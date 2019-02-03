遊古蹟多選項 台南廳長官邸過年開放

2019-02-03 19:20 中央社 台南3日電



春節連續假期展開，台南市文化局預計古蹟景點從大年初一起會湧入大量遊客。原本每週只開放兩天的市定古蹟原台南廳長官邸，將從初一至初六都開放，多一個好去處讓遊客選擇。

位於台南市東區育樂街的原台南廳長官邸，建築方式因應南台灣炎熱的氣候，周圍有外廊環繞，屋頂為日式文化瓦與日式屋架。屋內保存當年傢俱及格制，走入建築中能感受濃濃的懷舊氛圍，是台灣現存相當具代表性的日本木造洋風建築。

台南市政府文化局古蹟營運科今天宣布，原本為了保護這項珍貴文化資產，每週僅在週六、週日兩天開放參觀。配合春節連假，從大年初一（2/5）至初六（2/10）將每天開放，並定時安排解說，讓更多遊客有機會一覽用心修復的傳統建築之美。

文化局指出，原台南廳長官邸鄰近後火車站，附近有成功大學、大遠百、育樂街美食區，適合在年假期間安排遊程。遊客除了舊城區以外，多了一處遊憩場所可以選擇。

依文化局資料，原台南廳長官邸建於1898～1906年間。在日治時期為台南廳長官舍，後為內務部官長宿舍，二戰後曾為政府高官官邸，並派駐有便衣警衛人員；後又為台南一中教職員宿舍，因疏於照護而荒廢，直到2017年9月修復完成重新啟用，現為台南市長接待外賓時的接待所。

建築形式採用明治時期流行的「和洋二館」式建築。北棟為西洋建築的洋館，修復後整體狀況良好，裡面擺設典雅，從內裝到家具都富有古典風格；南棟為日式建築的和館。只是因為年久失修關係，目前和館只剩地基與地板的花磚，2017年9月14日修復完成後首次開放參觀吸引許多民眾進入一探究竟。