阿里山櫻花季下月登場 河津櫻搶先綻放

2019-02-03 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



春節熱門景點嘉義縣阿里山森林遊樂區阿里山工作站前，20棵河津櫻搶先綻放美麗紅花，目前開花7至8成。圖／阿里山工作站提供 分享 facebook

嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季下個月登場，但嘉義林管處阿里山工作站前，20棵河津櫻已搶先綻放美麗紅花，工作站主任賴龍輝說，目前河津櫻已開花7至8成，與往年相比，花期未提前； 但荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘發現，遊樂區外河津櫻受暖冬影響，提前綻放。

接棒的唐實櫻，花苞也開滿枝頭，預定本月底綻放，賴龍輝指出，花季主角吉野櫻下個月開花，花季也登場，工作站前櫻王預定下個月下旬綻放。

春節熱門景點嘉義縣阿里山森林遊樂區阿里山工作站前，20棵河津櫻搶先綻放美麗紅花，目前開花7至8成。圖／阿里山工作站提供 分享 facebook

臉書社群「漫步在雲端的阿里山」發布花況說，今年阿里山區櫻花花期有點混亂，有些品種早開：河津櫻、琉球緋寒櫻，有些正常：緋寒櫻、福爾摩沙櫻，至於暖冬效應是否影響接下來的昭和櫻、吉野櫻等，目前還不得而知；另很多人關心本月初上場的重瓣緋寒櫻 (八重山櫻)，以嘉義縣知名景點彌陀禪寺來說，確定遲到了，目前都還沒有花開動靜。

解說員蘇家弘在梅山樟樹湖169縣道10公里路旁，發現一棵媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻盛開。 圖／蘇家弘提供 分享 facebook

荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘上個月，在阿里山遊樂區外大阿里山區梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，發現一棵媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹，盛開綻放，吸引熊蜂採花蜜，美景讓人驚豔。

蘇家弘說，這棵河津櫻是由王姓茶農栽種，樹齡9年，位在逾千公尺高海拔山區，施肥管理好，碰上暖冬，搶在阿里山櫻花季前綻放，櫻花搭配灰瓦屋頂，後方層層山巒，美不勝收。