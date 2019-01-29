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宜蘭傳藝燈籠節 3大必來+3大優惠

2019-01-29 23:39聯合報 記者羅建旺／宜蘭報導

宜蘭傳藝園區春節推出2019傳藝燈籠節，初一到初六還延長營業到晚上8點，更有「3大必來」與「3大優惠」全攻略，有排八卦的百豬迷宮、30萬元的豬年現金大獎等著擲筊PK帶回家。

宜蘭傳藝園區年味濃，春節推出2019傳藝燈籠節，有排八卦的百豬迷宮。 記者羅建旺...
宜蘭傳藝園區年味濃，春節推出2019傳藝燈籠節，有排八卦的百豬迷宮。 記者羅建旺／攝影
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昨天聯合記者會，剛出爐的行政院文化獎得主唐美雲也現身，一起推薦遊玩傳藝全攻略，有「3大必來」與「3大優惠」。

剛出爐的行政院文化獎得主唐美雲（右）現身，一起推薦遊2019傳藝燈籠節。記者羅建...
剛出爐的行政院文化獎得主唐美雲（右）現身，一起推薦遊2019傳藝燈籠節。記者羅建旺／攝影
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「3大必來」中的「必來看」是指夜秀，可欣賞唐美雲歌仔戲團難得一見的野台戲表演，初一到初六每天晚上6點45分，在傳藝文昌祠廟埕廣場演出熱鬧精采的《樊江關之歡喜冤家》。

百豬迷宮 必來拍夯景

「必來拍」則是金光閃閃裝置與百豬迷宮，園區文昌街與臨水街全新完成「打鐵舖」、「提燈看戲」古早味壁畫，還有金光閃閃霓虹燈，「敖讀冊」、「呷飽沒」，可以酷炫五連拍。

博杯最大獎 現金30萬

「必來玩」指的是試手氣，持乞龜限定版紅包袋或現場購買開運肥皂，內附免費博杯（擲筊）券，即可參加文昌祠的博杯比賽。從初四戰到初六，連續最多聖杯的幸運兒，就能把現金30萬大獎帶回家。

宜蘭傳藝園區被稱為全台灣最有年味的地方，農曆春節推出2019傳藝燈籠節，昨天上演...
宜蘭傳藝園區被稱為全台灣最有年味的地方，農曆春節推出2019傳藝燈籠節，昨天上演豬年娶親，熱鬧喜氣。記者羅建旺／攝影
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另外，新春3大優惠中，初一到初六下午4點後遊客提燈籠來，可免費入園；初一到初六下午4點後有100元的星光票優惠入園；初一、初二宜蘭縣民回娘家，戶籍地在宜蘭者憑身分證免費入園。

宜蘭傳藝園區除夕休園一天，初一至初六延長夜間營運，從上午9點到晚上8點。活動訊息可查詢宜蘭傳藝園區官網，或FB粉絲頁

行政院歌仔戲壁畫宜蘭傳藝中心

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