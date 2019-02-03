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迎新春 宜蘭觀光景點推應景活動

2019-02-03 16:16中央社 宜蘭縣3日電

新年到，宜蘭縣內包含縣府所轄的遊憩據點、宜蘭傳藝園區、羅東林業文化園區都將在除夕休園，大年初一起分別推出不同春節應景活動，讓遊客感受年節氛圍。

宜蘭縣政府表示，因應農曆春節環境整理及營運準備工作，縣府所管轄的頭城濱海森林公園、礁溪溫泉公園、五峰旗風景特定區、宜蘭旅遊服務中心、龍潭湖風景特定區、冬山河親水公園、冬山河森林公園、武荖坑風景區、豆腐岬、清水地熱、梅花湖風景特定區及南澳農場等遊憩據點，將於4日（除夕）暫時休園一天，5日（大年初一）起正常開放入園。

宜蘭傳藝園區即日起到3月底，推出「燈籠節」，除夕暫時休園一天，5日(初一)至10日(初六)延長夜間營運，營業時間為上午9時到晚上8時。

此外，初一到初六期間下午4時過後，遊客若提燈籠前往，可免費入園。初一到初六下午4時過後，推出星光票優惠，只要新台幣100元就可入園。初一與初二兩天，戶籍地為宜蘭者，可憑身分證免費入園。

宜蘭傳藝園區表示，迎接豬年，園區今年邀請藝想台灣劇團推出「豬囍臨門」年度大戲，每天上午11時與下午2時各有一場。初四到初六期間，還有乞龜賽金豬比賽，連續最多聖杯者就可以把大獎30萬元抱回家。

林務局羅東林區管理處育樂課長吳思儀表示，羅東林業文化園區於除夕全區休園與休館，初一起開園，但園區內各展示館要到初二起才會開館。

園區在初二至初六期間，推出免費的「拓進林場、印見幸福」活動，運用園區豐富的植物資源，透過介紹樹葉的外型與葉脈，以實作的方式動手拓印樹葉，並引導遊客觀察隱藏在葉片紋路線條裡的驚喜，歡迎遊客到園區走春。

蘭陽博物館館長陳碧琳說，蘭陽博物館在除夕與大年初一休館，初二至初六每天從上午9時開館至下午5時，館內除有精采的新春活動，新春期間也展出「好家在！宜蘭－2018宜蘭社造成果展」與「鑼兒敲敲－林午銅鑼響蘭博新年微展」，歡迎遊客前往走春，透過藝文活動體驗，感受文化宜蘭的歡樂年節氣氛。

羅東森林公園春節
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