從眷村文化的保存、活化及文創影視推廣等角度出發，成立了馬祖新村眷村文創基地，定期舉辦電影節、眷村文化節等活動，馬祖新村的活動中心更被改建成「桃園光影電影館」，打造可容納76名觀眾的標準杜比音效電影院。

地址：桃園市中壢區龍吉二街155號門票：免費開放時間：09:00-18:00星期一休息春節期間：除夕2月4日～初五2月9日休園。電話：03-2841866

#蘆竹大夫第

大夫第是古時朝列大夫、有功名之人士的府第，蘆竹大夫第是從安徽運回的古宅，一磚一瓦、一柱一樑重新組裝，目前是私人收藏。大夫第內有木頭雕刻、八卦太極池，各個角落都能隨手拍下厲害的照片！參觀完後還能點杯咖啡當下午茶。

地址：桃園市蘆竹區龍安街二段1632號 門票：100元，可抵消費開放時間：13:00-19:00（星期一休息）春節期間：除夕到初二休，初三正常營業。電話：03-3131095

【一日網美路線】

領到紅包買了新衣，在家吃了好幾天大餐，當然要走出門拍照當網美囉，快跟上這些IG打卡熱點！

#阿沐咖啡

近來相當夯的打卡熱點，其實是茂園美食宴會館，主要提供婚禮宴客。因此除了歐風建築阿沐咖啡，周邊也有旋轉木馬、白色小木屋、大鑽石、鞦韆等戶外造景，保證拍到手軟。

地址：桃園市平鎮區延平路二段371號消費方式：咖啡廳最低消費150/人，園區不需另外收取門票費用。營業時間：11:30 – 19:00（週四公休）春節期間：除夕營業到16:00，初一到初三休，初四正常營業。電話：03-4951375(需電話預約)

#Honeywood café

同樣也是婚宴會館，位在晶麒莊園的Honeywood café，周遭有浪漫的教堂搭配LOVE造景的綠意大草原、南瓜馬車、透明圓球椅，進到咖啡廳內還有一片大大花牆，每到假日總時人潮爆滿，來之前記得先訂位。

地址：桃園市平鎮區復旦路四段116巷51號消費方式：低消100元。營業時間：11:00~21:00 (周二休)春節期間：除夕營業至17：00，初一公休，初二開始正常營業。電話 03-4013341

#莊敬大池-婚宴教堂

還沒有開幕就爆紅的莊敬大池婚宴教堂，池邊的白色教堂與倒影，在夕陽美景下看起來相當夢幻，彷彿身處國外。

地址：桃園市桃園區莊敬路二段399號旁 門票：免費

#青塘園

在台灣高鐵桃園站附近的青塘園，原本是一座農業灌溉用的埤塘，經過規劃後成為民眾的親水空間。青塘園內部會展出地景作品，目前是以國門為創作概念的「桃機一號」，用各式行李箱、景點照片金屬編織而成，相當受到網友歡迎。

地址：桃園市中壢區高鐵南路二段與文德路交叉口門票：免費

#Gogobox餐車誌

由退役消防車所打造而成GOGOBOX快餐車，呈現美式鄉村風，旁邊還有大片草原，非常悠閒，就像在野餐一樣。

地址：桃園市大溪區復興路二段138號（台7線9.2k)營業時間：平日 1000-1700 | 假日 0800-1700春節期間：除夕、初一公休，初二起正常營業。電話：0915-281828

看完這麼多必踩景點，還不趕快安排一日行程走春去！

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