春節台東車流量近58萬輛次 返新竹花12小時

2019-02-11 14:14 中央社 台東縣11日電



春節9天連假，台東至少湧入逾23萬輛次汽車，遊客與返鄉人潮把各風景區擠爆，南迴公路上大塞車畫面，天天可見。聯合報系資料照／記者尤聰光攝影 分享 facebook

春節9天假期，台東湧入返鄉人潮和遊客超過152萬人次，車流量近58萬輛次。回娘家的蕭姓夫妻年初5從台東返回新竹，難避塞車，開車花了12小時。

返鄉過年鄉親和遊客春節連假期間擠爆台東各景點，主要連外道路南迴公路、海岸公路、縱谷台9線2月5日至10日（年初1到初6）車流緩慢，有些路段塞車超過1小時。

台東縣政府交通及觀光發展處上午統計指出，從除夕至年初6返鄉人潮和湧入遊客量總計152萬7606人次，比去年44萬6815人次多出上百萬人次。

主要景點池上鄉金城武樹和伯朗大道、卑南鄉初鹿牧場、鹿野鄉高台大草原、東海岸的水往上流、三仙台、台東市森林公園，均擠爆人潮。

人潮帶來車流量，公路總局第三區養護工程處統計2月2日至10日年初6返鄉和遊客車流量總共57萬8865輛次，去年30萬9260輛次，與民國105年春節同樣9天假車流量45萬1296輛次相比更增加逾25%。南迴公路和海岸公路幾乎從年初1至初6都塞車。

帶著去年剛出生小男嬰回娘家祭祖的蕭姓夫妻，初5中午2時許開車返回新竹，從鹿野鄉走南迴公路，在太麻里鄉就塞車，平常南迴公路台東市到楓港只要兩小時半，結果開了7小時，初6凌晨兩點半才回到新竹市。

蕭姓夫妻說，返鄉雖然辛苦，幾乎每年都塞車，但每年都會回台東，今年帶幼嬰擔心塞車，於是提前在年初5返回，沒想到更塞車，開了12小時才回到新竹，小孩不停哭鬧，相當不方便。

公路總局第三區養護工程處統計年初5南迴公路車流量3萬23輛次，年初6反而比較少只有1萬4610輛次。

交觀處副處長王國政表示，9天春節連假湧入返鄉和遊客超過152萬人次，如果以105年觀光局統計國人旅遊狀況調查到台東縣每人每次旅遊平均費用新台幣5446元換算，創下觀光產值超過83億元。