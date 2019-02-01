桃竹苗FUN玩趣／走春賞花看裝置藝術 日夜都好玩
春節即將到來，桃竹苗走春白天可賞花、入夜可「看地球」，不論白天與黑夜，都有好去處。
桃園中壢青埔公13公園及大溪埔頂公園，有「2019年豬年喜慶」主題花海。新竹市護城河有太空主題裝置藝術、幸福廣場則有一顆巨型地球的裝置，閃耀夜晚。苗栗縣銅鑼鄉客委會客家發展中心台灣客家文化館在客家貢獻館外草坪，設置66隻豬公共藝術，色彩繽紛很吸睛。
青埔公13公園中央大草坪集中打造大面積花海並結合2019字樣，將豬的意象藏於數字中添趣，錢幣圖騰隱含有招財納福寓意，並融合既有地景藝術節展示的大型藝術品「渴望」，巧妙結合藝術與自然人文。
另一展區大溪埔頂公園營造「2019豬事如意」主題花海，以帶狀曲線的花海結合「如意」造型圖騰，產生空間及視景的變化。
到了晚間，來新竹市看地球。新竹市政府以探索為主題， 在護城河與東門圓環沿線打造藝術燈節「2019新竹過好年」，東門城8公尺主燈「太空豬」，還有大型地球燈「蓋亞」垂掛幸福廣場上空。
裝置藝術「月球寶寶」，放置在公園角落。「太空艙」則在夜晚時刻向天頂發射光束。
苗栗縣銅鑼鄉客委會客家發展中心台灣客家文化館在客家貢獻館外草坪，設置66隻豬公共藝術「豬飾大吉（諸事大吉）」區，色彩繽紛，有些排列成心形，還可遠眺國道1號、銅鑼鄉市區及雙峰山美景。
台灣客家文化館以「春來迎客─客庄好年冬」主題，有7大亮點包含「客庄系列表演活動」、「伯公祈福許願區」、「網美拍照打卡牆」、「實境解謎」、「吉祥好食」、「共下拚福氣」及「年禮大街」等藝文展演及好康活動。
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