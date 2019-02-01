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阿里山春節連假 警方交管提供免費接駁

2019-02-01 16:27中央社 嘉義縣1日電

農曆春節明天起9天連假，阿里山、奮起湖及太平雲梯等景點將湧入人潮，警方實施交管措施，且阿里山森林遊樂區、奮起湖地區都有免費接駁車服務，以紓解車流，維持交通順暢。

嘉義縣警察局竹崎分局今天表示，春節連假期間，阿里山森林遊樂區外停車規劃，大型車停放在阿里山公路（台18線）86至88.2公里處路段，小型車可停放88.5至95公里處路邊停車格。

嘉義林區管理處於明天起至10日，每日上午9時至下午6時，提供免費接駁專車6輛在台18線88.5公里至95公里處間接駁自小客車遊客。

竹崎分局指出，前往奮起湖風景區的169線道路，警方規劃單向行車，自6日至9日，自小客車駕駛請遵循指揮人員指揮，由台18線63.5公里處頂石棹產業道路行駛進入奮起湖，大型車輛與機車仍行駛169線（樂野派出所前62.9公里處）出、入奮起湖，分流車輛。

阿里山國家風景區管理處因應奮起湖地區停車位不足，自6日至9日上午9時至下午5時提供免費接駁車，於台18線61公里處（八八新社停車場）至奮起湖來回行駛，接駁遊客往返，接駁車每隔約20分鐘1班。

另外，前往梅山太平雲梯的162甲線道路，於春節期間，將加強交通疏導，太平雲梯於4日（除夕）當日未開放。162甲線如交通壅塞，在太平地區將引導車輛由替代道路（嘉154線、166線）下山。因太平地區停車空間有限，請多搭乘嘉義縣公車上山，搭車地點在梅山圓環公車站。

阿里山太平雲梯春節
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