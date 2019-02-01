春節連假上山賞花 留意北市交管措施

2019-02-01 20:47 中央社 台北1日電



春節連假9天，預計上山賞花民眾多，台北市警察局交通警察大隊今天表示，陽明山仰德大道春節期間將視車流狀況，於3個管制點實施彈性交通管制，請民眾多搭乘大眾運輸系統。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，預計春節9天連假天氣狀況佳，適逢陽明山櫻花、杜鵑花都陸續綻放，上山賞花遊客將增加，為因應人、車潮聚集情形，春節期間將視車流狀況，在仰德大道實施彈性交管。

首先，上山管制點為「仰德大道與至誠路口」及「至善路2段1巷口」，管制時間為上午8時至下午3時，將視車流狀況調整，但持通行證的自小客（貨）車除外。

此外，下山管制點在「陽明路與中橫街口」及「格致路與凱旋路口」，管制時間為下午2時至晚間6時。

交通警察大隊指出，「格致路與菁山路口」「陽明路與新園街口」及「至善路3段71巷口」等3處則做為彈性管制點。

由於「2019陽明山花季」也將於2月15日至3月17日登場，交通警察大隊說，為維護陽明山區及周邊道路交通秩序，屆時將派員加強疏導車流及取締、拖吊違規停車。

同時，2月16、17、24、28日，以及3月1、2、3、9、10、16、17等11天將實施花季期間交管措施。

上山管制點為「仰德大道與至誠路口」及「至善路2段1巷口」，管制時間為上午7時至下午4時，持通行證自小客（貨）車除外）；下山管制點「陽明路與中橫街口」及「格致路與凱旋路口」，管制時間為下午2時至晚間6時；彈性管制點包括「格致路與菁山路口」「陽明路與新園街口」及「至善路3段71巷口」等3處。