春節國道疏運 林佳龍：會比去年更好

2019-01-30 14:16 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 洪安怡 ／台北報導



交通部長林佳龍上午到台鐵台北機務段，視察樹林調車場，勉勵大家把春節疏運工作做好。 記者洪安怡／攝影 分享 facebook

交通部長林佳龍上午到台鐵台北機務段，視察樹林調車場，林佳龍說，今天慰問台鐵局同仁發加菜金，勉勵大家把春節疏運工作做好，春節九天連假，國人都在團聚旅遊，台鐵局仍然堅守崗位，是無名英雄，這次來要確保春節疏運暢順。

林佳龍表示，今年春節桃園機場加班機相當多，面臨很大挑戰，希望都能做好準備，國道疏運也有機會做得比去年更好。

林佳龍說，行政院已經批准台鐵局員工春節獎金，這是同仁應得的酬勞，他也要做大家的後盾，台鐵局可以說是國人最倚賴的交通工具，有些事故發生難免會對台鐵局打擊，要檢討改進，提升服務品質，之後行政院成立改革小組，持續努力。

林佳龍表示，樹林調車場是東線列車的起點，不管是返鄉還是旅遊，這裡人潮都相當多，今天看看工作環境及狀況，他向台鐵局長張政源表達台鐵局的服務，是種榮譽，工作環境的改善特別重要，像是宿舍與工作環境，都是優先改善項目。

至於外界關心的紅色背心，林佳龍說，他知道這是為了提振士氣，增加乘客辨識的做法，他也提醒局長，改善工作勞動環境更加重要，備料跟妥善率要實質提升，接下來會跟工會促膝長談，談到天亮都可以，一起努力推動改革，尋求社會大眾支持。