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初三國道雙向車流量 估飆新高

2019-02-03 23:52聯合報 記者吳佩旻吳姿賢陳嘉寧／連線報導

今晚是除夕夜，但因連假前三天分散車流，高公局預料今國道整體交通應可相對順暢。 圖...
今晚是除夕夜，但因連假前三天分散車流，高公局預料今國道整體交通應可相對順暢。 圖／聯合報系資料照片
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今晚是除夕夜，交通部高公局預估白天仍有部分南下返鄉車流，但因連假前三天分散車流，預料今國道整體交通應可相對順暢。高公局提醒民眾，南下最大車流量將出現在初二，北返車流量最大在初四，初三則是雙向整體交通量最大的一天，甚至可能創歷史流量紀錄。

桃機初六旅次挑戰新高

春節期間也是旅遊旺季，前天桃園機場進出旅次破十五點二萬，創下單日新高，昨預估總旅次接近十四萬，上午尖峰時段疏運狀況算順暢。但最大量可能落在二月十日初六收假日，旅客量上看十五點六萬人次，可能再破桃機單日新高。

至於為防堵非洲豬瘟，自中港澳返台的旅客，都要百分之百進行隨身行李檢查，以確認是否違規攜帶肉製品入境，但因前天起新增的十六台Ｘ光機已啟用，這幾天未出現大排長龍、長時間等待受檢情況。

小年夜桃園機場航警、移民署、海關、檢疫及各航空公司值勤人員全數上線，旅客通關速度...
小年夜桃園機場航警、移民署、海關、檢疫及各航空公司值勤人員全數上線，旅客通關速度大致順暢。 記者陳嘉寧／攝影
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南下 今避開地雷時段路段

高公局表示，昨天國道上午大致平順，比預估車潮少，各路段時速都有六十公里以上。但國一中部南下路段午後湧入部分車流，加上發生多起追撞事故，以致車流一路從彰化交流道往北回堵六公里，平均時速約五十公里。

高公局說，今估仍有南下返鄉車潮，但應大致順暢，部分地雷路段在國一上午八點至十二點楊梅到新竹系統、九點至十二點彰化系統到埔鹽系統；國三上午九點至十二點三鶯到關西、十點至十二點烏日到霧峰；國五上午十點到下午兩點南港坪林到坪林。

北上 初四國五恐中午塞到半夜

國道壓力較大的日子會落在初二到初四，剛好這幾天又是各地天氣轉好的日子。高公局說，初二回娘家的日子，南下易壅塞時間落在上午；初四北上國一及國三預計從下午三、四點塞到晚間十點，國五更可能從中午一路塞到半夜，用路人避開尖峰時段，且留意高乘載管制；初三南來北往都車多，高公局建議北上民眾上午就出發，南下可下午出發。

國道桃機桃園機場高乘載管制非洲豬瘟
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