親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

0時52分地牛翻身！嘉義大埔規模4.9地震 嘉義5級

華航機師松山、桃園、高雄6時罷工 台灣出發航班為主

「黃金湯」台灣泡得到 泉質似日本古湯「有馬溫泉」

2019-02-07 23:42聯合晚報 記者嚴雅芳／台北報導

瑞穗春天國際觀光酒店是全台首座結合親水、溫泉特色的主題水樂園。 瑞穗春天國際觀光...
瑞穗春天國際觀光酒店是全台首座結合親水、溫泉特色的主題水樂園。 瑞穗春天國際觀光酒店／提供
分享
提供一站式旅宿的度假村，不需費心安排行程，就可從飯店精心設計的活動或是設施中，找出可使假期變得充實而豐富的玩法，輕鬆耍廢、悠閒度假。

瑞穗春天國際觀光酒店園區內的最大亮點就是「金色水樂園」，是全台灣首座結合親水、溫泉特色的主題水樂園，占地2234坪，從室內到室外，冷水到溫泉，除了有露天「活力溫泉區」、自然風呂「黃金溫泉區」，還有天然舒放「按摩水療區」，以及繽紛童趣「兒童戲水區」等，全飯店包括泡湯、戲水共有108池。

瑞穗春天國際觀光酒店是全台首座結合親水、溫泉特色的主題水樂園，擁有25米7水道的...
瑞穗春天國際觀光酒店是全台首座結合親水、溫泉特色的主題水樂園，擁有25米7水道的室內游泳池。 瑞穗春天國際觀光酒店／提供
分享

「生男之湯」吸睛

瑞穗溫泉為花東縱谷的三大溫泉，由於泉質與日本三大古湯的「有馬溫泉」相似，富含鐵質呈淡黃濁色，因此有「黃金湯」、「生男之湯」的美譽。

設施方面，瑞穗春天國際觀光酒店擁有25米7水道的室內游泳池、5公尺高從二樓到一樓的室內旋轉滑水道，此外還有專為兒童設計的「小旅人樂園」、「童趣屋」、「兒童超跑俱樂部」，以及適合大人小孩同歡的「電競室」、「跑跑甩尾車」，以及2間「KTV包廂」。

一樣位於花蓮的秧悅千禧，擁有12,000坪的有機香草農場，園區內有渾然天成「萬年奇石成型太極」及竹林所圍繞的「Tea Gallery」，還有星光點點螢火蟲、蝴蝶飛舞的「親子生態區」。此外，住客還可享自有農場各式有機蔬果、養生美食上桌。

以日式主題園區為主要特色的綠舞國際觀光飯店，除了原本廣受歡迎的日式浴衣、抹茶體驗、手創DIY等活動，今年更推出「忍者體驗營」，話題、趣味性十足。挑戰內容包含入侵之術、攀登之術、見敵之術、飛猿之術、投擲之術及迷蹤步之術等技能，讓參加的大小朋友們身歷其境且樂在其中。

溫泉親子
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

宜花大型度假村 走春新選擇

2019-02-07 23:42

影／赤壁三國鄭問魅力強 故宮南院人潮爆滿

2019-02-07 17:52

六福村春節半價優惠 光三天人潮就比去年多兩成

2019-02-07 17:24

影／走春新景點再一發！ 台中清水百勺花燈美炸了

2019-02-07 12:08

天元宮櫻花太美 避塞車改搭賞花專車

2019-02-07 11:28

遇水則發 水利署推薦四個遊憩親水新去處

2019-02-07 11:16

台北光之饗宴過年爆人潮 交通管制看這裡

2019-02-06 21:19

台開「花鳥溫泉季」 即日起至17日免費入園

2019-02-06 17:10

溫暖屏東值得玩久一點 潘孟安、吳念真大力行銷

2019-02-06 11:46

春節胖多少？ 宜蘭國民運動中心今到初五縣民半價

2019-02-06 10:57

免開車遊全台／金門 一次造訪63尊風獅爺

2019-02-06 01:24

免開車遊全台／東部 外國客最愛自然秘境

2019-02-06 01:10

免開車遊全台／南部 故宮南院等你來尋寶

2019-02-06 01:08

免開車遊全台／中部 鄉間漫遊追著咖啡香

2019-02-06 01:05

免開車遊全台／北部 人文與自然一次滿足

2019-02-06 01:04

天氣好！春節連假走春趣 花蓮處處花海超美

2019-02-05 12:38

宜蘭傳藝走春 遊客闖百豬八卦陣、拿限量發財金

2019-02-05 10:47

豬年春遊又懶懶…用點小聰明 不必人擠人

2019-02-05 09:00

南投IG打卡必去秘境 當網紅不用人擠人

2019-02-04 23:34

春節玩台中 這些地方讓你逆著人潮走

2019-02-04 23:33

春節台中哪裡最人擠人？ 大家都推海線這處商城

2019-02-04 23:08

老外瘋台灣好行 必搭花東路線親睹太魯閣

2019-02-04 13:48

春節逛故宮南院 2條路線玩遍嘉義、台南

2019-02-04 13:46

阿里山櫻花季下月登場 河津櫻搶先綻放

2019-02-03 23:15

武陵賞櫻 先預約住宿免掃興

2019-02-03 23:10

春節長假 各地街頭景點擠爆

2019-02-03 23:00

美濃杉林賞花海 旗山璀璨街景迎新春

2019-02-03 22:32

搶人潮！ 遊樂園祭春節好康

2019-02-03 22:26

春節觀光工廠大方送 元氣早餐瑠璃珠樣樣有

2019-02-03 21:46

竹縣新埔鎮花鳥溫泉季 初二起12天免費入園

2019-02-03 21:45

看疣豬3姊妹 逢40周年六福村打最低門票499元

2019-02-03 19:59

桃園龍潭小人國邀樂區 新增探險迷宮恐龍島氣墊設施

2019-02-03 19:34

嘉市文化路夜市人潮爆棚 有人拉行李箱逛街

2019-02-03 18:20

春節到成功東部海洋研究中心 小丑魚為你解憂添歡樂

2019-02-03 18:16

阿里山森林遊樂區河津櫻綻放 為花季暖場

2019-02-03 18:15

影／高雄走春賞花趣 美濃湖光山色美景醉人

2019-02-03 17:05

迎接金豬年 奇美打造大金豬晶英酒店山豬雕塑展

2019-02-03 16:59

漫步落羽松林 來微熱山丘體驗奉茶

2019-02-03 13:32

南投紫南宮 初一發錢母、限量金蛋

2019-02-03 13:30
看更多

熱門文章

高嘉瑜挖出國中畢冊 同學證明「有個瘋女在我們班」

2019-02-07 20:59

人真的進來了！六合夜市擠爆 網友：這樣不好逛

2019-02-07 11:40

驚！大年初三 台北市這個地方單日竟湧入5萬人

2019-02-07 20:12

謝龍介、韓國瑜將合體 不談政治扮「廚郎」

2019-02-07 15:40

帶走國家公園石塊嗆要拍就拍 警循照片找上門並開罰

2019-02-07 17:26

墾丁春節人潮爆量 一路暢通變走走停停

2019-02-07 19:04

連假9天台南遊客成長 「大魚的祝福」成熱門點

2019-02-07 11:45

淡海輕軌現人潮 正妹開心和侯友宜合照

2019-02-07 14:32

明迎財神 基隆城隍廟送1萬份發財金 英仁里博杯拚1萬5

2019-02-07 18:49

影／感人！ 狗媽媽車禍重傷餵奶幼犬 送醫脫險

2019-02-07 13:30

天元宮櫻花太美 避塞車改搭賞花專車

2019-02-07 11:28

爬山好找路！手機App搭配魯地圖 宜蘭出徑上線了

2019-02-07 09:53

把握最後好天氣 天元宮櫻花前滿滿都是人

2019-02-07 17:20

影／赤壁三國鄭問魅力強 故宮南院人潮爆滿

2019-02-07 17:52

他連七年發紅包給路行者燃希望 蹲坐傾聽曾遇昔企業家

2019-02-07 10:33

遊客要到崗山之眼被導到山溝 警：儘量搭接駁車

2019-02-07 14:52

影／走春新景點再一發！ 台中清水百勺花燈美炸了

2019-02-07 12:08

大年初三出遊潮 花蓮多處景點人氣預估創高峰

2019-02-07 18:46

影╱出遊人潮湧入東海岸 台東中華大橋成停車埸

2019-02-07 12:11

遇水則發 水利署推薦四個遊憩親水新去處

2019-02-07 11:16

翁章梁發紅包：長輩等補助 牙醫生意變差

2019-02-07 15:06

鹿港愛搞怪家族 老老少少都玩變身趴

2019-02-07 23:01

走春車多了！ 年初三出遊各景點10點起開始塞

2019-02-07 17:51

影／單日2萬人潮 傳藝：進得來玩得好 我們園區夠大

2019-02-07 10:33

六福村春節半價優惠 光三天人潮就比去年多兩成

2019-02-07 17:24

壽山動物園「少子化」很嚴重 紅鶴往北「送作堆」

2019-02-07 20:18

新年走春 士林官邸人潮絡繹不絕

2019-02-07 14:18

來花蓮玩遊客看過來！ 到訪這裡有機會抽50吋電視

2019-02-07 16:41

走春拜拜好好玩！桃園太子廟旋轉木馬、摩天輪免費搭

2019-02-07 16:51

金牌草莓達人開店創舉找烘焙達人創作藝術甜點

2019-02-07 17:22

櫻盛開淡水賞花趣 搭輕軌避免塞車掃興

2019-02-07 19:19

護理師化身氣球達人 范秀芳為病童加油打氣

2019-02-07 14:19

木造洋風建築 台南廳長官邸

2019-02-07 14:16

「黃金湯」台灣泡得到 泉質似日本古湯「有馬溫泉」

2019-02-07 23:42

社福今年募款告急 雲縣府新任處長捐部分薪

2019-02-07 20:21

鶯料理 台南說不完的故事

2019-02-07 14:17

宜花大型度假村 走春新選擇

2019-02-07 23:42

總督府台南支局 標記台灣最早鹽田

2019-02-07 14:15

翻糖蛋糕美國奪獎 林雅晴投入偏鄉公益教學

2019-02-07 14:19

身障回收站轉型文創園區 盼獲更多接納

2019-02-07 10:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top