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桃竹苗FUN玩趣／走春賞花看裝置藝術 日夜都好玩

2019-02-01 23:49聯合報 記者郭宣彣、范榮達張裕珍／連線報導

新竹市的「蓋亞」為大型地球燈，垂掛幸福廣場上空，讓民眾彷彿置身外太空俯瞰地球。 ...
新竹市的「蓋亞」為大型地球燈，垂掛幸福廣場上空，讓民眾彷彿置身外太空俯瞰地球。 記者郭宣彣／攝影
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春節即將到來，桃竹苗走春白天可賞花、入夜可「看地球」，不論白天與黑夜，都有好去處。

桃園中壢青埔公13公園及大溪埔頂公園，有「2019年豬年喜慶」主題花海。新竹市護城河有太空主題裝置藝術、幸福廣場則有一顆巨型地球的裝置，閃耀夜晚。苗栗縣銅鑼鄉客委會客家發展中心台灣客家文化館在客家貢獻館外草坪，設置66隻豬公共藝術，色彩繽紛很吸睛。

青埔公13公園中央大草坪集中打造大面積花海並結合2019字樣，將豬的意象藏於數字中添趣，錢幣圖騰隱含有招財納福寓意，並融合既有地景藝術節展示的大型藝術品「渴望」，巧妙結合藝術與自然人文。

裝置藝術「月球寶寶」是由藝術家林建榮所作，將其代表作燈泡人換穿上太空裝，放置在公...
裝置藝術「月球寶寶」是由藝術家林建榮所作，將其代表作燈泡人換穿上太空裝，放置在公園角落，背上裝備準備探索城市的未知。 記者郭宣彣／攝影
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另一展區大溪埔頂公園營造「2019豬事如意」主題花海，以帶狀曲線的花海結合「如意」造型圖騰，產生空間及視景的變化。

藝術家蔡宜婷的「時間是一道長河」則在護城河道上懸掛虹彩光帶，燈管變色模擬極光的色...
藝術家蔡宜婷的「時間是一道長河」則在護城河道上懸掛虹彩光帶，燈管變色模擬極光的色彩流動。 記者郭宣彣／攝影
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到了晚間，來新竹市看地球。新竹市政府以探索為主題， 在護城河與東門圓環沿線打造藝術燈節「2019新竹過好年」，東門城8公尺主燈「太空豬」，還有大型地球燈「蓋亞」垂掛幸福廣場上空。

裝置藝術「月球寶寶」，放置在公園角落。「太空艙」則在夜晚時刻向天頂發射光束。

「探索紀念」是三件如太空飛船的立體藝術，以明快的黃藍白配色，民眾可進入其中互動，...
「探索紀念」是三件如太空飛船的立體藝術，以明快的黃藍白配色，民眾可進入其中互動，一圓兒時飛行太空的夢想。 記者郭宣彣／攝影
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苗栗縣銅鑼鄉客委會客家發展中心台灣客家文化館在客家貢獻館外草坪，設置66隻豬公共藝術「豬飾大吉（諸事大吉）」區，色彩繽紛，有些排列成心形，還可遠眺國道1號、銅鑼鄉市區及雙峰山美景。

護城河與東門圓環沿線規劃藝術燈節，東門城八公尺主燈「太空豬」，夜間超吸睛。 記者...
護城河與東門圓環沿線規劃藝術燈節，東門城八公尺主燈「太空豬」，夜間超吸睛。 記者郭宣彣／攝影
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台灣客家文化館以「春來迎客─客庄好年冬」主題，有7大亮點包含「客庄系列表演活動」、「伯公祈福許願區」、「網美拍照打卡牆」、「實境解謎」、「吉祥好食」、「共下拚福氣」及「年禮大街」等藝文展演及好康活動。

「蓋亞」為大型地球燈垂掛幸福廣場上空，從不同角度拍都呈現不一樣的美感。 記者郭宣...
「蓋亞」為大型地球燈垂掛幸福廣場上空，從不同角度拍都呈現不一樣的美感。 記者郭宣彣／攝影
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新竹太空客家文化客委會
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