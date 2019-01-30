親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
備戰2020選總統
立委補選觀察站
百里侯上任滿月
春節交通一把抓
政治
軍事
綜合

多一點、少一點！ 台灣被美國「一國兩制」了

車禍拒理賠？私法正義前 其實還有這部法律

春節國道疏運 林佳龍：會比去年更好

2019-01-30 14:16聯合晚報 記者洪安怡／台北報導

交通部長林佳龍上午到台鐵台北機務段，視察樹林調車場，勉勵大家把春節疏運工作做好。...
交通部長林佳龍上午到台鐵台北機務段，視察樹林調車場，勉勵大家把春節疏運工作做好。 記者洪安怡／攝影
分享

交通部長林佳龍上午到台鐵台北機務段，視察樹林調車場，林佳龍說，今天慰問台鐵局同仁發加菜金，勉勵大家把春節疏運工作做好，春節九天連假，國人都在團聚旅遊，台鐵局仍然堅守崗位，是無名英雄，這次來要確保春節疏運暢順。

林佳龍表示，今年春節桃園機場加班機相當多，面臨很大挑戰，希望都能做好準備，國道疏運也有機會做得比去年更好。

林佳龍說，行政院已經批准台鐵局員工春節獎金，這是同仁應得的酬勞，他也要做大家的後盾，台鐵局可以說是國人最倚賴的交通工具，有些事故發生難免會對台鐵局打擊，要檢討改進，提升服務品質，之後行政院成立改革小組，持續努力。

林佳龍表示，樹林調車場是東線列車的起點，不管是返鄉還是旅遊，這裡人潮都相當多，今天看看工作環境及狀況，他向台鐵局長張政源表達台鐵局的服務，是種榮譽，工作環境的改善特別重要，像是宿舍與工作環境，都是優先改善項目。

至於外界關心的紅色背心，林佳龍說，他知道這是為了提振士氣，增加乘客辨識的做法，他也提醒局長，改善工作勞動環境更加重要，備料跟妥善率要實質提升，接下來會跟工會促膝長談，談到天亮都可以，一起努力推動改革，尋求社會大眾支持。

台鐵林佳龍春節國道

相關新聞

北北基計程車 春節同步照表收費

2019-01-30 23:55

除夕~年初五 北市公車採假日減班 部分停駛

2019-01-30 23:40

春節不想塞在國道上 高公局教你怎麼避開

2019-01-30 11:51

淡海輕軌2月1日起收費 春節一日券送鱈魚香絲紀念包

2019-01-30 00:09

宜蘭年假疏運／客運增線增班 鐵路日增3班

2019-01-29 23:49

熱門文章

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

2019-01-30 13:32

六都首長滿月成績單揭曉！柯文哲好感墊底全因這些爭議

2019-01-30 16:01

高雄水果續傳捷報 昨晚再出口大陸13櫃

2019-01-31 00:27

力求年改翻案 退休公教不排除狀告藍營縣市長

2019-01-31 07:27

柯文哲臉書現退讚潮人氣狂衰退？大數據解密背後真相！

2019-01-30 15:33

遭國台辦批支持台獨卻在大陸賺錢 鄭麗君：刻意炒作

2019-01-30 17:13

南投縣長林明溱開第一槍：國民黨總統人選全民調決定

2019-01-30 11:34

鬧鬼、惹罵…因為官邸遭殃的不只韓國瑜

2019-01-31 08:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top