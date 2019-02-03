過年不想廢在家？網友最想出國渡假的十大地區

2019-02-03 07:55 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



示意圖。近幾年很多人選擇在過年期間出國旅遊，除了可以避開台灣擁擠的年節人潮，還可以飛得遠遠地避免各種阿雜的親戚活動。圖／ingimage 分享 facebook 農曆新年期間，許多人都喜歡到平常部會去的地方走走春，卻經常面臨人山人海的窘境，因此近幾年很多人選擇在過年期間出國旅遊，除了可以避開台灣擁擠的年節人潮，還可以飛得遠遠地避免各種阿雜的親戚活動（？）

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看網友心目中過年期間最適合出遊的地區是哪裡！

第10名：英國

許多人喜歡到英國旅遊的原因，大概就是滿街都是滿滿濃厚的性感英國腔（誤），倫敦是個迷人的城市，知名景點也不少，倫敦鐵橋、大笨鐘、一生一定要去好好看一次啊！

第9名：新加坡

新加坡是一個奇妙的地區，因為地域的關係，有各式各樣不同國家的人聚集在這裡，既有中式風情，又有西洋的fantasy 。

第8名：澳洲

季節和台灣剛好相反的澳洲，在春節期間恰好是盛夏，如果你想體驗歪國風情的夏日，不如就趁著過年放假的時候，飛一趟澳洲，感受一下空曠的放鬆感覺！

第7名：法國

趁著年節長假到法國感受浪漫的法式風情，光是用想的就會笑，不管是巴黎市區的街景、百貨、鐵塔，還是深遊到法國南部地區，都是一大享受，也可以趁機買一顆平常捨不得下手的名牌包包，好好犒賞自己一下！

第6名：泰國

沒有寒冬的泰國，是很多人避寒的地方，在泰國可以盡情的享受東南亞的陽光，當然酒精和夜生活也少不得！也有很多人選擇到泰國芭達雅和華欣這些可以看海的度假勝地，啥都不做，放空也覺得幸福！

第5名：香港

香港離台灣只要將近兩個小時不到的飛行時間，美味的港式料理和高樓林立的水泥叢林，意外地受到歡迎！許多想短暫放風的人，經常隨手就是一張香港機票，說走就走！

第4名：韓國

韓國無論是首爾市區還是其他近郊都市，都深受觀光客的喜愛，大部分的人都是受到韓劇影響，從街道到美食，深深愛上韓國，也因此韓國也是近年來跟日本一樣，許多人動不動就飛一趟的熱門地區。

第1名到第3名 答案請點此

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年02月02日至2019年02月01日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『過年最想出國渡假的地區』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。